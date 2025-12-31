Σε κάθε γωνιά του πλανήτη πραγματοποιούνται οι εορτασμοί για την έλευση της Πρωτοχρονιάς, καθώς ο κόσμος αποχαιρετά τις τελευταίες ώρες του 2025.

Πρώτο στη νέα χρονιά μπήκε το Κιριμπάτι, γνωστό και ως Νησί των Χριστουγέννων. Ακολούθησε η Νέα Ζηλανδία, η οποία υποδέχτηκε το 2026 με εντυπωσιακά πυροτεχνήματα να φωτίζουν τον ουρανό πάνω από το Ουέλινγκτον και το Όκλαντ. Την ίδια στιγμή, χιλιάδες πολίτες συγκεντρώθηκαν στο Σίδνεϊ και τη Μελβούρνη για τις μεγάλες εορταστικές εκδηλώσεις της Αυστραλίας.

Στο Σίδνεϊ τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή στη μνήμη των θυμάτων της επίθεσης στην παραλία Μποντάι. Η εμβληματική γέφυρα της πόλης φωτίστηκε στα λευκά, ως σύμβολο ειρήνης και ενότητας, ενώ το πλήθος άναψε τους φακούς των κινητών τηλεφώνων, δημιουργώντας ένα εντυπωσιακό φωτεινό σκηνικό στο λιμάνι.

Καθώς η αλλαγή του χρόνου «ταξιδεύει» προς την Ασία, εκατομμύρια άνθρωποι συγκεντρώνονται σε μητροπόλεις όπως το Τόκιο, η Σεούλ και η Σιγκαπούρη, συμμετέχοντας σε συναυλίες και δημόσιες εκδηλώσεις αντίστροφης μέτρησης, υπό αυξημένα μέτρα ασφαλείας.

Στη Μέση Ανατολή και την Ευρώπη, ιστορικά μνημεία και κεντρικές πλατείες φωτίζονται εντυπωσιακά, συνδυάζοντας τα παραδοσιακά έθιμα με σύγχρονες εορταστικές εκδηλώσεις.

Τέλος, η σκυτάλη περνά στην Αφρική και την Αμερική, όπου πόλεις όπως το Ρίο ντε Ζανέιρο, η Νέα Υόρκη και το Λος Άντζελες ετοιμάζονται να υποδεχθούν το νέο έτος με μεγάλες συναυλίες, πυροτεχνήματα και λαμπρές γιορτές.