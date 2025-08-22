Games
Μαύρο φεγγάρι: Έρχεται η νύχτα του απόλυτου σκοταδιού

Αν ελπίζετε να εντοπίσετε τη σπάνια μαύρη σελήνη αυτόν τον μήνα, δεν έχετε τύχη επειδή, εξ ορισμού, είναι αόρατη.

Στις 23 Αυγούστου, η σελήνη θα φτάσει στη φάση της νέας σελήνης της, και αυτή είναι ξεχωριστή. Είναι μια εποχιακή μαύρη σελήνη, ένα σπάνιο γεγονός που συμβαίνει περίπου μία φορά κάθε 23 μήνες. Η επόμενη δεν θα φτάσει πριν από τις 20 Αυγούστου 2028, σύμφωνα με το timeanddate.com.

Τι είναι η μαύρη σελήνη;

Η μαύρη σελήνη είναι ουσιαστικά το αντίθετο της μπλε σελήνης. Ενώ οι μπλε σελήνες αναφέρονται σε επιπλέον πανσέληνους, οι μαύρες σελήνες αναφέρονται σε επιπλέον νέες σελήνες - τη φάση κατά την οποία η σελήνη είναι εντελώς σκοτεινή από την οπτική γωνία της Γης.

Υπάρχουν δύο τύποι μαύρων σελήνων, σύμφωνα με το timeanddate.com και το EarthSky.

Μηνιαία μαύρη σελήνη: Η δεύτερη νέα σελήνη σε έναν ημερολογιακό μήνα. Αυτό συμβαίνει περίπου κάθε 29 μήνες.

Εποχιακή μαύρη σελήνη: Η τρίτη νέα σελήνη σε μια εποχή που έχει τέσσερις νέες σελήνες αντί για τις συνηθισμένες τρεις. Αυτό θα συμβεί στις 23 Αυγούστου.
Διαφήμιση

Οι εποχιακές μαύρες σελήνες είναι πιο σπάνιες και ακολουθούν την ίδια λογική με τις εποχιακές μπλε σελήνες, οι οποίες συμβαίνουν όταν υπάρχουν τέσσερις πανσέληνοι σε μία εποχή.

Γιατί δεν μπορείτε να δείτε μια νέα σελήνη

Οι νέες σελήνες, μαύρες ή όχι, είναι πάντα αόρατες με γυμνό μάτι. Κατά τη διάρκεια αυτής της φάσης, η σελήνη βρίσκεται ανάμεσα στη Γη και τον ήλιο, με τη σκοτεινή πλευρά της στραμμένη προς τη Γη. Το φωτισμένο μισό είναι κρυμμένο από την όψη και η σελήνη ανατέλλει και δύει με τον ήλιο, αναμειγνύοντας με τον ουρανό της ημέρας.

Όπως όλες οι νέες σελήνες, μπορείτε να δείτε μια μαύρη σελήνη μόνο κατά τη διάρκεια μιας ηλιακής έκλειψης.
Η μόνη φορά που μια νέα σελήνη γίνεται ορατή είναι κατά τη διάρκεια μιας ηλιακής έκλειψης, όταν διασχίζει ακριβώς μπροστά από τον ήλιο.

Για παράδειγμα, η ηλιακή έκλειψη της 30ής Απριλίου 2022 συνέπεσε με μια μηνιαία μαύρη σελήνη, και η Μεγάλη Αμερικανική Έκλειψη στις 21 Αυγούστου 2017 συνέβη κατά τη διάρκεια μιας εποχιακής μαύρης σελήνης, σύμφωνα με το Timeanddate.com.

Παρόλο που η μαύρη σελήνη δεν θα είναι ορατή, η απουσία της σημαίνει πιο σκοτεινούς ουρανούς - μια ευπρόσδεκτη αλλαγή για όποιον ελπίζει να εντοπίσει αμυδρά αστέρια ή μετεωρίτες.

Αυτή έρχεται ακριβώς τη στιγμή που η βροχή μετεωριτών Περσείδων σβήνει, οπότε μπορείτε να δείτε μερικούς μετεωρίτες πριν η βροχή εξασθενίσει γύρω στις 24 Αυγούστου, ανάλογα με τις συνθήκες του ουρανού.

Στο Χιούστον, η μαύρη σελήνη θα συμβεί στις 1:06 π.μ. στις 23 Αυγούστου.

