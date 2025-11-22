Είναι η πιο υπέροχη εποχή του χρόνου… για να κάψετε λίγες επιπλέον θερμίδες! Ορισμένες γιορτινές δραστηριότητες μπορούν να κάψουν έως και 300 θερμίδες σε 30 λεπτά.

Το να τυλίγεις χριστουγεννιάτικα δώρα και να κρεμάς κάλτσες στο δέντρο δεν μπορεί να αντικαταστήσει τον διάδρομο, ωστόσο - όπως αποκαλύπτει η αθλίατρος δρ. Έιμι Γουέστ στο PEOPLE - μπορεί να σε βοηθήσει να κάψεις έως και 300 θερμίδες σε 30 λεπτά γιορτινής διασκέδασης.

Η Γουέστ λέει ότι αυτές οι δραστηριότητες που καίνε θερμίδες μπορούν να «ισοφαρίσουν» ένα ή δύο επιπλέον μπισκότα, αυτό όμως που έχει βασικά σημασία είναι η ισορροπία.

«Είναι η εποχή των γιορτών, οπότε απολαύστε το φαγητό που θέλετε να απολαύσετε - γιατί είναι απλώς μέρος των γιορτών».

Κρεμάστε τα φωτάκια και κερδίστε 200 θερμίδες

Σύμφωνα με την δρ. Γουέστ, μπορείτε να κάψετε έως και 200 θερμίδες κρεμώντας επί 30 λεπτά τα φωτάκια, ειδικά αν ανεβαίνετε και κατεβαίνετε σε σκάλα.

Το ανεβοκατεβάσμα σε μια σκάλα και η χρήση σφυριού, για να στερεώσεις με καρφάκια τον στολισμό, ανεβάζει τη δυσκολία και καίει περισσότερο.

Σκούπισμα κάτω από το δέντρο: 300 θερμίδες

Ο καθαρισμός κάτω από ένα δέντρο μπορεί να σε βοηθήσει να κάψει έως και 300 θερμίδες σε 30 λεπτά.

«Η σκούπα μπορεί να είναι μια αρκετά εντατική δραστηριότητα», λέει η Γουέστ, εξηγώντας ότι η ώθηση και η έλξη είναι επίσης καλή για την κινητικότητα.

Τύλιγμα δώρων: 100 θερμίδες

Αν και αυτό δεν καίει πολλές θερμίδες - πιθανότατα θα κάψετε λιγότερες από 100 σε 30 λεπτά... τυλίγματος - η Γουέστ λέει στο PEOPLE: «Αν κάθεστε στο πάτωμα τυλίγοντας ένα δώρο, μπορεί πραγματικά να βοηθήσετε την κινητικότητά σας και να βελτιώσετε την στάση και την ευελιξία της σπονδυλικής στήλης».

Για παράδειγμα, ενώ κάθεστε με σταυρωμένα πόδια, «κρατήστε το στήθος ψηλά, διατηρήστε καλή στάση», λέει. «Αυτός είναι πραγματικά ένας καλός τρόπος να δουλέψετε το σώμα σας».

Διακόσμηση δέντρου: 200 θερμίδες

Αυτή είναι άλλη μια ευκαιρία να δουλέψετε την κινητικότητά σας, λέει η Γουέστ, καθώς «πολλοί άνθρωποι χάνουν την ικανότητα να σηκώνουν τα χέρια πάνω από το κεφάλι τους όσο μεγαλώνουν». Ωστόσο, δεν θα αισθανθείτε την καύση εκτός αν ανεβαίνετε και κατεβαίνετε σκάλα για να στολίσετε, κάτι που θα μπορούσε να κάψει 200 θερμίδες σε μισή ώρα.

Περπάτημα στο εμπορικό κέντρο: 300 θερμίδες

Αντί να κάνετε «χαλαρό περπάτημα» από κατάστημα σε κατάστημα, περπατήστε με γρηγορότερο ρυθμό. Χρησιμοποιήστε τις σκάλες - ή περπατήστε στην κυλιόμενη σκάλα αντί να χρησιμοποιήσετε ασανσέρ. «Όσο πιο έντονα περπατάτε, τόσες περισσότερες θερμίδες καίτε», λέει η Γουέστ, προσθέτοντας ότι μπορείτε να κάψετε 250 έως 300 θερμίδες σε μισή ώρα.

Περπάτημα στη γειτονιά: 300 θερμίδες

Το περπάτημα γύρω από τη γειτονιά σας για να δείτε τα φωτισμένα σπίτια είναι εξαιρετικό για την καρδιοαναπνευστική σας υγεία, αλλά μπορεί επίσης να σας κάψει μερικές θερμίδες, λέει η Γουέστ. «Αν κάνει μάλιστα και κρύο, τεχνικά θα κάψετε περισσότερες θερμίδες. Αλλά πρέπει να διατηρήσετε μια κάποια ένταση».