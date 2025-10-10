Η κατανάλωση αυγών «εκτοξεύεται» στη Νέα Ζηλανδία – Περισσότερα διπλά αυγά καθ’ οδόν

Η αγάπη των Νεοζηλανδών για τα αυγά μεγαλώνει, και μαζί της αυξάνεται και η πιθανότητα να βλέπουμε όλο και περισσότερα… δίκροκα αυγά στα ράφια.

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Αυγών, οι παραγωγοί δηλώνουν αισιόδοξοι: η χώρα μετρά πλέον περίπου 1,6 εκατομμύρια εμπορικές κότες, ενώ αρκετές από αυτές γεννούν αυγά μεγαλύτερου μεγέθους από ποτέ.

Τέλος τα αυγά από κλουβιά – Περνάμε στην ελευθέρας βοσκής παραγωγή

Τα σούπερ μάρκετ της Νέας Ζηλανδίας στρέφονται αποφασιστικά σε αυγά εκτός κλουβιών, καθώς οι καταναλωτές ζητούν προϊόντα με υψηλότερα στάνταρ ευζωίας.

Η Woolworths ανακοίνωσε ότι μέχρι το τέλος του 2025 όλα τα αυγά της θα προέρχονται από κότες ελευθέρας βοσκής. Η Foodstuffs, ιδιοκτήτρια των New World και Pak’n Save, έχει θέσει ως στόχο να ολοκληρώσει τη μετάβαση έως το 2027.

Στο αγρόκτημά του, κοντά στο Bulls, 90.000 κότες ελευθέρας βοσκής γεννούν περισσότερα από 80.000 αυγά την ημέρα. Και μέχρι τα Χριστούγεννα, ο αριθμός τους θα ξεπεράσει τις 100.000.

«Όταν μια κότα ξεκινά να γεννά, περίπου στις 16-20 εβδομάδες, τα αυγά της είναι μικρά — τα λεγόμενα piwis. Όσο μεγαλώνει, τόσο αυξάνεται και το μέγεθος των αυγών», εξηγεί ο Γουίλιαμς.

Περισσότερα μεγάλα και δίκροκα αυγά

Οι κότες που ζουν και τρέφονται φυσικά —με έντομα και φρέσκο γρασίδι— φαίνεται πως χαρίζουν στους καταναλωτές περισσότερα… τεράστια αυγά.

Περίπου το 15% της παραγωγής του Γουίλιαμς αποτελείται από αυγά με δύο κρόκους.

«Κάθε κότα έχει τη δική της προσωπικότητα», λέει χαμογελώντας. «Κάποιες με έχουν ραμφίσει ή κυνηγήσει απλώς από περιέργεια!».

«Όσο πιο ευτυχισμένη η κότα, τόσο καλύτερο το αυγό»

Η Ομοσπονδία Παραγωγών Αυγών της Νέας Ζηλανδίας υπογραμμίζει ότι η ευζωία των ζώων είναι πλέον προτεραιότητα για όλο τον κλάδο.

«Όσο πιο ευτυχισμένη είναι η κότα, τόσο καλύτερο είναι το αυγό», δήλωσε ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Τζον ΜακΚέι.

Η κατανάλωση αυγών στη χώρα σημειώνει νέο ρεκόρ: οι Νεοζηλανδοί τρώνε 229 αυγά ανά άτομο το χρόνο, έναντι 216 πέρυσι. «Τα αυγά είναι ένα εξαιρετικά θρεπτικό και ευέλικτο προϊόν, και βλέπουμε τη δημοτικότητά τους να αυξάνεται διαρκώς», πρόσθεσε.

Η γρίπη των πτηνών και η ασφάλεια των τροφίμων

Η πρόσφατη γρίπη των πτηνών αποτέλεσε μια σοβαρή πρόκληση για τον τομέα, ωστόσο –όπως επισημαίνει ο ΜακΚέι– το μοναδικό περιστατικό που σημειώθηκε στο τέλος του 2024 αντιμετωπίστηκε αποτελεσματικά.

Περίπου 160.000 κότες θανατώθηκαν σε φάρμα ελευθέρας βοσκής στο Βόρειο Οτάγκο, μετά τη μόλυνση με το στέλεχος H7N6, που μεταδόθηκε από άγρια υδρόβια πτηνά.

Η φάρμα έχει ήδη επιστρέψει στην παραγωγή, με αυγά που πωλούνται κανονικά στην αγορά.

«Το πιο κρίσιμο», τόνισε, «είναι να διασφαλίζουμε ισχυρή βιοασφάλεια σε όλες τις φάρμες, ώστε να παραμένει σταθερή και ασφαλής η παραγωγή αυγών και πουλερικών».

Ο ίδιος διαβεβαίωσε ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας για την κατανάλωση αυγών.

Και για να γιορτάσει την ημέρα, αποκάλυψε ότι το πρωινό του θα περιλάμβανε –τι άλλο– δύο ποσέ αυγά σε τοστ.