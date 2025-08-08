Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Υγεία

Διατροφολόγος αποκαλύπτει τα μυστικά για να διαβάζεις σωστά τις ετικέτες στα τρόφιμα

Διατροφολόγος αποκαλύπτει τα μυστικά για να διαβάζεις σωστά τις ετικέτες στα τρόφιμα
Ένας απλός κανόνας για πιο υγιεινές επιλογές είναι να προτιμάτε τρόφιμα με λίγα συστατικά: Τα «μυστικά» για να ξερετε τι τρώτε.

Στο τέλος μιας κουραστικής μέρας, ποιος έχει χρόνο να ελέγξει τα συστατικά σε κάθε προϊόν που βάζει στο καλάθι του;

Για να τρώνε υγιεινά, κάποιοι προτιμούν να ακολουθούν έναν απλό κανόνα: να επιλέγουν προϊόντα με λίγα υλικά στη λίστα συστατικών. Η ιδέα είναι πως τα τρόφιμα με λίγα συστατικά είναι λιγότερο επεξεργασμένα, πιο «φυσικά» και επομένως υγιεινά. Αλλά ισχύει πάντα αυτό; Η Margaret Murray απαντά στο Conversation.

Πώς λειτουργούν οι λίστες συστατικών

Μπορείτε να βρείτε λίστα συστατικών σε όλες τις συσκευασίες τροφίμων, που αναφέρει τον αριθμό και τον τύπο των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν για την παρασκευή του προϊόντος.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Δερματολόγος εξηγεί γιατί κάποιοι ιδρώνουν περισσότερο από άλλους

Δερματολόγος εξηγεί γιατί κάποιοι ιδρώνουν περισσότερο από άλλους

Υγεία
Πώς θα αλλάξει το σώμα σας εάν τρώτε μαύρη σοκολάτα κάθε μέρα

Πώς θα αλλάξει το σώμα σας εάν τρώτε μαύρη σοκολάτα κάθε μέρα

Υγεία

Τα συστατικά πρέπει να αναγράφονται με σειρά βάρους που μπαίνουν στο προϊόν. Δηλαδή, αυτά που βρίσκονται στην αρχή της λίστας αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος του προϊόντος, ενώ αυτά στο τέλος το μικρότερο.

Στις ετικέτες τροφίμων υπάρχει επίσης πίνακας διατροφικών πληροφοριών, που αναφέρει την ποσότητα βασικών θρεπτικών συστατικών (ενέργεια, πρωτεΐνη, συνολικοί υδατάνθρακες, σάκχαρα, συνολικά λιπαρά, κορεσμένα λιπαρά και νάτριο) ανά μερίδα.

Αυτός ο πίνακας αναφέρει και το περιεχόμενο ανά 100 γραμμάρια που επιτρέπει να υπολογίσετε το ποσοστό.

Τα συσκευασμένα τρόφιμα δεν είναι πάντα ανθυγιεινά

Τα προϊόντα με μόνο ένα, δύο ή τρία συστατικά είναι γενικά αυτά που η μορφή τους μαρτυρά πως δεν είναι επεξεργασμένα.

Έτσι, παρότι συσκευασμένα, θεωρούνται «υγιεινά». Πρόκειται για τρόφιμα όπως φρέσκα φρούτα και λαχανικά, φακές, όσπρια, δημητριακά ολικής άλεσης όπως βρώμη ή καστανό ρύζι, σπόροι, ξηροί καρποί και ανεπεξέργαστο κρέας ή ψάρι.

Πολλά από αυτά όπως τα φρέσκα φρούτα και λαχανικά, δεν έχουν λίστα συστατικών επειδή δεν έρχονται σε συσκευασία. Αλλά κάποια έχουν, όπως:

  • κονσερβοποιημένα ή κατεψυγμένα λαχανικά, π.χ. κονσέρβα μαύρων φασολιών ή κατεψυγμένα μπιζέλια
  • κονσερβοποιημένα ψάρια, για παράδειγμα τόνος σε νερό
  • γιαούρτι.

Αυτά τα είδη τροφίμων μπορούν να συμβάλουν καθημερινά σε μια υγιεινή, ισορροπημένη διατροφή.

Τι είναι τα υπερ-επεξεργασμένα τρόφιμα;

Μια μικρότερη λίστα συστατικών σημαίνει συνήθως ότι το προϊόν δεν είναι υπερ-επεξεργασμένο. Αυτός ο όρος περιγράφει προϊόντα που παράγονται με βιομηχανικές διαδικασίες, συνδυάζοντας πολλά υλικά, συχνά με χρώματα, αρώματα και άλλα πρόσθετα.

Είναι πολύ νόστιμα, συσκευασμένα και έχουν σχεδιαστεί για να καταναλώνονται «εύκολα και γρήγορα».

Τα υπερ-επεξεργασμένα τρόφιμα έχουν συχνά μακροσκελείς λίστες συστατικών λόγω προστιθέμενων σακχάρων (όπως δεξτρόζη), τροποποιημένων λαδιών, πηγών πρωτεΐνης (π.χ. απομονωμένη πρωτεΐνη σόγιας) και άλλων πρόσθετων – όπως χρωστικές, αρώματα και πηκτικά.

Τέτοια παραδείγματα είναι:

  • ροφήματα υποκατάστασης γευμάτων
  • φυτικές απομιμήσεις κρέατος
  • αρτοσκευάσματα, όπως μπισκότα ή κέικ
  • στιγμιαία νουντλς
  • ενεργειακά ή αθλητικά ροφήματα.

Εάν ένα τρόφιμο διαφημίζεται πολύ, είναι πιο πιθανό να είναι... υπερ-επεξεργασμένο.

Η διατροφή είναι κάτι παραπάνω από ένας αριθμός

Η επιλογή προϊόντων με μικρότερη λίστα συστατικών μπορεί να λειτουργήσει ως γενικός κανόνας. Αλλά υπάρχουν και άλλοι παράγοντες που πρέπει να ληφθούν υπόψη.

Το μήκος της λίστας δεν μας λέει τίποτα για το διατροφικό περιεχόμενο, γι’ αυτό είναι σημαντικό να κοιτάζουμε και τον τύπο των υλικών.

Θυμηθείτε ότι τα στοιχεία αναγράφονται με σειρά βάρους, οπότε αν η ζάχαρη είναι στη δεύτερη ή τρίτη θέση, πιθανώς υπάρχει αρκετή πρόσθετη ζάχαρη.

Για παράδειγμα, ένα προϊόν μπορεί να έχει λίγα υλικά, αλλά αν τα πρώτα είναι κάποιος τύπος λίπους, λαδιού ή ζάχαρης, τότε δεν είναι ιδανικό για καθημερινή κατανάλωση.

Μπορείτε επίσης να ελέγξετε τον πίνακα διατροφικών πληροφοριών. Χρησιμοποιήστε τη στήλη «ανά μερίδα» για να δείτε τα θρεπτικά συστατικά που θα πάρετε από μία μερίδα. Αν θέλετε να συγκρίνετε δύο προϊόντα, είναι καλύτερο να δείτε τη στήλη «ανά 100 γρ./ml».

Παραδείγματα τροφίμων με σχετικά λίγα υλικά αλλά υψηλή ποσότητα προστιθέμενων λιπών και σακχάρων είναι:

  • πατατάκια
  • σοκολάτα
  • αναψυκτικά.

Αλκοολούχα ποτά, όπως μπύρα ή κρασί, μπορεί επίσης να έχουν λίγα συστατικά, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να καταναλώνονται καθημερινά.

Προσοχή στα πρόσθετα

Προσέξτε επίσης για τα συστατικά αυτά που... δεν έχουν διατροφική αξία: Αυτά περιλαμβάνουν χρωστικές, αρώματα, γαλακτωματοποιητές, πηκτικά, γλυκαντικά, παράγοντες όγκου και πηκτικές ουσίες.

Μερικές φορές χρειάζεται λίγο περισσότερη έρευνα για να τα εντοπίσετε, καθώς μπορεί να έχουν διάφορα ονόματα (π.χ. σταθεροποιητής, εκχύλισμα βύνης, μεθυλοκυτταρίνη), ωστόσο δύσκολα θα τα μπερδέψετε με κάποιο θρεπτικό στοιχείο.

Αν υπάρχουν πολλά μη διατροφικά συστατικά στη λίστα, είναι πιθανό το τρόφιμο να είναι υπερ-επεξεργασμένο και όχι ιδανικό για καθημερινή επιλογή.

Το συμπέρασμα; Η επιλογή τροφίμων με μικρή λίστα συστατικών μπορεί να σας βοηθήσει να επιλέξετε λιγότερο επεξεργασμένα προϊόντα. Αλλά πρέπει να προσέχετε τον τύπο των συστατικών και να διατηρείτε μια ποικιλία στη διατροφή σας.

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Απαγορευτικό απόπλου για τα πλοία από Πειραιά, Λαύριο, Ραφήνα

Απαγορευτικό απόπλου για τα πλοία από Πειραιά, Λαύριο, Ραφήνα

Ακίνητα: Έρχεται «φόρος αδράνειας» για τα διαμερίσματα στα πρότυπα του γαλλικού TLV

Ακίνητα: Έρχεται «φόρος αδράνειας» για τα διαμερίσματα στα πρότυπα του γαλλικού TLV

Νίκος Ανδρουλάκης στο Dnews: Γάζα: Εθνοκάθαρση σε απευθείας μετάδοση

Νίκος Ανδρουλάκης στο Dnews: Γάζα: Εθνοκάθαρση σε απευθείας μετάδοση

Γκρίνια στους αγρότες για το «γαλάζιο» σκανδάλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ

Γκρίνια στους αγρότες για το «γαλάζιο» σκανδάλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ

Εφορία: Γιατί η αύξηση στην έκπτωση φόρου για τα παιδιά κινδυνεύει να γίνει δώρο άδωρον

Εφορία: Γιατί η αύξηση στην έκπτωση φόρου για τα παιδιά κινδυνεύει να γίνει δώρο άδωρον

Κρύο νερό για αποκατάσταση: Βοηθά ή σαμποτάρει την πρόοδο;

Κρύο νερό για αποκατάσταση: Βοηθά ή σαμποτάρει την πρόοδο;

Πρόλαβε το επίδομα των 750€ – Αν έχεις λάβει ΚΑΥΑΣ, δες τι πρέπει να κάνεις άμεσα

Πρόλαβε το επίδομα των 750€ – Αν έχεις λάβει ΚΑΥΑΣ, δες τι πρέπει να κάνεις άμεσα

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Επιληπτικές κρίσεις: Τα είδη – Τι πρέπει να γνωρίζετε

Επιληπτικές κρίσεις: Τα είδη – Τι πρέπει να γνωρίζετε

ΕΟΦ: Προσοχή στη διάθεση πλαστής οδοντικής ρητίνης στην αγορά

ΕΟΦ: Προσοχή στη διάθεση πλαστής οδοντικής ρητίνης στην αγορά

Ηλίας Μόσιαλος: Ένας σκύλος, «φύλακας – άγγελος» στις επιληπτικές κρίσεις μιας Βρετανίδας

Ηλίας Μόσιαλος: Ένας σκύλος, «φύλακας – άγγελος» στις επιληπτικές κρίσεις μιας Βρετανίδας

Παναγιώτης Βλαχογιαννόπουλος (ΕΚΠΑ): «Λάθος να περιφέρεις από νοσοκομείο σε νοσοκομείο ασθενή με επιληψία»

Παναγιώτης Βλαχογιαννόπουλος (ΕΚΠΑ): «Λάθος να περιφέρεις από νοσοκομείο σε νοσοκομείο ασθενή με επιληψία»

HELLENIQ ENERGY: Αποτελέσματα Β’ Τριμήνου / Α’ Εξαμήνου 2025

HELLENIQ ENERGY: Αποτελέσματα Β’ Τριμήνου / Α’ Εξαμήνου 2025

Ο Τραμπ καταργεί επιδοτήσεις για φωτοβολταϊκά - Τέλος το φθηνό ρεύμα σε υποβαθμισμένες περιοχές

Ο Τραμπ καταργεί επιδοτήσεις για φωτοβολταϊκά - Τέλος το φθηνό ρεύμα σε υποβαθμισμένες περιοχές

ΔΕΗ: Στα 4,646 δισ. ευρώ ο κύκλος εργασιών – Στα 200 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη

ΔΕΗ: Στα 4,646 δισ. ευρώ ο κύκλος εργασιών – Στα 200 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη

ΥΠΕΝ: 206 οι δικαιούχοι του προγράμματος του «Εξοικονομώ - Ανακαινίζω για Νέους»

ΥΠΕΝ: 206 οι δικαιούχοι του προγράμματος του «Εξοικονομώ - Ανακαινίζω για Νέους»

Κόκκινο τιμολόγιο: Σε ποιους καταναλωτές απευθύνεται

Κόκκινο τιμολόγιο: Σε ποιους καταναλωτές απευθύνεται

«Πετάχτηκε» στο πρώτο εξάμηνο του 2025 το 10% του ρεύματος που παράχθηκε από ΑΠΕ

«Πετάχτηκε» στο πρώτο εξάμηνο του 2025 το 10% του ρεύματος που παράχθηκε από ΑΠΕ

Σχετικά Άρθρα

Οι 10 τροφές που ρίχνουν εγγυημένα την χοληστερίνη

Οι 10 τροφές που ρίχνουν εγγυημένα την χοληστερίνη

Υγεία
Το αλάνθαστο κόλπο για να επιλέγετε πάντα το καλύτερο καρπούζι

Το αλάνθαστο κόλπο για να επιλέγετε πάντα το καλύτερο καρπούζι

Life
Μάννα εξ ουρανού: Ισπανία και Γαλλία έριξαν 52 τόνους τρόφιμα στη Γάζα - Συγκλονιστικές εικόνες (Βίντεο)

Μάννα εξ ουρανού: Ισπανία και Γαλλία έριξαν 52 τόνους τρόφιμα στη Γάζα - Συγκλονιστικές εικόνες (Βίντεο)

Διεθνή
Οι 4 απλοί κανόνες διατροφής που χρειάζεστε για να είστε σε φόρμα και να έχετε μακροζωία

Οι 4 απλοί κανόνες διατροφής που χρειάζεστε για να είστε σε φόρμα και να έχετε μακροζωία

Υγεία

NETWORK

ΑΔΜΗΕ: Αναθεωρημένο Πρόγραμμα Συντήρησης Μονάδων 2025

ΑΔΜΗΕ: Αναθεωρημένο Πρόγραμμα Συντήρησης Μονάδων 2025

ienergeia.gr
Έσβησε η φωτιά στο νοσοκομείο «Σωτηρία»

Έσβησε η φωτιά στο νοσοκομείο «Σωτηρία»

healthstat.gr
ΕΟΦ: Προσοχή στη διάθεση πλαστής οδοντικής ρητίνης στην αγορά

ΕΟΦ: Προσοχή στη διάθεση πλαστής οδοντικής ρητίνης στην αγορά

healthstat.gr
Η ICGB εξασφαλίζει άδεια κατασκευής για το Τμήμα 1 της επέκτασης του διασυνδετήριου αγωγού σε 5 δισ. κ.μ./έτος

Η ICGB εξασφαλίζει άδεια κατασκευής για το Τμήμα 1 της επέκτασης του διασυνδετήριου αγωγού σε 5 δισ. κ.μ./έτος

ienergeia.gr
ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ: 16ος Πανελλήνιος Αγώνας Δρόμου ΔΕΗ «ΜΝΗΜΕΣ ΛΙΓΝΙΤΗ»

ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ: 16ος Πανελλήνιος Αγώνας Δρόμου ΔΕΗ «ΜΝΗΜΕΣ ΛΙΓΝΙΤΗ»

ienergeia.gr
Ηλίας Μόσιαλος: Ένας σκύλος, «φύλακας – άγγελος» στις επιληπτικές κρίσεις μιας Βρετανίδας

Ηλίας Μόσιαλος: Ένας σκύλος, «φύλακας – άγγελος» στις επιληπτικές κρίσεις μιας Βρετανίδας

healthstat.gr
Faria Renewables: Έργο αποθήκευσης ενέργειας ισχύος 49,9 MW στην Ελασσόνα

Faria Renewables: Έργο αποθήκευσης ενέργειας ισχύος 49,9 MW στην Ελασσόνα

ienergeia.gr
Φωτιά στο νοσοκομείο «Σωτηρία» - Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Φωτιά στο νοσοκομείο «Σωτηρία» - Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

healthstat.gr