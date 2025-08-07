Δερματολόγος εξηγεί γιατί κάποιοι ιδρώνουν περισσότερο από άλλους

Ενώ η εφίδρωση είναι ζωτικής σημασίας για τη ρύθμιση της θερμοκρασίας του σώματος, για πολλούς ανθρώπους μετατρέπεται σε καθημερινή πρόκληση – ιδιαίτερα όταν είναι υπερβολική και ανεξάρτητη από τη ζέστη ή τη σωματική δραστηριότητα

Το καλοκαίρι είναι η εποχή του μπάνιου, της ηλιοθεραπείας - και του.... ιδρώτα. Καθώς η θερμοκρασία ανεβαίνει, το σώμα μας εργάζεται σκληρά για να μας κρατήσει δροσερούς.

«Όταν ζεσταινόμαστε, ένα μέρος του εγκεφάλου μας που ονομάζεται υποθάλαμος στέλνει σήματα σε μικρά νεύρα στο δέρμα ώστε να δώσουν εντολή στους ιδρωτοποιούς αδένες να παράγουν ιδρώτα», λέει η δερματολόγος Δρ. Whitney Bowe, που εργάζεται στη Νέα Υόρκη. Το υγρό αυτό μάς δροσίζει όταν εξατμίζεται.

Αν κι ο ιδρώτας μάς βοηθά να δροσιστούμε, λίγοι άνθρωποι απολαμβάνουν να έχουν βρώμικες μασχάλες ή πόδια και ρούχα που κολλάνε στην πλάτη. Ορισμένοι άλλωστε ιδρώνουν υπερβολικά, ανεξαρτήτως εποχής και χωρίς τους συνηθισμένους παράγοντες, όπως η ζέστη ή η σωματική άσκηση.

Οι New York Times παρουσιάζουν γιατί ορισμένοι από εμάς ιδρώνουμε περισσότερο, καθώς και μερικές μεθόδους για τη μείωση της χρόνιας εφίδρωσης.

Γιατί κάποιοι ιδρώνουν περισσότερο

Οι άνθρωποι μπορεί να ιδρώνουν περισσότερο όταν έχουν λοιμώξεις, παίρνουν φάρμακα (όπως ορισμένα αντικαταθλιπτικά) ή βρίσκονται σε περιεμμηνόπαυση ή εμμηνόπαυση, εξηγεί η Δρ. Bowe.

Άλλοι ενδέχεται να έχουν μια πάθηση γνωστή ως υπεριδρωσία. Με τη διαταραχή αυτή, η εφίδρωση «δεν σχετίζεται με παράγοντες όπως το στρες, τα συναισθήματα, η άσκηση ή το περιβάλλον, όπως η ζέστη», λέει ο Δρ. Mark Ferguson, θωρακοχειρουργός που αντιμετωπίζει την υπεριδρωσία στο UChicago Medicine.

Περίπου το 5% των Αμερικανών εκτιμάται ότι πάσχουν από υπεριδρωσία. Τα αίτιά της παραμένουν ασαφή, αλλά η νόσος ενδέχεται να είναι κληρονομική. Οι άνθρωποι με υπεριδρωσία μπορεί να ιδρώνουν υπερβολικά στις μασχάλες, τα χέρια, τα πόδια, το τριχωτό της κεφαλής ή σε οποιονδήποτε συνδυασμό αυτών των περιοχών, εξηγεί ο Δρ. Ferguson. Τυπικά, η κατάσταση εμφανίζεται είτε κατά τη βρεφική ηλικία είτε στην εφηβεία.

Για ορισμένους, η εφίδρωση μπορεί να είναι τόσο έντονη ώστε να χρειάζεται να αλλάζουν ρούχα αρκετές φορές την ημέρα. Αν ιδρώνουν τα χέρια τους, μπορεί να έχουν δυσκολία να χρησιμοποιήσουν οθόνες αφής, ποντίκια υπολογιστή ή ακόμη και το τιμόνι, εκτός αν φορούν χοντρά γάντια.

Αν ιδρώνουν τα πόδια τους, προσθέτει, «μπορείτε να φανταστείτε πόσο γρήγορα φθείρουν ένα ζευγάρι παπούτσια, καθώς είναι συνεχώς βρεγμένα, μυρίζουν και αρχίζουν να διαλύονται».

Ορισμένοι άνθρωποι ιδρώνουν τόσο πολύ που επηρεάζεται σημαντικά η καθημερινότητά τους. «Δεν θέλουν πια να βγαίνουν έξω», εξηγεί!

Τι μπορεί να βοηθήσει

Για όσους ιδρώνουν πολύ, η Δρ. Bowe συνιστά φαρδιά ρούχα που απορροφούν την υγρασία.

Πολλές αθλητικές εταιρείες προσφέρουν ρούχα που στεγνώνουν γρήγορα: Η Numi, μια καναδική εταιρεία γυναικείων ρούχων, διαθέτει φανελάκια με απορροφητικά επιθέματα για τις μασχάλες. Η Mizzen+Main κατασκευάζει πουκάμισα που απορροφούν τον ιδρώτα για άνδρες.

Αυτό που σίγουρα μπορεί να βοηθήσει είναι η παραμονή σε καλά αεριζόμενους και κλιματιζόμενους χώρους, ενώ τα αντιιδρωτικά μπορούν επίσης να μειώσουν την εφίδρωση.

Αυτά τα τοπικά σκευάσματα περιέχουν συνήθως ενώσεις αλουμινίου που «φράζουν τους πόρους των ιδρωτοποιών αδένων και αποτρέπουν την έξοδο του ιδρώτα», εξηγεί ο Δρ. Lyall Gorenstein, θωρακοχειρουργός και διευθυντής του Κέντρου Υπεριδρωσίας στο Columbia University Medical Center. (Προσοχή! Τα αποσμητικά είναι διαφορετικά από τα αντιιδρωτικά: δεν επηρεάζουν την παραγωγή ιδρώτα, αλλά μπορούν να μειώσουν τη δυσοσμία.)

Αντιιδρωτικά με έως και 15% χλωριούχο αλουμίνιο διατίθενται χωρίς ιατρική συνταγή, αλλά οι γιατροί μπορούν επίσης να συνταγογραφήσουν ισχυρότερα σκευάσματα, λέει ο Δρ. Gorenstein. Αυτά τα προϊόντα μπορούν να χρησιμοποιηθούν όχι μόνο στις μασχάλες, αλλά και στα χέρια, το πρόσωπο και τα πόδια.

«Αν επιλέξετε να χρησιμοποιήσετε αντιιδρωτικό, προτείνω να το εφαρμόζετε το βράδυ πριν κοιμηθείτε, αντί το πρωί μετά το ντους», λέει η Δρ. Bowe. «Τα αντιιδρωτικά είναι πιο αποτελεσματικά όταν εφαρμόζονται σε στεγνό δέρμα αντί για υγρό.»

Κι όμως υπάρχουν πολλές θεραπείες

Η ιοντοφόρεση είναι μια θεραπεία στο σπίτι που μπορεί επίσης να μειώσει τον ιδρώτα στα χέρια, τα πόδια και τις μασχάλες, λέει ο Δρ. Gorenstein, και μερικές φορές καλύπτεται από την ασφάλιση. Αφού μουλιάσει η πάσχουσα περιοχή σε νερό, ο ασθενής χρησιμοποιεί μια μικρή συσκευή για να δημιουργήσει ένα ηλεκτρικό ρεύμα που μπλοκάρει τους ιδρωτοποιούς αδένες. Η διαδικασία γίνεται συνήθως τρεις φορές τις πρώτες εβδομάδες για αρχικά αποτελέσματα και έπειτα μία φορά την εβδομάδα για συντήρηση.

Αν είστε πρόθυμοι για μια σειρά επισκέψεων σε γιατρό, μια άλλη θεραπεία που μπορεί να μειώσει τον ιδρώτα στις μασχάλες και τα χέρια είναι το Botox, το οποίο εμποδίζει τη χημική ουσία του εγκεφάλου που ενεργοποιεί τους ιδρωτοποιούς αδένες, λέει ο Δρ. Gorenstein.

Το Botox καλύπτεται μερικές φορές από την ασφάλιση. Τα αποτελέσματά του διαρκούν συνήθως τέσσερις έως έξι μήνες στις μασχάλες και δύο έως τρεις μήνες στα χέρια, λέει ο ίδιος. Οι άνθρωποι ωστόσο μπορεί να αναπτύξουν αντίσταση στις επιδράσεις του Botox μετά από μερικές θεραπείες, προσθέτει ο Δρ. Ferguson.

Μια θεραπεία που ονομάζεται miraDry μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για τη μείωση του ιδρώτα στις μασχάλες συγκεκριμένα. Αφού οι γιατροί αναισθητοποιήσουν το δέρμα με λιδοκαΐνη, χρησιμοποιούν μια συσκευή για να εφαρμόσουν θερμότητα στην περιοχή και να καταστρέψουν τους ιδρωτοποιούς αδένες. Συχνά οι ασθενείς βλέπουν αποτελέσματα μετά από μία συνεδρία, αλλά μπορεί να χρειαστούν δύο ή τρεις, λέει η Δρ. Bowe. Η miraDry συνήθως δεν καλύπτεται από την ασφάλιση και μπορεί να κοστίζει αρκετές χιλιάδες δολάρια.

Μικρής κλίμακας επέμβαση, που ονομάζεται ενδοσκοπική θωρακική συμπαθεκτομή, αποτελεί συνήθως έσχατη λύση, αλλά μπορεί να μειώσει αποτελεσματικά την εφίδρωση σε συγκεκριμένες περιοχές του σώματος, ειδικά στα χέρια, λέει ο Δρ. Ferguson. Κατά τη διάρκεια της επέμβασης, οι γιατροί κάνουν μικρές τομές κάτω από τη μασχάλη και είτε κόβουν, είτε σφίγγουν, είτε αφαιρούν τα νεύρα που διεγείρουν τους ιδρωτοποιούς αδένες.

«Πρόκειται για μια πολύ αποτελεσματική θεραπεία - θα έλεγα ότι έχει 99% αποτελεσματικότητα στην εξάλειψη της ενοχλητικής εφίδρωσης των χεριών», λέει ο Δρ. Ferguson. Ωστόσο, μερικές φορές οι άνθρωποι ιδρώνουν περισσότερο σε άλλα μέρη του σώματος μετά την επέμβαση, προσθέτει.

Λίγοι άνθρωποι - συμπεριλαμβανομένων και των παθολόγων - γνωρίζουν ότι υπάρχουν τόσες πολλές θεραπευτικές επιλογές για την υπερβολική εφίδρωση, λέει ο Δρ. Gorenstein. Η πάθηση είναι «υποδιαγνωσμένη και υποαναφερόμενη», σημειώνει, αλλά ευτυχώς, μπορεί να αντιμετωπιστεί.