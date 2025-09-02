Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Υγεία

Το βότανο που μειώνει την αρτηριακή πίεση και σας κάνει να κοιμάστε καλύτερα

Το βότανο που μειώνει την αρτηριακή πίεση και σας κάνει να κοιμάστε καλύτερα Φωτογραφία: Thought Catalog /PEXELS
Ψάχνετε έναν φυσικό τρόπο για να βελτιώσετε τον ύπνο σας; Δοκιμάστε αυτό το καταπραϋντικό βότανο.

Το χαμομήλι χρησιμοποιείται σε ροφήματα από την εποχή των αρχαίων Ελλήνων, οι οποίοι γνώριζαν καλά τα φάρμακα της φύσης. Το συγκεκριμένο βότανο περιέχει τη χημική ουσία απιγενίνη, η οποία προκαλεί αίσθημα ηρεμίας και νύστας σε όσους το καταναλώνουν.

«Το χαμομήλι λειτουργεί ως ήπιο ηρεμιστικό», αναφέρει η διαιτολόγος Beth Czerwony από την Cleveland Clinic. «Λίγες γουλιές πραγματικά θα σας βοηθήσουν να κοιμηθείτε».

Ωστόσο, το χαμομήλι προσφέρει και επιπλέον οφέλη για την υγεία.

Κατ' αρχάς, η ηρεμιστική δράση του χαμομηλιού μπορεί να βοηθήσει στη μείωση της αρτηριακής πίεσης, μειώνοντας τον κίνδυνο καρδιακού επεισοδίου.

Επίσης, είναι πλούσιο σε βιταμίνες και μέταλλα, όπως κάλιο και ασβέστιο. Το κάλιο είναι ένας ηλεκτρολύτης που βοηθά στη διατήρηση του νευρικού συστήματος, προστατεύει την υγεία των οστών, προλαμβάνει τους νεφρικούς λίθους και ρυθμίζει τον καρδιακό παλμό, σύμφωνα με το UCLA Health.

Η κατανάλωση τροφών πλούσιων σε κάλιο μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο υψηλής αρτηριακής πίεσης και καρδιακών παθήσεων που συνδέονται με διατροφή πλούσια σε αλάτι, σύμφωνα με την American Heart Association.

Όπως και το κάλιο, το ασβέστιο διατηρεί τα οστά δυνατά και τα δόντια υγιή. «Η καρδιά, οι μύες και τα νεύρα επίσης χρειάζονται ασβέστιο για να λειτουργούν σωστά», σημειώνει η Mayo Clinic.

Τα θρεπτικά συστατικά του χαμομηλιού έχουν αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες, σύμφωνα με μελέτες που αναφέρονται από το Memorial Sloan Kettering Cancer Center. Η φλεγμονή μπορεί να οδηγήσει σε ορισμένες χρόνιες ασθένειες και καρκίνους. Σύμφωνα με την Ιατρική Σχολή του Χάρβαρντ, τα άτομα που πίνουν χαμομήλι μπορεί να έχουν χαμηλότερο κίνδυνο θανάτου από καρδιακές παθήσεις και ενδεχομένως προστασία από ορισμένους καρκίνους.

Τέλος, σύμφωνα με ερευνητές του Πανεπιστημίου του Λιντς, οι χημικές ενώσεις του χαμομηλιού έχουν αποδειχθεί χρήσιμες στον έλεγχο ή ακόμη και στην πρόληψη του διαβήτη.

Οι έγκυες γυναίκες πρέπει να αποφεύγουν το χαμομήλι, σύμφωνα με την American Academy of Family Physicians, καθώς μπορεί να προκαλέσει πρόωρο τοκετό. Το ίδιο ισχύει και για άτομα με ιστορικό σοβαρών αλλεργιών, καθώς το χαμομήλι μπορεί να έχει γύρη από άλλα φυτά.

Με πληροφορίες από The Independent

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Κυκλάδες, Επτάνησα και Πελοπόννησος: Όταν η ενδεχόμενη απαγόρευση μπορεί να θρυμματίσει τo συναισθηματικό αποτύπωμα εν πλω

Κυκλάδες, Επτάνησα και Πελοπόννησος: Όταν η ενδεχόμενη απαγόρευση μπορεί να θρυμματίσει τo συναισθηματικό αποτύπωμα εν πλω

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Κι αν κάτι συνέβαινε στο σπίτι σου;

Κι αν κάτι συνέβαινε στο σπίτι σου;

Ιδιωτικά Πανεπιστημία: Σάλος με τις νομικές σχολές - «Απουσιάζουν βασικά μαθήματα»

Ιδιωτικά Πανεπιστημία: Σάλος με τις νομικές σχολές - «Απουσιάζουν βασικά μαθήματα»

ΔΕΘ 2025: Γιατί τα κέρδη από τη νέα φορολογική κλίμακα θα μειωθούν σταδιακά μετά το 2026

ΔΕΘ 2025: Γιατί τα κέρδη από τη νέα φορολογική κλίμακα θα μειωθούν σταδιακά μετά το 2026

Κοινωνική αντιπαροχή: Πώς θα δημιουργηθούν νέες κατοικίες για ευάλωτα νοικοκυριά

Κοινωνική αντιπαροχή: Πώς θα δημιουργηθούν νέες κατοικίες για ευάλωτα νοικοκυριά

ΔΕΘ: Με καθυστέρηση 12 μηνών οι αυξήσεις σε ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα και επίδομα παιδιού

ΔΕΘ: Με καθυστέρηση 12 μηνών οι αυξήσεις σε ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα και επίδομα παιδιού

Παιδικοί Σταθμοί - EETAA 2025: Πώς θα γίνουν οι εγγραφές - Πώς επιλέγεις σταθμό

Παιδικοί Σταθμοί - EETAA 2025: Πώς θα γίνουν οι εγγραφές - Πώς επιλέγεις σταθμό

Αντιπηκτικό προστατεύει καλύτερα από την ασπιρίνη για την πρόληψη εμφραγμάτων

Αντιπηκτικό προστατεύει καλύτερα από την ασπιρίνη για την πρόληψη εμφραγμάτων

Χειρουργεία: Μικρότερες αναμονές ή 400 κλειστές αίθουσες;

Χειρουργεία: Μικρότερες αναμονές ή 400 κλειστές αίθουσες;

Ξεχάστε τα πορτοκάλια - Αυτό το λαχανικό είναι η καλύτερη πηγή βιταμίνης C

Ξεχάστε τα πορτοκάλια - Αυτό το λαχανικό είναι η καλύτερη πηγή βιταμίνης C

Άσκηση για μακροζωία: Είναι απλή και γίνεται στο σπίτι

Άσκηση για μακροζωία: Είναι απλή και γίνεται στο σπίτι

Λογαριασμοί ρεύματος: Οι κυβερνητικές πιέσεις απέδωσαν- Μειώσεις, αλλά μικρότερες από τη «βουτιά» της χονδρικής

Λογαριασμοί ρεύματος: Οι κυβερνητικές πιέσεις απέδωσαν- Μειώσεις, αλλά μικρότερες από τη «βουτιά» της χονδρικής

Ψηφιακή αναβάθμιση στην περιβαλλοντική αδειοδότηση: Από τις 15 Σεπτέμβριο το νέο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο

Ψηφιακή αναβάθμιση στην περιβαλλοντική αδειοδότηση: Από τις 15 Σεπτέμβριο το νέο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο

Σαφές μήνυμα Μητσοτάκη: Η πτώση της χονδρικής να φανεί στους λογαριασμούς ρεύματος Σεπτεμβρίου

Σαφές μήνυμα Μητσοτάκη: Η πτώση της χονδρικής να φανεί στους λογαριασμούς ρεύματος Σεπτεμβρίου

Καύσωνας και τουρισμός ανέβασαν τη ζήτηση ρεύματος τον Ιούλιο – Κερδισμένοι και χαμένοι στη λιανική

Καύσωνας και τουρισμός ανέβασαν τη ζήτηση ρεύματος τον Ιούλιο – Κερδισμένοι και χαμένοι στη λιανική

Για θέρμανση και ψύξη το 60% της ενέργειας που καταναλώνουν τα νοικοκυριά

Για θέρμανση και ψύξη το 60% της ενέργειας που καταναλώνουν τα νοικοκυριά

SOS για το ενεργειακό κόστος από τη βιομηχανία – ΣΒΕ: Αξιοποιήστε το CISAF, μειώστε τις τιμές

SOS για το ενεργειακό κόστος από τη βιομηχανία – ΣΒΕ: Αξιοποιήστε το CISAF, μειώστε τις τιμές

Σχετικά Άρθρα

Μπρούμυτα, ανάσκελα ή στο πλάι - Ποια στάση ύπνου είναι κατάλληλη για κάθε περίπτωση

Μπρούμυτα, ανάσκελα ή στο πλάι - Ποια στάση ύπνου είναι κατάλληλη για κάθε περίπτωση

Υγεία
Ξυπνήσατε μέσα στη νύχτα; 9 τρόποι για να σας πάρει ξανά ο ύπνος

Ξυπνήσατε μέσα στη νύχτα; 9 τρόποι για να σας πάρει ξανά ο ύπνος

Υγεία
Δελφίνι, λιοντάρι, λύκος ή αρκούδα; - Βρείτε τον «τύπο» ύπνου σας

Δελφίνι, λιοντάρι, λύκος ή αρκούδα; - Βρείτε τον «τύπο» ύπνου σας

Υγεία
Το Νο.1 βραδινό ρόφημα που μειώνει το στρες, σύμφωνα με ειδικούς υγείας

Το Νο.1 βραδινό ρόφημα που μειώνει το στρες, σύμφωνα με ειδικούς υγείας

Υγεία

NETWORK

Γ. Γεραπετρίτης: Συνάντηση Μητσοτάκη - Ερντογάν στη Νέα Υόρκη μεταξύ 22-26 Σεπτεμβρίου - Δεν θα είναι εθιμοτυπική

Γ. Γεραπετρίτης: Συνάντηση Μητσοτάκη - Ερντογάν στη Νέα Υόρκη μεταξύ 22-26 Σεπτεμβρίου - Δεν θα είναι εθιμοτυπική

ienergeia.gr
Άσκηση για μακροζωία: Είναι απλή και γίνεται στο σπίτι

Άσκηση για μακροζωία: Είναι απλή και γίνεται στο σπίτι

healthstat.gr
Τι οφέλη θα δείτε στο σώμα σας αν τρώτε συχνά ρόδια

Τι οφέλη θα δείτε στο σώμα σας αν τρώτε συχνά ρόδια

healthstat.gr
Πώς θα γυμναστείτε χωρίς να επιβαρύνετε τα γόνατά σας

Πώς θα γυμναστείτε χωρίς να επιβαρύνετε τα γόνατά σας

healthstat.gr
Τομέα Ενέργειας ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής: Τώρα βαφτίζουν τα βάρη προς τους πολίτες ως επιτυχία

Τομέα Ενέργειας ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής: Τώρα βαφτίζουν τα βάρη προς τους πολίτες ως επιτυχία

ienergeia.gr
«Πράσινα Λιμάνια & το Μέλλον της Βιώσιμης Ναυτιλίας»: Ημερίδα, στο λιμάνι της Κυλλήνης

«Πράσινα Λιμάνια & το Μέλλον της Βιώσιμης Ναυτιλίας»: Ημερίδα, στο λιμάνι της Κυλλήνης

ienergeia.gr
Γιατί δεν πρέπει να κάνετε ντους κάθε μέρα, σύμφωνα με το πανεπιστήμιο Χάρβαρντ

Γιατί δεν πρέπει να κάνετε ντους κάθε μέρα, σύμφωνα με το πανεπιστήμιο Χάρβαρντ

healthstat.gr
Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ αναλαμβάνει τις εργασίες κατασκευής του οικοδομικού σκελετού του The Ellinikon Mall

Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ αναλαμβάνει τις εργασίες κατασκευής του οικοδομικού σκελετού του The Ellinikon Mall

ienergeia.gr