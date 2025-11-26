Τηλεφωνήματα της Κουμουνδούρου σε νυν και πρώην βουλευτές.

Στις 6 το απόγευμα, στο Σεράφειο του Δήμου Αθηναίων, πραγματοποιείται η εκδήλωση για την κλιματική κρίση, με ομιλητές τον Σωκράτη Φάμελλο, τον Αλέξη Χαρίτση, τον Πέτρο Κόκκαλη και τον Χάρη Δούκα να απευθύνει χαιρετισμό.

Η Κουμουνδούρου, μάλιστα, όπως φανταζόμαστε και οι άλλοι διοργανωτές, πραγματοποίησε χθες μεγάλη κινητοποίηση για την επιτυχία της εκδήλωσης.

Το ενδιαφέρον της εκδήλωσης, πέραν του θέματός της, είναι βεβαίως αν θα αποσταλούν μηνύματα και προς τον Αλέξη Τσίπρα με αφορμή όχι τόσο το βιβλίο του όσο ενόψει του νέου κόμματος.

Για να δούμε...

Β.Σκ.