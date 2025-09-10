Ο πρωινός καφές μπορεί να κάνει κακό στην υγεία σας

Τι δείχνει έρευνα για όσους πίνουν καφέ με άδειο στομάχι.

Πολλοί από εμάς ξεκινάμε τη μέρα μας με έναν καφέ πριν καν φάμε κάτι. Ωστόσο, μια έρευνα που δημοσιεύτηκε το 2020 έρχεται να μας προειδοποιήσει για τις πιθανές συνέπειες αυτής της συνήθειας.

Ο καθηγητής James Betts, συν-διευθυντής του Κέντρου Διατροφής, Άσκησης και Μεταβολισμού στο Πανεπιστήμιο του Μπαθ, εξηγεί:

«Με απλά λόγια, ο έλεγχος του σακχάρου στο αίμα μας διαταράσσεται όταν το πρώτο πράγμα με το οποίο έρχεται σε επαφή το σώμα μας είναι ο καφές, ειδικά μετά από μια νύχτα διαταραγμένου ύπνου.»

Γιατί συμβαίνει αυτό;

Ο καφές με άδειο στομάχι μπορεί να επηρεάσει την ικανότητα του οργανισμού να διαχειριστεί τα επίπεδα σακχάρου στο αίμα, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε αυξομειώσεις ενέργειας και έντονη αίσθηση κόπωσης αργότερα μέσα στην ημέρα.

Τι μπορούμε να κάνουμε;

Η λύση δεν είναι να στερηθούμε τον αγαπημένο μας καφέ, αλλά να φροντίσουμε να καταναλώνουμε κάτι μικρό πριν ή μαζί με αυτόν. Ορισμένες τροφές είναι πιο αποτελεσματικές για την εξουδετέρωση της οξύτητας:

Βρώμη με μπανάνα: Οι φυτικές ίνες και το κάλιο βοηθούν το στομάχι και εξισορροπούν τα επίπεδα σακχάρου.

Δημητριακά με γάλα αμυγδάλου: Μια ήπια επιλογή που μειώνει την οξύτητα.

Εναλλακτικές λύσεις

Σκούρος καβουρδισμένος καφές: Περιέχει λιγότερο οξύ σε σύγκριση με πιο «ελαφριά» καβουρδίσματα.

Matcha: Παρέχει την ενέργεια της καφεΐνης αλλά με χαμηλότερη οξύτητα και πιο ήπια επίδραση στο στομάχι.

Σύμφωνα με τον διατροφολόγο DiMarino, «το να έχεις φαγητό στο στομάχι σου επιβραδύνει την απορρόφηση της καφεΐνης στην κυκλοφορία του αίματος», μειώνοντας έτσι τις αρνητικές επιπτώσεις.

Με άλλα λόγια, δεν χρειάζεται να αλλάξετε δραστικά την πρωινή σας ρουτίνα. Μικρές κινήσεις, όπως ένα ελαφρύ πρωινό πριν τον καφέ, μπορούν να κάνουν τη διαφορά για την υγεία σας και την ενέργειά σας μέσα στην ημέρα.