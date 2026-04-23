Τι δείχνουν τα στοιχεία της Eurostat για τις ψηφιακές δεξιότητες.

Σημαντικές επιδόσεις στις ψηφιακές δεξιότητες καταγράφουν τα κορίτσια ηλικίας 16-19 ετών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Eurostat για το 2025, ωστόσο εξακολουθούν να υστερούν αισθητά στον τομέα του προγραμματισμού.

Η έρευνα για τη χρήση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (ICT) στα νοικοκυριά και από άτομα δείχνει ότι οι νεαρές χρήστριες του διαδικτύου υπερτερούν του γενικού πληθυσμού σε ένα ευρύ φάσμα δεξιοτήτων ψηφιακής δημιουργίας περιεχομένου. Ειδικότερα, το 79,2% δήλωσε ότι αντιγράφει ή μετακινεί αρχεία μεταξύ φακέλων, συσκευών ή στο cloud, ενώ το 75,2% χρησιμοποιεί λογισμικό επεξεργασίας κειμένου. Παράλληλα, το 71,4% δημιουργεί αρχεία που συνδυάζουν κείμενο, εικόνες, πίνακες ή πολυμέσα, το 62,4% επεξεργάζεται φωτογραφίες, βίντεο ή ήχο και το 52,0% αξιοποιεί λογιστικά φύλλα.

Σε πιο εξειδικευμένες δεξιότητες, το 24,4% των κοριτσιών χρησιμοποιεί προηγμένες λειτουργίες για ανάλυση και οργάνωση δεδομένων, ενώ μόλις το 10,0% έχει γράψει κώδικα σε κάποια γλώσσα προγραμματισμού κατά το τρίμηνο πριν από την έρευνα. Συνολικά, τα κορίτσια ξεπερνούν τα ποσοστά του γενικού πληθυσμού σε όλες τις παραπάνω δραστηριότητες, με διαφορές που φτάνουν έως και τις 28,4 ποσοστιαίες μονάδες.

Επιπλέον, σε τέσσερις βασικούς τομείς - την επεξεργασία πολυμέσων, τη χρήση επεξεργαστών κειμένου, τη δημιουργία σύνθετων αρχείων και τη διαχείριση αρχείων- τα κορίτσια εμφανίζονται πιο δραστήρια ακόμη και από τα αγόρια της ίδιας ηλικιακής ομάδας.

Παρά την ευρύτερη αυτή υπεροχή, το χάσμα στον προγραμματισμό παραμένει έντονο. Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, το 14,9% των νέων χρηστών του διαδικτύου έχει ασχοληθεί με συγγραφή κώδικα, με το ποσοστό των αγοριών να αγγίζει το 19,8%, σχεδόν διπλάσιο από εκείνο των κοριτσιών. Η διαφορά αυτή καταγράφεται σχεδόν σε όλα τα κράτη-μέλη, με εξαίρεση την Κύπρο, όπου τα κορίτσια προηγούνται κατά 4,3 ποσοστιαίες μονάδες.

Οι μεγαλύτερες αποκλίσεις υπέρ των αγοριών εντοπίζονται στην Πορτογαλία, το Βέλγιο και τη Σλοβακία, ενώ οι μικρότερες διαφορές καταγράφονται στη Βουλγαρία, τη Λετονία και τη Ρουμανία.