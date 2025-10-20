Τα Signal, Snapchat, Fortnite, Starbucks, Reddit, Coinbase, Ring, Amazon, Amazon Alexa, Apple TV και Apple Music ήταν εκτός λειτουργίας για δεκάδες χιλιάδες χρήστες.

Η Amazon ανακοίνωσε το απόγευμα της Δευτέρας ότι τα συστήματά της είναι ως επί το πλείστον ξανά online μετά από μια μαζική διακοπή λειτουργίας των υπηρεσιών cloud της Amazon Web Services (AWS) που προκάλεσε την απενεργοποίηση χιλιάδων εφαρμογών, ιστοσελίδων και διάσημων πλατφορμών.

«Συνεχίζουμε να παρατηρούμε ανάκαμψη σε όλες τις υπηρεσίες AWS», ανέφερε η εταιρεία μετά από 9 και πλέον ώρες προβλημάτων.

Τα προβλήματα με την AWS έθεσαν εκτός λειτουργίας χιλιάδες site, μερικές από τις πιο δημοφιλείς εφαρμογές στον κόσμο αλλά και επιχειρήσεις παγκοσμίως. Η AWS είναι μια πλατφόρμα on demand, που ανάγκασε εκατοντάδες εφαρμογές και site να τεθούν εκτός λειτουργίας. Τα Signal, Snapchat, Fortnite, Starbucks, Reddit, Coinbase, Ring, Amazon, Amazon Alexa, Apple TV και Apple Music ήταν εκτός λειτουργίας για δεκάδες χιλιάδες χρήστες.

Η αναστάτωση αυτή ήταν η μεγαλύτερη διακοπή που έχει συμβεί μετά την περσινή δυσλειτουργία του CrowdStrike που προκάλεσε προβλήματα σε τεχνολογικά συστήματα σε νοσοκομεία, τράπεζες και αεροδρόμια.

Μετά από πάνω από εννέα ώρες διακοπών, ορισμένες εφαρμογές άρχισαν να επανέρχονται σταδιακά ενώ άλλες παρουσιάζουν ακόμα σφάλματα. Η Lambda, μία από τις υπηρεσίες πληροφορικής της AWS, αντιμετώπιζε σφάλματα λόγω προβλημάτων με ένα εσωτερικό υποσύστημα, ανέφερε η AWS. «Λαμβάνουμε μέτρα για την αποκατάσταση αυτού του εσωτερικού συστήματος Lambda», ανέφερε η εταιρεία.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η AWS δήλωσε νωρίτερα ότι η βασική αιτία της διακοπής είναι ένα υποκείμενο υποσύστημα που παρακολουθεί την εύρυθμη λειτουργία των εξισορροπητών φορτίου του δικτύου που χρησιμοποιούνται για την κατανομή της κυκλοφορίας σε διάφορους διακομιστές ώστε να διασφαλιστεί η βελτιωμένη απόδοση και χωρητικότητα.

Το πρόβλημα, ανέφερε η AWS, προήλθε από το εσωτερικό του «εσωτερικού δικτύου EC2».

Το EC2 αναφέρεται στην υπηρεσία "Elastic Compute Cloud" της Amazon, η οποία παρέχει χωρητικότητα cloud κατ' απαίτηση εντός της AWS. Οι επιχειρήσεις χρησιμοποιούν το EC2 για τη λειτουργία εικονικών διακομιστών που χρειάζονται για την ανάπτυξη, την εκκίνηση και τη φιλοξενία εφαρμογών και μπορούν να αυξήσουν ή να μειώσουν τη χωρητικότητα ανάλογα με τις ανάγκες.

Τα βήματα για την επίλυση προβλημάτων που σχετίζονται με το σύστημα EC2 οδήγησαν σε ορισμένα πρώιμα σημάδια ανάκαμψης σε ορισμένα κέντρα δεδομένων, ανέφερε η AWS σε νεότερη ενημέρωση ενώ σημείωσε πως εργάζεται ακόμα για την επίλυση όλων των προβλημάτων.

Με πληροφορέις του Reuters/CNN