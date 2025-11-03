Η OpenAI θα έχει πρόσβαση στα «εργαλεία» της Nvidia.

Η OpenAI υπέγραψε συμφωνία 38 δισεκατομμυρίων δολαρίων για τη χρήση των υποδομών της Amazon για τη λειτουργία των προϊόντων τεχνητής νοημοσύνης της.

Η συμφωνία προβλέπει ότι η OpenAI θα μπορεί να χρησιμοποιεί αμέσως τα κέντρα δεδομένων της Amazon Web Services και τα τσιπ της Nvidia που διαθέτουν αυτά.

Την προηγούμενη εβδομάδα ο διευθύνων σύμβουλος της OpenAI, Σαμ Άλτμαν, δήλωσε ότι η εταιρεία του θα δαπανήσει 1,4 τρισεκατομμύρια δολάρια σε υποδομές τεχνητής νοημοσύνης, εν μέσω ανησυχιών για τη βιωσιμότητα της άνθισης στη χρήση και την κατασκευή κέντρων δεδομένων.

Η συμφωνία θα δώσει στην OpenAI πρόσβαση σε εκατοντάδες χιλιάδες επεξεργαστές γραφικών της Nvidia για την εκπαίδευση και τη λειτουργία των ΑΙ μοντέλων της. Η Amazon σχεδιάζει να χρησιμοποιήσει τα τσιπ σε συστοιχίες δεδομένων που θα τροφοδοτούν τις απαντήσεις του ChatGPΤ και θα εκπαιδεύουν το επόμενο κύμα μοντέλων της OpenAI, ανακοίνωσαν οι δύο εταιρείες.

«Η κλιμάκωση της πρωτοποριακής τεχνητής νοημοσύνης απαιτεί τεράστια, αξιόπιστη υπολογιστή ισχύ. Η συνεργασία μας με την ΑWS ενισχύει το ευρύ οικοσύστημα υπολογιστικής ισχύος που θα τροφοδοτήσει αυτή τη νέα εποχή και θα φέρει σε όλους την προηγμένη τεχνητή νοημοσύνη», δήλωσε ο Άλτμαν.

Η κούρσα των εταιρειών τεχνητής νοημοσύνης για υπολογιστική ισχύ έχει προκαλέσει ανησυχία σε παρατηρητές της αγοράς, αναφορικά με το πώς θα καλυφθεί οικονομικά. Τα ετήσια έσοδα της OpenAI είναι περίπου 13 δισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με τους Financial Times, ενώ η δέσμευση της εταιρείας για υποδομές φτάνει τα 1,4 τρισεκατομμύρια. Μεταξύ των συμφωνιών που έχει υπογράψει για κέντρα δεδομένων είναι η ύψους 300 δισεκατομμυρίων με την Oracle.

Οι ανησυχίες για τις δαπάνες προκάλεσαν την αντίδραση του Άλτμαν, όταν σε podcast ρωτήθηκε για το χάσμα ανάμεσα στα έσοδα της εταιρείας και των δεσμεύσεων για υποδομές. Υποστήριξε ότι τα έσοδα της OpenAI είναι «πολύ περισσότερα» από τα 13 δισεκατομμύρια, δίχως να αναφέρει ποσό. «Απλά… αρκετά… νομίζω ότι υπάρχουν πολλοί που θα ήθελαν να αγοράσουν μετοχές της OpenAI», πρόσθεσε.

