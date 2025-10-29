Ο πραγματικός σύμμαχος για την υγεία της καρδιάς και τη μείωση της χοληστερίνης.

Νομίζετε ότι όλοι οι υδατάνθρακες είναι κακοί; Ξανασκεφτείτε το. Παρά τη φήμη τους ως «ανθυγιεινοί», οι σωστοί υδατάνθρακες είναι εξαιρετικά θρεπτικοί και μπορούν να υποστηρίξουν την υγεία της καρδιάς και την χοληστερίνη.

Όπως επισημαίνει η Lauren Manaker, MS, RDN, LD, CLEC, «οι υδατάνθρακες παρέχουν ενέργεια και βασικά θρεπτικά συστατικά, όπως φυτικές ίνες, βιταμίνες και μέταλλα».

Όταν επιλέγετε υδατάνθρακες, προτιμήστε σύνθετες επιλογές πλούσιες σε φυτικές ίνες — δημητριακά ολικής αλέσεως, όσπρια, φρούτα και λαχανικά. Βοηθούν στην πέψη, παρέχουν σταθερή ενέργεια και υποστηρίζουν την υγεία της καρδιάς, συμβάλλοντας ακόμη και στη μείωση της χοληστερόλης.

Και αν υπάρχει ένας υδατάνθρακας που ξεχωρίζει, αυτός είναι τα μαύρα φασόλια. Δείτε γιατί οι διαιτολόγοι τα κατατάσσουν κορυφαία για την καρδιά.

Γιατί τα μαύρα φασόλια είναι «σύμμαχος» της χοληστερόλης

1. Υψηλή περιεκτικότητα σε φυτικές ίνες

Τα μαύρα φασόλια είναι γεμάτα με διαλυτές φυτικές ίνες, που δεσμεύουν τη χοληστερόλη στο έντερο και την απομακρύνουν από τον οργανισμό. Σύμφωνα με τον Brannon Blount, MS, RDN, LDN, «μια δίαιτα πλούσια σε διαλυτές φυτικές ίνες μπορεί να μειώσει την ολική και την LDL (“κακή”) χοληστερόλη». Ένα φλιτζάνι μαγειρεμένα μαύρα φασόλια παρέχει 15 γραμμάρια φυτικών ινών, δηλαδή πάνω από το μισό της συνιστώμενης ημερήσιας πρόσληψης.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

2. Χαμηλά σε κορεσμένα λιπαρά

Με μηδενικά κορεσμένα λιπαρά, τα μαύρα φασόλια είναι ιδανικά για καρδιαγγειακή υγεία. Η Αμερικανική Καρδιολογική Εταιρεία προτείνει να μην ξεπερνάτε το 6% των θερμίδων από κορεσμένα λιπαρά, ενώ μια διατροφή χαμηλή σε αυτά μειώνει τον κίνδυνο υψηλής χοληστερόλης.

3. Πλούσια σε φυτικές πρωτεΐνες

Με 15 γραμμάρια φυτικής πρωτεΐνης ανά φλιτζάνι, τα μαύρα φασόλια μπορούν να αντικαταστήσουν μέρος της ζωικής πρωτεΐνης στη διατροφή, βοηθώντας στη διατήρηση υγιών επιπέδων χοληστερόλης. Τάκος, stir-fries και κατσαρόλες είναι ιδανικοί τρόποι να τα ενσωματώσετε, ακόμα και αν δεν θέλετε να κόψετε εντελώς το κρέας.

4. Ανθεκτικό άμυλο

Αυτός ο τύπος πρεβιοτικού τροφοδοτεί τα καλά βακτήρια του εντέρου, βοηθώντας στη μείωση της χοληστερόλης και στον έλεγχο του σακχάρου στο αίμα. Παράλληλα, αυξάνει το αίσθημα κορεσμού, αποτρέποντας την υπερκατανάλωση τροφής.

5. Φυτοχημικά που προστατεύουν την καρδιά

Τα μαύρα φασόλια είναι γεμάτα με αντιοξειδωτικά, όπως πολυφαινόλες, φλαβονοειδή και ανθοκυανίνες, που μειώνουν τη φλεγμονή και το οξειδωτικό στρες — παράγοντες που συνδέονται με καρδιακές παθήσεις.

Πώς να εντάξετε τα μαύρα φασόλια στη διατροφή σας

Είτε σε κονσέρβα είτε αποξηραμένα, τα μαύρα φασόλια είναι εύκολα στη χρήση. Ξεπλύνετε τα κονσερβοποιημένα για να μειώσετε το νάτριο ή μαγειρέψτε τα αποξηραμένα εκ των προτέρων, προσθέτοντας βότανα και μπαχαρικά.

Μπορείτε να τα ενσωματώσετε σε:

Σαλάτες και σούπες

Τάκος και stir-fries

Κατσαρόλες και ομελέτες

Δημιουργικά επιδόρπια όπως brownies ή muffins

Σνακ, όπως χούμους μαύρων φασολιών

Άλλες τροφές που βοηθούν στη μείωση της χοληστερόλης

Η ποικιλία είναι το κλειδί. Δημητριακά ολικής αλέσεως, φακές, ξηροί καρποί, σπόροι, φρούτα και λαχανικά παρέχουν φυτικές ίνες για την καρδιά. Ταυτόχρονα, προτιμήστε ακόρεστα λιπαρά — αβοκάντο, ελαιόλαδο, λιπαρά ψάρια — και μειώστε βούτυρο, κρέμα, τηγανητά και λιπαρά κρέατα για καλύτερη χοληστερόλη.

Με λίγα λόγια, τα μαύρα φασόλια δεν είναι απλώς ένας υδατάνθρακας. Είναι ένας πραγματικός σύμμαχος για την καρδιά σας.