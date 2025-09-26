Αυτοί που θα αναλάβουν τις αμερικανικές δραστηριότητες του TikTok είναι όλοι σύμμαχοι του Ντόναλντ Τραμπ και συμμερίζονται τις πολιτικές απόψεις του.

Ο Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε χθες, Πέμπτη, διάταγμα που καθορίζει το πλαίσιο της παραχώρησης των αμερικανικών δραστηριοτήτων του TikTok - που αποτιμάται στα 14 δισεκατομμύρια δολάρια - σε πλούσιους υποστηρικτές του, ενώ η μητρική εταιρεία της κινεζικής πλατφόρμας δεν θα διατηρήσει παρά μειοψηφική συμμετοχή. Μερίδιο στην εταιρεία θα αποκτήσει και η βασιλική οικογένεια του Άμπου Ντάμπι, σύμφωνα με τον Guardian. Συνολικά, οι αμερικανικές εταιρείες αναμένεται να ελέγχουν λίγο περισσότερο από το 65% της εταιρείας. Η Κίνα δεν έχει καταστήσει σαφές δημοσίως εάν θα εγκρίνει τη συμφωνία, αν και ο Τραμπ δήλωσε ότι «είχε μια καλή συζήτηση» με τον πρόεδρο, Σι Τζινπίνγκ, ο οποίος «μας έδωσε το πράσινο φως».

Από το Οβάλ Γραφείο, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών διαβεβαίωσε ότι την αμερικανική εκδοχή της πλατφόρμας θα διαχειρίζονται «πολύ έμπειροι» επενδυτές, όπως ο Λάρι Έλισον, επικεφαλής της γιγάντιας τεχνολογικής εταιρείας Oracle, ο Μάικλ Ντελ, ιδρυτής του ομίλου Dell, και ο μεγιστάνας των μέσων ενημέρωσης Ρούπερτ Μέρντοχ.

Σύμφωνα με μέσα ενημέρωσης, η εταιρεία επενδύσεων Silver Lake Partners και η γιγάντια επενδυτική εταιρεία της Σίλικον Βάλεϊ Andreessen Horowitz θα αποτελέσουν επίσης μέρη της συμφωνίας.

Σύμφωνα με το διάταγμα που δόθηκε χθες, Πέμπτη, το βράδυ στη δημοσιότητα από το Λευκό Οίκο, η ByteDance, η μητρική εταιρεία του TikTok, θα διατηρήσει μια συμμετοχή «μικρότερη του 20%».

Αυτοί που θα αναλάβουν τις αμερικανικές δραστηριότητες του TikTok είναι όλοι σύμμαχοι του Ντόναλντ Τραμπ και συμμερίζονται τις πολιτικές απόψεις του, αλλά ο αμερικανός πρόεδρος επέμεινε στο γεγονός ότι η εφαρμογή δεν θα έχει κανένα μεροληπτικό προσανατολισμό.

«Κάθε ομάδα, κάθε φιλοσοφία, κάθε πολιτική θα αντιμετωπίζεται με πολύ δίκαιο τρόπο», διαβεβαίωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, παραδεχόμενος ωστόσο ότι, αν μπορούσε, θα είχε κάνει αυτό το μέσο κοινωνικής δικτύωσης «100% MAGA» («Make America Great Again», Να κάνουμε την Αμερική και πάλι σπουδαία), σε αναφορά στην κίνηση που έχει δημιουργήσει.

Ο πρόεδρος επιβεβαίωσε ότι η αμερικανική εκδοχή του TikTok θα είναι εφοδιασμένη με ένα αντίγραφο του αλγορίθμου της εφαρμογής, ο οποίος θεωρείται το κλειδί της επιτυχίας της.

«Ο θεμελιώδης στόχος μας ήταν να διατηρήσουμε τη λειτουργία του TikTok, προσέχοντας παράλληλα ώστε να προστατεύσουμε τον εμπιστευτικό χαρακτήρα των δεδομένων των Αμερικανών, σύμφωνα με το νόμο», διαβεβαίωσε χθες, Πέμπτη, ο αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς.

Η βασιλική οικογένεια του Άμπου Ντάμπι θα αποκτήσει μερίδιο

Η βασιλική οικογένεια του Άμπου Ντάμπι πρόκειται να αποκτήσει μερίδιο στις αμερικανικές δραστηριότητες του TikTok, σύμφωνα με τον Guardian.

Το MGX, ένα fund με πρόεδρο τον Σεΐχη Ταχνούν μπιν Ζαγιέντ Αλ Ναχγιάν, θα αποκτήσει μερίδιο 15% και μια θέση στο διοικητικό συμβούλιο όταν η TikTok US αποσχιστεί.