Περπάτημα και μακροζωία: Το «μυστικό» από την Ιαπωνία

Το περπάτημα είναι ενσωματωμένο στον τρόπο ζωής τους.

Στην Ιαπωνία, το περπάτημα συνδέεται στενά με τη μακροζωία, αλλά όχι μόνο ως «άσκηση» με τη δυτική έννοια καθώς είναι ενσωματωμένο στον τρόπο ζωής.

Οι Ιάπωνες, ιδιαίτερα στις πόλεις, περπατούν πολύ: προς τον σταθμό τρένου, μεταξύ μετρό και δουλειάς, για ψώνια στη γειτονιά.

Το αστικό τους περιβάλλον είναι φτιαγμένο ώστε να ευνοεί το περπάτημα: πυκνή δόμηση, ασφαλείς δρόμοι, καλή συγκοινωνία που απαιτεί μικρές αποστάσεις με τα πόδια.

Στην ύπαιθρο, το περπάτημα συνδέεται με παραδοσιακά μονοπάτια και προσκυνηματικές διαδρομές (π.χ. Κουμάντο Κόντο).

Η Ιαπωνία έχει από τα υψηλότερα ποσοστά προσδόκιμου ζωής στον κόσμο, και το συχνό περπάτημα συμβάλλει στη διατήρηση υγιούς βάρους, καλής κυκλοφορίας και μυϊκής μάζας σε μεγάλη ηλικία.

Το περπάτημα λειτουργεί και ως κοινωνική δραστηριότητα (π.χ. ομαδικές βόλτες ηλικιωμένων), που μειώνει την απομόνωση και στηρίζει την ψυχική υγεία.

Σε περιοχές μακροζωίας όπως η Οκινάουα, οι άνθρωποι συνεχίζουν να περπατούν στον κήπο ή στο χωριό ακόμη και στα 90 τους, αποφεύγοντας την καθιστική ζωή.

Παράλληλα, υπάρχουν έννοιες όπως το shinrin-yoku, δηλαδή χαλαρωτικοί περίπατοι στη φύση που μειώνουν το στρες.

Η στάση του σώματος και η ήπια, ρυθμική κίνηση θεωρούνται σημαντικές για την αρμονία σώματος-νου.

Τι είναι το «ιαπωνικό περπάτημα»

Το «ιαπωνικό περπάτημα», ή αλλιώς «προπόνηση περπατήματος 3×3», είναι μια μέθοδος που εναλλάσσει τρία λεπτά γρήγορου περπατήματος με τρία λεπτά αργού, επαναλαμβανόμενα πέντε φορές για συνολική διάρκεια 30 λεπτών.

Όπως το «jeffing», που περιλαμβάνει περιόδους έντονου τρεξίματος εναλλάξ με περπάτημα, το ιαπωνικό περπάτημα συνδυάζει εκρήξεις έντονου βηματισμού σε έναν περίπατο.

Αυτή η τεχνική αναπτύχθηκε από τον καθηγητή Hiroshi Nose και την επίκουρη καθηγήτρια Shizue Masuki στο Πανεπιστήμιο Shinshu της Ιαπωνίας και έχει ερευνηθεί εκτενώς.

Μελέτη έδειξε πως μεσήλικες που ακολούθησαν το ιαπωνικό περπάτημα παρουσίασαν:

σημαντικά βελτιωμένη αρτηριακή πίεση

μεγαλύτερη μυϊκή δύναμη στους μηρούς

βελτιωμένη αερόβια ικανότητα σε σύγκριση με όσους περπατούσαν 8.000 βήματα ημερησίως με μέτριο ρυθμό ή δεν περπατούσαν καθόλου.

Πηγή Super Age