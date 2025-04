Ανατροπή με νέα έρευνα: Η υψηλή χοληστερίνη δεν συνδέεται απαραίτητα με καρδιοπάθειες

Νέα μελέτη αμφισβητεί τη σύνδεση υψηλής χοληστερίνης και καρδιοπάθειας σε υγιή άτομα με κετογονική δίαιτα!

Νεότερα ευρήματα από το Ινστιτούτο Βιοϊατρικής Καινοτομίας Lundquist του Ιατρικού Κέντρου Harbor-UCLA αμφισβητούν τη διαδεδομένη πεποίθηση ότι η αυξημένη χοληστερίνη οδηγεί άμεσα σε στεφανιαία νόσο, τουλάχιστον σε μεταβολικά υγιή άτομα που ακολουθούν κετογονική δίαιτα.

Η μελέτη επικεντρώθηκε σε 100 άτομα με καλή μεταβολική υγεία και μακροχρόνια υιοθέτηση δίαιτας χαμηλών υδατανθράκων, τα οποία παρουσίασαν αυξημένα επίπεδα LDL-C και ApoB – παραδοσιακοί δείκτες καρδιαγγειακού κινδύνου.

Παρά τα υψηλά αυτά επίπεδα, οι συμμετέχοντες εμφάνιζαν υγιείς μεταβολικούς δείκτες, όπως χαμηλά τριγλυκερίδια, υψηλή HDL και φυσιολογική αρτηριακή πίεση.

Η καρδιακή αξονική αγγειογραφία που διενεργήθηκε σε αυτή την ομάδα έδειξε επίσης ότι τα αυξημένα λιπίδια δεν σχετίζονταν με την ύπαρξη ή την εξέλιξη αθηρωματικής πλάκας στις αρτηρίες.

Ο επικεφαλής της μελέτης, Δρ. Matthew Budoff, τόνισε τη σημασία της εξατομικευμένης προσέγγισης στην αξιολόγηση του καρδιαγγειακού κινδύνου. «Είναι κρίσιμο οι γιατροί και το κοινό να γνωρίζουν πως ο κίνδυνος πρέπει να εκτιμάται με βάση το ατομικό προφίλ υγείας», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Η μελέτη δημοσιεύθηκε στο Journal of the American College of Cardiology και έρχεται να ενισχύσει προηγούμενα ευρήματα της ίδιας ερευνητικής ομάδας, σύμφωνα με τα οποία η αύξηση της LDL λόγω κετογονικής διατροφής δεν συνεπάγεται απαραίτητα αυξημένο καρδιολογικό κίνδυνο.

Πηγή: news-medical.net