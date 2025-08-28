Το αναψυκτικό σου μπορεί να σε κάνει φαλακρό

Μήπως η συνήθειά σας με τα αναψυκτικά είναι ο λόγος που χάνετε τα μαλλιά σας;

Τα άτομα που πίνουν περισσότερα ζαχαρούχα ποτά μπορεί επίσης να έχουν περισσότερες πιθανότητες να εμφανίσουν τριχόπτωση, σύμφωνα με νέα ανάλυση σχετικής έρευνας .

«Η διατροφή παίζει καθοριστικό ρόλο στην υγεία των μαλλιών, ιδιαίτερα η βιταμίνη D και τα συμπληρώματα σιδήρου, ενώ ο περιορισμός του αλκοόλ και των αναψυκτικών μπορεί να είναι ωφέλιμος», έγραψαν ερευνητές από το Πανεπιστήμιο του Πόρτο της Πορτογαλίας.

Τα συμπεράσματά τους βασίζονται σε προηγούμενα ευρήματα της τελευταίας δεκαετίας, τα οποία δείχνουν ότι η κατανάλωση ζαχαρούχων ποτών σχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο τριχόπτωσης στους άνδρες και ότι η φλεγμονή που προκαλείται από την κατανάλωση αυτών των τροφών συμβάλλει στο πρόβλημα.

Μόλις 11 κουτάκια ζαχαρούχων ποτών την εβδομάδα, ή περισσότερα από 3.500 χιλιοστόλιτρα, άφηναν τους νέους άνδρες σε υψηλότερο κίνδυνο για τριχόπτωση ανδρικού τύπου, σύμφωνα με μια μελέτη του 2023 που αναφέρεται στη νέα ανάλυση. Εκείνη την εποχή, οι συγγραφείς του Πανεπιστημίου Tsinghua δήλωσαν ότι ήταν δύσκολο να διαπιστωθεί η σχέση αιτίας-αποτελέσματος μεταξύ των δύο παραγόντων, επειδή βασιζόταν σε δεδομένα που αναφέρθηκαν από τους 1.028 συμμετέχοντες.

Ωστόσο, οι Πορτογάλοι συγγραφείς σημείωσαν ότι το εύρημα του 2023 υποστηρίχθηκε από μια μελέτη του 2016 που διαπίστωσε ότι η κατανάλωση επεξεργασμένων τροφών που περιέχουν απλά σάκχαρα ήταν ένας «έμμεσος παράγοντας που συνδέεται με την τριχόπτωση».

Αυτό συμβαίνει επειδή οι τροφές διεγείρουν την παραγωγή περίσσειας σμήγματος, της λιπαρής ουσίας που παράγουμε και ενυδατώνει το δέρμα και τα μαλλιά. Αυτό οδηγεί σε ανάπτυξη βακτηρίων στο τριχωτό της κεφαλής που μπορεί να οδηγήσει σε ερεθισμό και φλεγμονή, τα οποία συμβάλλουν στην τριχόπτωση.

«Τα ευρήματα υποδεικνύουν ότι οι στοχευμένες διατροφικές παρεμβάσεις θα μπορούσαν να είναι σημαντικές στην πρόληψη και τη διαχείριση παθήσεων των μαλλιών, όπως η αλωπεκία και η τριχόπτωση. Ωστόσο, απαιτείται περαιτέρω έρευνα για να εμβαθύνουμε την κατανόησή μας σχετικά με αυτές τις συσχετίσεις και να αναπτύξουμε συστάσεις βασισμένες σε στοιχεία για την προώθηση της υγείας των μαλλιών μέσω της διατροφής», έγραψαν οι συγγραφείς.

Στις ΗΠΑ, το 85% των ανδρών και το 33% των γυναικών θα ζήσουν με κάποια μορφή τριχόπτωσης, σύμφωνα με το Εθνικό Συμβούλιο για τη Γήρανση . Το ένα τέταρτο των ανδρών αρχίζουν να χάνουν τα μαλλιά τους μέχρι την ηλικία των 30 ετών.

Η ανδρογενετική αλωπεκία, γνωστή και ως κληρονομική φαλάκρα, είναι η πιο συχνή αιτία τριχόπτωσης στους άνδρες και στις γυναίκες. Μερικές φορές είναι θεραπεύσιμη, αλλά τα αποτελέσματα μπορεί να ποικίλλουν σημαντικά.

Υπάρχουν αποτελεσματικές θεραπείες για την τριχόπτωση για ορισμένους τύπους τριχόπτωσης, σύμφωνα με την κλινική Mayo . Μερικοί άνθρωποι μπορεί να είναι σε θέση να επιβραδύνουν ή ακόμα και να αντιστρέψουν τη διαδικασία. Οι θεραπείες για την τριχόπτωση περιλαμβάνουν φάρμακα και χειρουργικές επεμβάσεις, όπως Propecia για άνδρες και Rogaine για άνδρες και γυναίκες.

Και με την κατά τόπους τριχόπτωση, τα μαλλιά μπορεί ακόμη και να ξαναφυτρώσουν χωρίς θεραπεία.

Ωστόσο, η επαρκής πρόσληψη βιταμίνης D και σιδήρου είναι επίσης ενδιαφέρουσες συνιστώσες που πρέπει να ληφθούν υπόψη. Σύμφωνα με την ανάλυση, υψηλότερα επίπεδα και των δύο αυτών ουσιών μειώνουν τη σοβαρότητα της αλωπεκίας και προάγουν την ανάπτυξη των τριχών.

Η κατανάλωση γάλακτος σόγιας και άλλων προϊόντων σόγιας μπορεί επίσης να βοηθήσει.

«Παρατηρήθηκε επίσης θετική συσχέτιση μεταξύ της πρόσληψης πρωτεϊνών, της κατανάλωσης προϊόντων σόγιας, των σταυρανθών λαχανικών και των συμπληρωμάτων, με βελτιώσεις σε παραμέτρους των μαλλιών όπως η τριχόπτωση και η πυκνότητα των μαλλιών», ανέφεραν οι ερευνητές.