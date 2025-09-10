Αυτή είναι η σωστή ώρα να τρως βραδινό

Η τήρηση ενός σταθερού προγράμματος σημαίνει ότι ευθυγραμμίζεσαι με τον κιρκάδιο ρυθμό του σώματος και τις φυσικές μεταβολές της κορτιζόλης: κάπως έτσι έχεις λιγότερες πιθανότητες να αισθανθείς φούσκωμα το βράδυ και περισσότερες πιθανότητες για καλύτερη κινητικότητα του εντέρου την επόμενη μέρα.

Με την δουλειά και τις εξωσχολικές δραστηριότητες των παιδιών μέχρι αργά, το βραδινό στις 17:00 είναι για πολλούς... άπιαστος στόχος.

Ειδικοί ωστόσο εξηγούν ότι το να τρως νωρίτερα, όποτε είναι δυνατό, έχει αρκετά οφέλη για την υγεία.

«Το να τρως νωρίτερα δίνει στο σώμα περισσότερο χρόνο για να χωνέψει πριν τον ύπνο, κάτι που βοηθά στη σταθεροποίηση του σακχάρου στο αίμα, μειώνει τις νυχτερινές λιγούρες και βελτιώνει τον ύπνο», αναφέρει η διαιτολόγος Βαλερί Αγγεμάν. «Επίσης, βοηθά στην αποφυγή επεισοδίων υπερφαγίας το βράδυ», κάτι που μπορεί να συμβεί αν αργήσεις πολύ να φας.

«Όταν τρως πολύ κοντά στην ώρα του ύπνου, το σώμα είναι απασχολημένο με την πέψη αντί να χαλαρώνει, γεγονός που μπορεί να προκαλέσει καούρες, ανήσυχο ύπνο ή ακόμη και νωθρότητα το πρωί», εξηγεί η Αγγεμάν. «Με τον καιρό, μπορεί επίσης να επηρεάσει τον μεταβολισμό και να δυσκολέψει τη διαχείριση του βάρους».

Κι όμως, αν το να τρως νωρίς δεν είναι δυνατό για εσένα ή δεν ταιριάζει στο πρόγραμμα σου, υπάρχει μια καλή είδηση: για τους περισσότερους, λέει η Αγγεμάν, η ακριβής ώρα είναι λιγότερο σημαντική από το να μεσολαβούν τουλάχιστον δύο έως τρεις ώρες μεταξύ του τελευταίου γεύματος και του ύπνου.

Το σημαντικό δηλαδή είναι το σώμα να έχει χρόνο να χωνέψει.

«Όλο και περισσότεροι άνθρωποι αρχίζουν να συνδέουν το πότε τρώνε με το πώς αισθάνονται, είτε πρόκειται για καλύτερη πέψη, πιο ξεκούραστο ύπνο ή περισσότερη ενέργεια την επόμενη μέρα», λέει η Αγγεμάν. «Συνολικά, υπάρχει αυξανόμενη συνειδητοποίηση ότι το να τρως νωρίτερα είναι μια μικρή αλλαγή που μπορεί να κάνει μεγάλη διαφορά στο πώς αισθάνεσαι».