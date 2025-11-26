Ο χαιρετισμός του Νίκου Ανδρουλάκη στην εκδήλωση «COP30: Η εθνική στρατηγική για την επόμενη μέρα» που διοργάνωσε ο ΚΟΣΜΟΣ-Πράσινη Συμφωνία.

Κατά τον κ. Ανδρουλάκη, «Έχει έρθει η ώρα για μια Εθνική Συμφωνία για τα Κοινά Αγαθά που θα προστατεύει τη φύση και τον άνθρωπο από τις νέες προκλήσεις.

Βασικό κομμάτι της, είναι η στήριξη εκείνων που κρατάνε το τραπέζι μας γεμάτο με τα προϊόντα της γης μας, τους αγρότες μας. Απέναντι στη μαύρη σελίδα του ΟΠΕΚΕΠΕ, αντιτάσσουμε τη διαφάνεια, την αξιοκρατία και τη δημόσια λογοδοσία, με έμπρακτη στήριξη του παραγωγού από την επιλογή του σπόρου μέχρι την τοποθέτηση του τελικού προϊόντος στο ράφι».

Αναλυτικά η τοποθέτηση του Νίκου Ανδρουλάκη

«10 χρόνια μετά την Διάσκεψη στο Παρίσι, το έλλειμμα μεταξύ στόχων και πράξεων αντί να μειώνεται, αυξάνεται. Μάλιστα πολλοί υποστηρίζουν ότι είναι ήδη πολύ αργά. Στη Βραζιλία τα αποτελέσματα άφησαν ανάμεικτα συναισθήματα. Παρά τη στάση της Ουάσινγκτον, στα θετικά κρατάμε τη δέσμευση για απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα και την αύξηση της χρηματοδότησης για τις αναπτυσσόμενες χώρες.

Όμως αυτό δεν είναι αρκετό.

Είναι πλέον ξεκάθαρο ότι παίζουμε άμυνα. Έχουμε χάσει το κοινωνικό και πολιτικό μομέντουμ για να προχωρήσουμε στις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρωτοστατούσε και πρωτοστατεί στα θέματα του περιβάλλοντος, ενώ υπάρχει μία συμμαχία κεντροδεξιάς – ακροδεξιάς, που θέλει να αποψιλώσει την πράσινη συμφωνία.

Ως σοσιαλιστές από την πρώτη στιγμή φωνάζαμε ότι ο μόνος τρόπος για να πετύχει η πράσινη μετάβαση είναι να γίνει με κοινωνική δικαιοσύνη. Γι’ αυτό μιλήσαμε για ενεργειακή δημοκρατία και τον ρόλο των ενεργειακών κοινοτήτων, ώστε η πράσινη μετάβαση να είναι εγγύηση για χαμηλότερο ενεργειακό κόστος και όχι εργαλείο κερδοσκοπίας για τους ισχυρούς όπως το έχει μετατρέψει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.

-Για συγκροτημένη απεξάρτηση από τον λιγνίτη, ώστε να μην οδηγηθούμε στην φτωχοποίηση και τον μαρασμό σε περιοχές όπως είναι η Δυτική Μακεδονία και η Μεγαλόπολη.

-Για την αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας στην πράξη όμως. Ιδιαίτερα το νέο Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών που επιβαρύνει τους αδύναμους και προσωπικά το είχα καταψηφίσει ως Ευρωβουλευτής καθώς φαίνονταν ποια θα είναι τα αποτελέσματά του.

-Για Ενεργειακή Δημοκρατία στους Δήμους με συμμετοχή σε ενεργειακές κοινότητες και πόρους από ένα Ταμείο Περιφερειακής Ανθεκτικότητας ίσο με το 1% του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η κλιματική κρίση είναι εδώ.

Αυτό που μπορεί να συνέβαινε κάθε 100 χρόνια, πλέον είναι ένα φαινόμενο που θα βλέπουμε συχνότερα. Την ίδια στιγμή, η αποτυχία της απένταξης των περιφερειακών κέντρων πολιτικής προστασίας από το Ταμείο Ανάκαμψης είναι χαρακτηριστική. Χωρίς πρόληψη και ενιαίο συντονισμό, με την Τοπική Αυτοδιοίκηση θεατή, γινόμαστε όλο και περισσότερο ευάλωτοι στα ακραία φαινόμενα της φύσης.

Η λειψυδρία, από την οποία απειλείται ακόμα και η Αθήνα, θέλει ένα μακροπρόθεσμο σχέδιο αντιμετώπισης. Η επικοινωνιακή διαχείριση δεν είναι αρκετή. Εμείς προκρίνουμε τα Τοπικά Σχέδια Υδατικής Ανθεκτικότητας, και ένα νέο Ινστιτούτο Υδάτινων Πόρων χρηματοδοτούμενο από το τέλος ανθεκτικότητας .

Φίλες και φίλοι,

η πράσινη μετάβαση είτε θα είναι κοινωνικά δίκαιη με όλους συμμέτοχους είτε θα αποτύχει, με την Ευρώπη έρμαιο της νέας γεωπολιτικής πραγματικότητας, την Ελλάδα παρατηρητή και την κοινωνία πιο ευάλωτη.

Χωρίς να ξεχνάμε τις γεωπολιτικές παραμέτρους και τις απειλές που υπάρχουν, το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής, οι Ευρωπαίοι Σοσιαλιστές και Δημοκράτες, θα δώσουμε κάθε απαραίτητη μάχη, μαζί με όσους θέλουν και μπορούν :

-για να χτίσουμε μια συνεκτική Στρατηγική Ανθεκτικότητας, ενώνοντας όλους τους παράγοντες εθνικής ισχύος και στηρίζοντας αναγκαίες πρωτοβουλίες στις Βρυξέλλες.

-για να κάνουμε την Πράσινη Οικονομία καταλύτη ανάπτυξης για όλους.

Εύχομαι από καρδιάς καλή επιτυχία στην εκδήλωσή σας».



