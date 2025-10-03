Η παπάγια περιέχει ενώσεις που έχουν αντικαρκινικές ιδιότητες και βελτιώνουν την υγεία της καρδιάς.

Η παπάγια αποτελεί φρούτο «θησαυρό», καθώς συνδυάζει γεύση, χαμηλή περιεκτικότητα σε ζάχαρη και πλούσια θρεπτικά συστατικά. Η παπάγια ξεχωρίζει επίσης για τα ισχυρά αντιοξειδωτικά της, όπως το β-καροτένιο και το λυκοπένιο, τα οποία προστατεύουν τα κύτταρα από το οξειδωτικό στρες και μειώνουν τον κίνδυνο καρδιοπαθειών. Επιπλέον, η ήπια φυσική της γλυκύτητα την καθιστά μια ιδανική επιλογή για όσους επιθυμούν ένα υγιεινό σνακ χωρίς πολλή ζάχαρη.

Δεν είναι τυχαίο ότι έχει χαρακτηριστεί «φρούτο της μακροζωίας» και περιλαμβάνεται στα βασικά τρόφιμα των Blue Zones, δηλαδή των περιοχών του κόσμου όπου οι άνθρωποι ζουν περισσότερα και υγιέστερα χρόνια.

Διατροφική αξία

Ένα φλιτζάνι παπάγια περιέχει:

62 θερμίδες

15 γρ. υδατάνθρακες

2,5 γρ. φυτικές ίνες

11 γρ. φυσικά σάκχαρα

Δεν έχει λιπαρά ή πρωτεΐνες σε αξιόλογες ποσότητες, αλλά είναι πλούσια σε βιταμίνες και μέταλλα: βιταμίνες A, C, E, K, φυλλικό οξύ, κάλιο, μαγνήσιο, ασβέστιο, λυκοπένιο και καροτενοειδή. Αξιοσημείωτο είναι ότι περιέχει περισσότερη βιταμίνη C από ένα πορτοκάλι, ενώ τα ένζυμά της βοηθούν στην απομάκρυνση των νεκρών κυττάρων του δέρματος. Γι’ αυτό και χρησιμοποιείται συχνά σε φυσικές μάσκες ομορφιάς.

Οφέλη για την υγεία

Σύμφωνα με τους διατροφολόγους:

Η παπάγια είναι πλούσια σε αντιοξειδωτικά που προστατεύουν από τη φθορά των κυττάρων λόγω ελευθέρων ριζών.

Τα καροτενοειδή που της δίνουν το έντονο πορτοκαλοκίτρινο χρώμα (β-καροτένιο, λυκοπένιο) συμβάλλουν στην υγεία της καρδιάς, μειώνουν τον κίνδυνο εγκεφαλικού και ενδέχεται να προστατεύουν από ορισμένες μορφές καρκίνου.

Είναι καλή πηγή φυτικών ινών, που βελτιώνουν την υγεία του εντέρου και μειώνουν τη χοληστερίνη.

Το κάλιο που περιέχει βοηθά στη ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης και στηρίζει την καρδιαγγειακή υγεία.

Υπάρχουν ενδείξεις ότι η κατανάλωση παπάγιας μπορεί να συμβάλλει στη ρύθμιση του σακχάρου και της ινσουλίνης.

Είναι «υπερτροφή»;

Οι ειδικοί αποφεύγουν τον όρο «superfood», καθώς κάθε φρούτο και λαχανικό έχει ξεχωριστές ιδιότητες. Ωστόσο, η παπάγια μπορεί να καταναλώνεται καθημερινά, στο πλαίσιο μιας ποικιλόμορφης διατροφής.

Η παπάγια κυκλοφορεί όλο τον χρόνο, με καλύτερη εποχή το καλοκαίρι και το φθινόπωρο. Προτιμήστε μικρότερες παπάγιες με φλούδα που έχει αρχίσει να κιτρινίζει ή να πορτοκαλίζει. Το ώριμο φρούτο είναι μαλακό και έχει ένα ελαφρώς γλυκό, μυρωδάτο άρωμα.

Εάν η παπάγια είναι ώριμη, μπορεί να καταναλωθεί ωμή. Ωστόσο, η άγουρη παπάγια πρέπει πάντα να μαγειρεύεται πριν την κατανάλωση - ειδικά κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, καθώς ο άγουρος καρπός έχει υψηλή περιεκτικότητα σε λατέξ, το οποίο μπορεί να διεγείρει τις συσπάσεις. Το σχήμα της παπάγιας μοιάζει με αχλάδι και το μήκος της μπορεί να φτάσει τα 50 εκατοστά. Η φλούδα της είναι πράσινη όταν είναι άγουρη και πορτοκαλί όταν είναι ώριμη, ενώ η σάρκα της είναι κίτρινη, πορτοκαλί ή κόκκινη.