Στόχος της σημερινής εκδήλωσης είναι η μετατροπή της κρίσης σε σχέδιο ανασυγκρότησης, με συζήτηση για την υγεία, την οικονομία αλλά και την αγροτική παραγωγή.

Το πολιτικό κόμμα ΚΟΣΜΟΣ – Πράσινη Συμφωνία διοργανώνει δημόσιο διάλογο για το πραγματικό κόστος της κλιματικής κρίσης και τις ευκαιρίες της μετάβασης, με τίτλο «COP30: Η Εθνική Στρατηγική για την Επόμενη Μέρα», στις 18:00, στο Σεράφειο του Δήμου Αθηναίων (Πειραιώς 144, 11854, Αθήνα).

Όπως αναφέρει ο ΚΟΣΜΟΣ, η COP30 στη Βραζιλία δεν είναι απλώς μια διπλωματική διάσκεψη, αλλά πεδίο όπου κρίνεται η οικονομική επιβίωση και η δημόσια υγεία της χώρας μας. Με την κλιματική αλλαγή να κοστίζει ήδη στην Ελλάδα 2,2 δισ. ευρώ ετησίως και τους καύσωνες να απειλούν ευθέως τη ζωή των πολιτών, η αδράνεια αποτελεί κοινωνική και οικονομική αιμορραγία.

Στόχος της εκδήλωσης είναι η μετατροπή της κρίσης σε σχέδιο ανασυγκρότησης, με συζήτηση για:

Υγεία: Θωράκιση πόλεων και ΕΣΥ απέναντι σε καύσωνες και νέες υγειονομικές απειλές.

Οικονομία: Μείωση λογαριασμών ρεύματος μέσω ενεργειακής δημοκρατίας και ΑΠΕ.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Αγροτική παραγωγή: Διασφάλιση εισοδήματος και επάρκειας τροφίμων, προστασία από λειψυδρία και ερημοποίηση.

Ασφάλεια: Πρόληψη εθνικών τραγωδιών και ενίσχυση ανθεκτικότητας.

Στο πάνελ συμμετέχουν:

Νίκος Χαραλαμπίδης, Greenpeace Ελλάδας

Θεοδότα Νάντσου, WWF Ελλάς

Σωκράτης Φάμελλος, Πρόεδρος ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ

Αλέξης Χαρίτσης, Πρόεδρος Νέας Αριστεράς

Πέτρος Κόκκαλης, Γραμματέας ΚΟΣΜΟΣ

Χαιρετισμό θα απευθύνει: Χάρης Δούκας, Δήμαρχος Αθηναίων

Συντονισμός συζήτησης: Μαριάννα Πετράκη, δημοσιογράφος

Η εκδήλωση επιδιώκει τη συγκρότηση ενός προοδευτικού μετώπου λογικής και ευθύνης, αξιοποίηση των συμπερασμάτων της COP30, ενεργειακή ασφάλεια, οικονομική ανθεκτικότητα και δημιουργία νέων θέσεων εργασίας μέσω της πράσινης οικονομίας.

Παρακολουθήστε LIVE την εκδήλωση

{https://www.youtube.com/watch?v=o_z6IOTZ61o}