Τι συμβαίνει στο σώμα σας όταν τρώτε κάθε μέρα μαύρη σοκολάτα

Γίνεται ολοένα και πιο σαφές ότι η διατροφή αποτελεί έναν από τους πιο ισχυρούς συμμάχους μας στη ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης.

«Η διατροφή είναι ένας από τους πιο ισχυρούς μοχλούς που διαθέτουμε για τον έλεγχο της αρτηριακής πίεσης», τονίζει η Elizabeth Klodas, MD, προληπτική καρδιολόγος και επικεφαλής ιατρική σύμβουλος της Step One Foods.

Αν και η συζήτηση με τον γιατρό σας για την κατάλληλη στρατηγική διαχείρισης της αρτηριακής πίεσης -που μπορεί να περιλαμβάνει και φαρμακευτική αγωγή- παραμένει απαραίτητη, η επιστημονική έρευνα δείχνει ότι ορισμένα τρόφιμα, όπως το τσάι, οι μπανάνες και πιθανόν η μαύρη σοκολάτα, μπορούν να επηρεάσουν θετικά τους αριθμούς.

Γιατί η διατροφή μετράει

Σύμφωνα με τη Δρ. Κλόντας, δίαιτες πλούσιες σε φυτικές ίνες, ωμέγα-3 λιπαρά οξέα και αντιοξειδωτικά ενισχύουν την υγιή λειτουργία των αιμοφόρων αγγείων, μειώνουν τη φλεγμονή και περιορίζουν την αρτηριακή δυσκαμψία. Αντίθετα, τα επεξεργασμένα τρόφιμα με υψηλή περιεκτικότητα σε νάτριο, ζάχαρη και ανθυγιεινά λίπη μπορούν να αυξήσουν τον κίνδυνο υπέρτασης.

Και κάπου εδώ μπαίνει στο τραπέζι η μαύρη σοκολάτα.

Μπορεί η μαύρη σοκολάτα να μειώσει την αρτηριακή πίεση;

Η απάντηση είναι «ναι, ως ένα βαθμό» όταν καταναλώνεται με μέτρο. Το μυστικό κρύβεται στα φλαβονοειδή, φυσικές φυτικές ενώσεις με ισχυρή αντιοξειδωτική δράση. Αυτά ενισχύουν την παραγωγή μονοξειδίου του αζώτου, που προκαλεί διαστολή των αγγείων, βελτιώνοντας την κυκλοφορία του αίματος και μειώνοντας τις τιμές της αρτηριακής πίεσης.

Μελέτες δείχνουν ότι δίαιτες πλούσιες σε φλαβονοειδή μπορούν να μειώσουν μέτρια τόσο τη συστολική όσο και τη διαστολική πίεση. Ενδεικτικά, μια μικρή μελέτη του 2020 έδειξε ότι η κατανάλωση σοκολάτας 85% κακάο μείωσε τις αιχμές πίεσης σε γυναίκες υπό άγχος. Παρόλα αυτά, τα αποτελέσματα δεν είναι πάντα ίδια σε όλες τις συνθήκες, γεγονός που δείχνει ότι η σοκολάτα από μόνη της δεν αρκεί ως θεραπευτική στρατηγική.

Κίνδυνοι και παρενέργειες

Παρά τα πιθανά οφέλη, η υπερκατανάλωση μαύρης σοκολάτας μπορεί να φέρει το αντίθετο αποτέλεσμα. Περιέχει θερμίδες, λιπαρά και λίγη ζάχαρη, γεγονός που μπορεί να επιβαρύνει τον οργανισμό αν ξεφύγουμε στην ποσότητα.

Επιπλέον:

Η καφεΐνη και η θεοβρωμίνη που περιέχονται στο κακάο μπορεί να προκαλέσουν αϋπνία ή αίσθημα παλμών σε ευαίσθητα άτομα.

Η σοκολάτα μπορεί να επιδεινώσει τα συμπτώματα σε όσους έχουν γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση.

Ορισμένα προϊόντα ενδέχεται να περιέχουν βαρέα μέταλλα (μόλυβδο, κάδμιο), γεγονός που κάνει την επιλογή ποιοτικών, ελεγμένων μαρκών ακόμα πιο σημαντική, όπως τονίζει η καρδιολόγος-διαιτολόγος Michelle Routhenstein, RD.

Πώς να εντάξετε τη μαύρη σοκολάτα στη διατροφή σας

Οι ειδικοί προτείνουν:

Επιλέξτε μαύρη σοκολάτα με τουλάχιστον 70% κακάο.

Καταναλώστε μια μικρή μερίδα, περίπου 28 γραμμάρια την ημέρα.

Συνδυάστε τη με μια ισορροπημένη διατροφή πλούσια σε φυτικές τροφές, υγιεινά λιπαρά και χαμηλή σε νάτριο.

Προτιμήστε μάρκες που παρέχουν διαφάνεια και ελέγχους ποιότητας.

Η συνέπεια είναι το κλειδί: τα οφέλη προκύπτουν από τη μακροχρόνια, μετρημένη κατανάλωση και όχι από την περιστασιακή υπερβολή.