Το βότανο που μειώνει την αρτηριακή πίεση και σας κάνει να κοιμάστε καλύτερα

Ψάχνετε έναν φυσικό τρόπο για να βελτιώσετε τον ύπνο σας; Δοκιμάστε αυτό το καταπραϋντικό βότανο.

Το χαμομήλι χρησιμοποιείται σε ροφήματα από την εποχή των αρχαίων Ελλήνων, οι οποίοι γνώριζαν καλά τα φάρμακα της φύσης. Το συγκεκριμένο βότανο περιέχει τη χημική ουσία απιγενίνη, η οποία προκαλεί αίσθημα ηρεμίας και νύστας σε όσους το καταναλώνουν.

«Το χαμομήλι λειτουργεί ως ήπιο ηρεμιστικό», αναφέρει η διαιτολόγος Beth Czerwony από την Cleveland Clinic. «Λίγες γουλιές πραγματικά θα σας βοηθήσουν να κοιμηθείτε».

Ωστόσο, το χαμομήλι προσφέρει και επιπλέον οφέλη για την υγεία.

Κατ' αρχάς, η ηρεμιστική δράση του χαμομηλιού μπορεί να βοηθήσει στη μείωση της αρτηριακής πίεσης, μειώνοντας τον κίνδυνο καρδιακού επεισοδίου.

Επίσης, είναι πλούσιο σε βιταμίνες και μέταλλα, όπως κάλιο και ασβέστιο. Το κάλιο είναι ένας ηλεκτρολύτης που βοηθά στη διατήρηση του νευρικού συστήματος, προστατεύει την υγεία των οστών, προλαμβάνει τους νεφρικούς λίθους και ρυθμίζει τον καρδιακό παλμό, σύμφωνα με το UCLA Health.

Η κατανάλωση τροφών πλούσιων σε κάλιο μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο υψηλής αρτηριακής πίεσης και καρδιακών παθήσεων που συνδέονται με διατροφή πλούσια σε αλάτι, σύμφωνα με την American Heart Association.

Όπως και το κάλιο, το ασβέστιο διατηρεί τα οστά δυνατά και τα δόντια υγιή. «Η καρδιά, οι μύες και τα νεύρα επίσης χρειάζονται ασβέστιο για να λειτουργούν σωστά», σημειώνει η Mayo Clinic.

Τα θρεπτικά συστατικά του χαμομηλιού έχουν αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες, σύμφωνα με μελέτες που αναφέρονται από το Memorial Sloan Kettering Cancer Center. Η φλεγμονή μπορεί να οδηγήσει σε ορισμένες χρόνιες ασθένειες και καρκίνους. Σύμφωνα με την Ιατρική Σχολή του Χάρβαρντ, τα άτομα που πίνουν χαμομήλι μπορεί να έχουν χαμηλότερο κίνδυνο θανάτου από καρδιακές παθήσεις και ενδεχομένως προστασία από ορισμένους καρκίνους.

Τέλος, σύμφωνα με ερευνητές του Πανεπιστημίου του Λιντς, οι χημικές ενώσεις του χαμομηλιού έχουν αποδειχθεί χρήσιμες στον έλεγχο ή ακόμη και στην πρόληψη του διαβήτη.

Οι έγκυες γυναίκες πρέπει να αποφεύγουν το χαμομήλι, σύμφωνα με την American Academy of Family Physicians, καθώς μπορεί να προκαλέσει πρόωρο τοκετό. Το ίδιο ισχύει και για άτομα με ιστορικό σοβαρών αλλεργιών, καθώς το χαμομήλι μπορεί να έχει γύρη από άλλα φυτά.

Με πληροφορίες από The Independent