Η απώλεια βάρους και ο ρόλος των υδατανθράκων.

Αποτελεί ένα από τα συνηθισμένα ερωτήματα όταν προσπαθούμε να χάσουμε κιλά: μήπως πρέπει να κόψουμε τους υδατάνθρακες;

Είναι λίγο «γκρίζα ζώνη», απαντά η Μπέθαν Κράους, διατροφολόγος στο Loughborough University. Δεν θα συμβούλευε τους αθλητές με τους οποίους συνεργάζεται να κόψουν εντελώς τους υδατάνθρακες- δηλαδή τρόφιμα όπως το ψωμί, τα δημητριακά, οι πατάτες και τα γλυκά. Ωστόσο, «η μείωση της πρόσληψης υδατανθράκων μπορεί να είναι ωφέλιμη για την απώλεια βάρους, εάν περιορίσουμε τη συνολική πρόσληψη θερμίδων», συμπληρώνει.

Η απώλεια βάρους συνοψίζεται στο ισοζύγιο θερμίδων: την κατανάλωση λιγότερων από αυτές που καίμε. Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να το πετύχουμε αυτό: γυμναζόμαστε περισσότερο, τρώμε λιγότερο ή επιλέγουμε τροφές με λιγότερες θερμίδες. Η μείωση ορισμένων υδατανθράκων μπορεί να είναι ένας τρόπος για να δημιουργηθεί αυτό το έλλειμμα, εξηγεί η διατροφολόγος.

Όχι επειδή οι υδατάνθρακες είναι εξαιρετικά «παχυντικοί», τονίζει, αλλά διότι τα μακροθρεπτικά συστατικά- όπως οι φυτικές ίνες, οι πρωτεΐνες και τα λιπαρά- τείνουν να είναι πιο χορταστικά. Εάν περισσότερες εκ των θερμίδων που καταναλώνουμε προέρχονται από αυτές τις τροφές, νιώθουμε χορτάτοι για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, συμπληρώνει.

Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τους επεξεργασμένους υδατάνθρακες, όπως το λευκό ψωμί και τα γλυκά, που χωνεύονται γρήγορα. Μπορεί να είναι χρήσιμοι ως σνακ πριν από τη γυμναστική, αλλά είναι λιγότερο χρήσιμοι ως βασική πηγή υδατανθράκων. Αντί για αυτό, η Κράους προτείνει γεύματα με υψηλή περιεκτικότητα σε φυτικές ίνες, όπως το καστανό ρύζι και το ψωμί ολικής άλεσης, που απελευθερώνουν ενέργεια πιο αργά.

«Θα νιώσετε πολύ καλύτερα τρώγοντας ένα ισορροπημένο γεύμα υψηλής περιεκτικότητας σε πρωτεΐνες με λαχανικά και κάποια υγιεινά λιπαρά. Είναι πολύ καλύτερη επένδυση σε θερμίδες», τονίζει.

Επίσης, συνιστά να καταναλώνουμε περισσότερους υδατάνθρακες τις ημέρες που γυμναζόμαστε. Αυτό «μειώνει τον κίνδυνο ασθένειας και τραυματισμού, ενώ υποστηρίζει την προσαρμογή στην άσκηση».

Όταν δεν γυμναζόμαστε, ή τις λιγότερο δραστήριες ημέρες, η μείωση των υδατανθράκων μπορεί να βοηθήσει στον περιορισμό των συνολικών θερμίδων, αρκεί να συμπεριλαμβάνουμε πρωτεΐνες, για την αποκατάσταση των μυών, άφθονα φρούτα και λαχανικά για την πρόσληψη βιταμινών, φυτικές ίνες και αντιοξειδωτικά, καταλήγει.

Πηγή: Guardian