Η αποψίλωση των δασών στις τροπικές περιοχές έχει προκαλέσει πάνω από μισό εκατομμύριο θανάτους τα τελευταία 20 χρόνια, καθώς η αύξηση της θερμοκρασίας που συνδέεται με την απώλεια δασικής κάλυψης εντείνει τους κινδύνους για εκατοντάδες εκατομμύρια ανθρώπους.

Η αποψίλωση των δασών έχει έμμεσα οδηγήσει στον θάνατο περισσότερων από μισό εκατομμύριο ανθρώπων στις τροπικές περιοχές τα τελευταία είκοσι χρόνια, σύμφωνα με νέα μελέτη που δημοσιεύθηκε πρόσφατα στο περιοδικό Nature Climate Change.

Τι συμβαίνει;

Η εκκαθάριση εκτάσεων στον Αμαζόνιο, το Κονγκό και τη Νοτιοανατολική Ασία αυξάνει τις θερμοκρασίες σε αυτές τις περιοχές, μειώνοντας τη σκιά, περιορίζοντας τις βροχοπτώσεις και αυξάνοντας τον κίνδυνο πυρκαγιών, σύμφωνα με τη σύνοψη της μελέτης από τον Guardian.

Μεταξύ 2001 και 2020, περίπου 345 εκατομμύρια άνθρωποι στις τροπικές περιοχές εκτέθηκαν στην υπερβολική ζέστη που προκλήθηκε από την αποψίλωση, σύμφωνα με ερευνητές από το Πανεπιστήμιο του Λιντς, το Πανεπιστήμιο Επιστήμης και Τεχνολογίας Kwame Nkrumah και το Fiocruz.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι αυτή η άνοδος της θερμοκρασίας θα μπορούσε να συνδέεται με 28.330 θανάτους ετησίως κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, οδηγώντας συνολικά σε περισσότερους από 500.000 θανάτους σε 20 χρόνια.

Οι εκτιμώμενοι ρυθμοί θνησιμότητας που σχετίζονται με τη ζέστη εμφανίστηκαν υψηλότεροι στη Νοτιοανατολική Ασία, με τους συγγραφείς της έρευνας να υπογραμμίζουν τις δυσανάλογες επιπτώσεις στους αγρότες και τους εργαζόμενους σε εξωτερικούς χώρους, καθώς και σε χαμηλού εισοδήματος κοινότητες σε αυτές τις περιοχές.

Γιατί είναι σημαντική αυτή η μελέτη;

Δεν είναι η πρώτη μελέτη που αναδεικνύει τη σημασία των δέντρων και της βλάστησης για την παγκόσμια υγεία και ασφάλεια.

Προηγούμενη έρευνα είχε διαπιστώσει ότι ο διπλασιασμός της δενδροκάλυψης στις ευρωπαϊκές πόλεις θα μπορούσε να οδηγήσει σε μείωση κατά 40% των πρόωρων θανάτων που σχετίζονται με τη ζέστη. Μία άλλη επιστημονική ομάδα έχει αναπτύξει μάλιστα εργαλείο που θα μπορούσε να βοηθήσει τους πολεοδόμους να φυτεύουν δέντρα πιο αποδοτικά, ώστε να μεγιστοποιούν τα οφέλη ψύξης.

Τα δέντρα έχουν και άλλα οφέλη. Για παράδειγμα, μπορούν να φιλτράρουν τον αέρα καθιστώντας τον καλύτερο ποιότικα - μια μελέτη του Georgia State University διαπίστωσε, για παράδειγμα, ότι η φύτευση δέντρων κοντά σε αυτοκινητόδρομους των πόλεων μπορεί να μειώσει δραστικά τη ρύπανση του αέρα που προκαλείται από την κίνηση. Η ικανότητά τους να δεσμεύουν και να συγκρατούν άνθρακα αποτελεί επίσης πολύτιμο εργαλείο στη μάχη κατά της ανόδου της παγκόσμιας θερμοκρασίας.

Τι μπορεί να γίνει για την αποψίλωση;

Ο Dominick Spracklen, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Λιντς και μεταξύ των συγγραφέων της νέας μελέτης, επισήμανε τη σημασία της διατήρησης της ακεραιότητας της δασικής κόμης για τον περιορισμό των επιπτώσεων της ζέστης στην υγεία.

«Τα δάση ωφελούν άμεσα τις τοπικές κοινότητες», δήλωσε στον Guardian. «Ρυθμίζουν τη θερμοκρασία, φέρνουν βροχοπτώσεις και στηρίζουν τη γεωργία από την οποία εξαρτώνται οι άνθρωποι».

Ο Spracklen, ο οποίος λέει ότι «η αποψίλωση σκοτώνει», επεσήμανε τη σημασία του μορατόριουμ στη σόγια, το οποίο το αγροτικό λόμπι προσπαθεί να καταργήσει στον Αμαζόνιο για να επεκτείνει τις γεωργικές δραστηριότητες. Τόνισε ότι η διατήρηση του μορατόριουμ για τη μείωση της αποψίλωσης μπορεί στην πραγματικότητα να βοηθήσει στη διασφάλιση του μέλλοντος της γεωργίας αλλά και στη διάσωση ζωών.

Οι συγγραφής της μελέτης κάλεσαν σε πολιτικές που προάγουν τη διατήρηση των τροπικών δασών, οι οποίες μπορούν όχι μόνο να συμβάλουν στον περιορισμό της θέρμανσης αλλά και να «ενισχύσουν την ικανότητα προσαρμογής των ευάλωτων πληθυσμών». Κάλεσαν επίσης για μελλοντική έρευνα που θα «εξερευνήσει πώς οι προστατευόμενες περιοχές λειτουργούν ως φράγματα έναντι των ακραίων θερμοκρασιών, ιδίως για τους γύρω πληθυσμούς».

Εκτός από την υποστήριξη πολιτικών ηγετών που είναι αφοσιωμένοι στην προστασία των δασών και της ευημερίας στις τροπικές περιοχές, ένας εύκολος τρόπος με τον οποίο μπορείτε να βοηθήσετε από οπουδήποτε στον κόσμο είναι χρησιμοποιώντας το Ecosia, μια μηχανή αναζήτησης που φυτεύει δέντρα μέσω των ερωτημάτων των χρηστών.