Η Ευρώπη θα μπορούσε να βρεθεί αντιμέτωπη με παγερούς χειμώνες και ξηρά καλοκαίρια, απότομη άνοδο της στάθμης της θάλασσας και σφοδρές ανεμοθύελλες.

Στα βάθη του Βόρειου Ατλαντικού, ένα τεράστιο σύστημα κυκλοφορούντων θαλάσσιων ρευμάτων μεταφέρει θερμά τροπικά νερά προς τον βορρά, εμποδίζοντας την Ευρώπη από το να παγώσει. Όμως, καθώς η κλιματική αλλαγή εξελίσσεται, αυτή η «ωκεάνια αντλία θερμότητας» θα εξασθενήσει και ενδέχεται ακόμη και να σταματήσει να λειτουργεί. Εάν συμβεί αυτό, η Ευρώπη θα μπορούσε να βρεθεί αντιμέτωπη με πολύ χαμηλότερες θερμοκρασίες.

Μια περιοχή νερού με χαμηλότερη από τη συνηθισμένη θερμοκρασία, ακριβώς νότια της Γροιλανδίας, που έχει πάρει το προσωνύμιο «ψυχρή κηλίδα», προκαλεί ανησυχία σε ορισμένους επιστήμονες, οι οποίοι φοβούνται ότι η επιβράδυνση της Ατλαντικής Μεσημβρινής Ανατρεπτικής Κυκλοφορίας (AMOC) βρίσκεται ήδη σε προχωρημένο στάδιο.

Άλλοι ερευνητές έχουν μελετήσει κλιματικά μοντέλα, έχουν εξετάσει καταγραφές της θερμοκρασίας της θάλασσας και έχουν πραγματοποιήσει προσομοιώσεις, καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι οι αλλαγές στον ωκεανό μπορεί να εκδηλωθούν νωρίτερα από ό,τι θεωρούνταν μέχρι σήμερα.

Αν και η διαδικασία αυτή θα εξελισσόταν σε βάθος πολλών δεκαετιών, μια σοβαρή επιβράδυνση ή κατάρρευση της AMOC θα μπορούσε να προκαλέσει αναστάτωση στη γεωργία, τις υποδομές, το κοινωνικό κράτος και την οικονομία της Ευρώπης σε τέτοια κλίμακα, ώστε η ζέστη και οι πυρκαγιές του περασμένου καλοκαιριού να μοιάζουν με ήπιες αναμνήσεις πιο ήρεμων εποχών.

Η ήπειρος θα μπορούσε να βρεθεί αντιμέτωπη με παγερούς χειμώνες και ξηρά καλοκαίρια, απότομη άνοδο της στάθμης της θάλασσας και σφοδρές ανεμοθύελλες.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Μέχρι πρόσφατα, αυτό το ενδεχόμενο θεωρούνταν μακρινό. Ήταν ένα εφιαλτικό σενάριο που προβαλλόταν ως προειδοποίηση για τους καταστροφικούς κινδύνους της ανεξέλεγκτης κλιματικής αλλαγής. Καθώς όμως αυξάνονται οι έρευνες σχετικά με την πιθανότητα μιας σημαντικής επιβράδυνσης ή –λιγότερο πιθανό– μιας πλήρους κατάρρευσης, οι κυβερνήσεις αρχίζουν να το αντιμετωπίζουν σοβαρά και να εξετάζουν τρόπους περιορισμού των επιπτώσεων σύμφωνα με το telegraph.co.uk.

Το Ηνωμένο Βασίλειο δαπανά εκατομμύρια για ένα σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης. Η Ισλανδία έχει χαρακτηρίσει μια κατάρρευση της AMOC κίνδυνο για την εθνική ασφάλεια. Η Ολλανδία εξετάζει τι θα μπορούσε να σημαίνει μια επιβράδυνση για τα αντιπλημμυρικά της έργα. Η Φινλανδία μελετά τις πιθανές συνέπειες. Και οι υπουργοί των σκανδιναβικών χωρών έχουν αρχίσει να συζητούν την απειλή.

Η αίσθηση ανησυχίας έχει φτάσει και στις Βρυξέλλες, όπου πέρυσι η Τερέζα Ριμπέρα, αρμόδια της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την πράσινη μετάβαση, πρότεινε να προστεθεί η AMOC «στη λίστα των ακρωνυμίων εθνικής ασφάλειας στην Ευρώπη».

Για τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, η αστάθεια της AMOC δημιουργεί μια ασυνήθιστη πρόκληση: Πώς προετοιμάζεσαι για μια καταστροφή που μπορεί να απέχει πολύ χρονικά και ενδέχεται να μη συμβεί ποτέ, αλλά η οποία, εάν συμβεί, θα διατάρασσε τη ζωή στην Ευρώπη σε αδιανόητη κλίμακα;

«Είναι ανεύθυνο να περιμένουμε απόλυτη βεβαιότητα πριν προετοιμαστούμε», δήλωσε στο Politico ο υπουργός Κλίματος της Ισλανδίας, Γιόχαν Παλ Γιόχανσον. «Γιατί μέχρι τη στιγμή που οι συνέπειες θα γίνουν αδιαμφισβήτητες, μπορεί να είναι ήδη πολύ αργά για να τις αποτρέψουμε».

«Δεν πρόκειται για πανικό ή κινδυνολογία», πρόσθεσε. «Πρόκειται απλώς για υπεύθυνη διακυβέρνηση».

Η διαδικασία καθίζησης

Ο «κινητήρας» της AMOC βρίσκεται στον Βόρειο Ατλαντικό, όπου το κρύο, αλμυρό νερό βυθίζεται βαθιά στον ωκεανό. Αυτή η βύθιση βοηθά να τραβιούνται περισσότερα θερμά νερά προς τον βορρά, τροφοδοτώντας μια κυκλοφορία που έχει διαμορφώσει το κλίμα της Ευρώπης εδώ και χιλιετίες. Αυτό βοηθά να εξηγηθεί γιατί το Λονδίνο δεν έχει τους ψυχρούς χειμώνες της Οτάβα, παρότι η βρετανική πρωτεύουσα βρίσκεται περίπου έξι μοίρες γεωγραφικού πλάτους –ή 420 μίλια– βορειότερα από την καναδική πόλη. Είναι επίσης ένας από τους λόγους για τους οποίους η Ισλανδία και οι βόρειες χώρες της Ευρώπης δεν έχουν κλίμα σαν της Σιβηρίας.

Η κλιματική αλλαγή απειλεί τώρα να διαταράξει αυτόν τον επί μακρόν σταθερό «κινητήρα». Καθώς λιώνει το παγοκάλυμμα της Γροιλανδίας και οι εντονότερες βροχοπτώσεις προσθέτουν περισσότερο γλυκό νερό στον Βόρειο Ατλαντικό, η θάλασσα γίνεται θερμότερη και λιγότερο αλμυρή –και επομένως λιγότερο πυκνή. Έτσι, το νερό βυθίζεται δυσκολότερα, αποδυναμώνοντας την κυκλοφορία.

Αυτό μπορεί να προκαλέσει έναν φαύλο κύκλο. Τα ασθενέστερα ρεύματα μεταφέρουν λιγότερο αλάτι προς τον βορρά, γεγονός που κάνει τα νερά ακόμη πιο γλυκά και επιβραδύνει ακόμη περισσότερο την AMOC. Ο φόβος είναι ότι, με επαρκή υπερθέρμανση, αυτή η κυκλοφορία θα μπορούσε να επιβραδυνθεί σημαντικά ή ακόμη και να σταματήσει.

Αν αυτό σας ακούγεται γνώριμο, πιθανότατα οφείλεται στην ταινία καταστροφής «The Day After Tomorrow» του 2004, η οποία παρουσιάζει τη διακοπή των ωκεάνιων ρευμάτων του Ατλαντικού να προκαλεί απότομο πάγωμα και να βυθίζει τον κόσμο σε μια νέα εποχή των παγετώνων μέσα σε μία νύχτα. Δεν υπάρχουν στοιχεία που να δείχνουν ότι ένα τόσο ακραίο και ταχύ σενάριο είναι πιθανό.

Ωστόσο, ο κίνδυνος δεν περιορίζεται σε κάποιο μακρινό μέλλον. Ακόμη και αν μια πλήρης κατάρρευση της AMOC εξελισσόταν σε βάθος πολλών δεκαετιών, πιθανότατα μετά το τέλος αυτού του αιώνα, τμήματα του συστήματος θα μπορούσαν να αρχίσουν να καταρρέουν πολύ νωρίτερα, με συνέπειες που θα γίνονταν αισθητές πολύ πριν σταματήσει η κυκλοφορία.

«Τμήματα της AMOC θα μπορούσαν να αρχίσουν να καταρρέουν στην πορεία προς μια πλήρη κατάρρευση», δήλωσε ο Λόρι Λέιμπερν, συνεργάτης του Chatham House και διευθυντής της Strategic Climate Risks Initiative. «Πρόκειται για μια διαδικασία που θα προκαλούσε αναστάτωση στην πορεία της».

Οι επιστήμονες ανησυχούν ιδιαίτερα για την υποπολική δίνη, ένα κυκλικό θαλάσσιο ρεύμα νότια της Γροιλανδίας που συμβάλλει στην τροφοδότηση της AMOC. Ορισμένες μελέτες υποδεικνύουν ότι η λειτουργία ανάμειξης των υδάτων της θα μπορούσε να αρχίσει να καταρρέει ήδη από τη δεκαετία του 2040, προκαλώντας σημαντικές αλλαγές μέσα σε διάστημα μόλις μίας δεκαετίας.

Μια κατάρρευση της υποπολικής δίνης δεν θα βύθιζε ολόκληρη τη Βόρεια Ευρώπη στο βαθύ ψύχος που θα συνδεόταν με μια πλήρη διακοπή της AMOC. Θα μπορούσε, όμως, να προκαλέσει σημαντικά ψυχρότερους χειμώνες και να αυξήσει τον κίνδυνο ξηρασίας.

«Το πότε ακριβώς είναι δύσκολο να ειπωθεί, αλλά θεωρώ ότι υπάρχει σημαντικός κίνδυνος να συμβεί μέσα στα επόμενα 20 χρόνια», δήλωσε η Σουίντα Φάλκενα, ερευνήτρια της υποπολικής δίνης στο Πανεπιστήμιο της Ουτρέχτης. «Αυτό ουσιαστικά σημαίνει ότι πρέπει να αρχίσουμε να σχεδιάζουμε από τώρα».

Για την AMOC συνολικά, οι επιστήμονες εξακολουθούν να μην γνωρίζουν σε ποιο σημείο τα ρεύματα θα μπορούσαν να ξεπεράσουν το λεγόμενο «σημείο καμπής», μετά το οποίο μια κατάρρευση σε μια πολύ ασθενέστερη κατάσταση θα ήταν αναπόφευκτη. Ούτε γνωρίζουν πόσο κοντά βρίσκονται στο να το ξεπεράσουν. Οι εκτιμήσεις κυμαίνονται από 1,4 βαθμούς Κελσίου υπερθέρμανσης πάνω από τα προβιομηχανικά επίπεδα –ένα επίπεδο που ο κόσμος μόλις έχει φτάσει– έως και 8 βαθμούς Κελσίου.

Ενώ οι επιστήμονες διαφωνούν σχετικά με την έκταση και τον χρόνο έναρξης των σημερινών αλλαγών, συμφωνούν ότι η υπερθέρμανση του πλανήτη θα αποδυναμώσει την AMOC.

Το 2023, η Διακυβερνητική Επιτροπή για την Κλιματική Αλλαγή (IPCC) κατέληξε στο συμπέρασμα ότι είναι πολύ πιθανό η AMOC να εξασθενήσει κατά 24% έως 39% σε σχέση με τα προβιομηχανικά επίπεδα μέσα σε αυτόν τον αιώνα.

«Οι κίνδυνοι», δήλωσε ο Γιόχανσον, υπουργός Κλίματος της Ισλανδίας, «φαίνεται να είναι πιο σοβαροί από ό,τι είχαμε κατανοήσει μέχρι σήμερα».

Ένα παγωμένο μέλλον

Οι επιστήμονες αρχίζουν να σκιαγραφούν το πώς θα μπορούσε να μοιάζει η Ευρώπη μετά από μια κατάρρευση της AMOC. Τον χειμώνα, σφοδρές καταιγίδες θα μπορούσαν να πλήττουν την ήπειρο, τροφοδοτούμενες από την έντονη διαφορά θερμοκρασίας ανάμεσα σε έναν πλέον παγωμένο βορρά και έναν νότο που θα παρέμενε θερμός.

Οι θαλάσσιοι πάγοι της Αρκτικής θα μπορούσαν να κινηθούν προς τα νότια, φτάνοντας μέχρι τη Σκωτία και τα νορβηγικά φιόρδ. Παγοθραυστικά πλοία ενδέχεται να χρειάζονταν στη Βαλτική Θάλασσα. Τα κανάλια του Άμστερνταμ θα μπορούσαν να παγώσουν εντελώς, καθώς κύματα ψύχους θα έριχναν τις θερμοκρασίες στους -20 βαθμούς Κελσίου στην Ολλανδία και στους -40 βαθμούς στη Σκανδιναβία.

Η ξηρασία στη Δυτική Αφρική θα μπορούσε να οδηγήσει σε αύξηση των μεταναστευτικών ροών προς τον βορρά, καθώς η τροπική ζώνη των βροχών θα μετατοπιζόταν προς τα νότια. Την ίδια στιγμή, η Ισλανδία θα μπορούσε να αντιμετωπίσει οικονομική καταστροφή, καθώς τα αλιευτικά αποθέματα θα κατέρρεαν, σύμφωνα με ένα σενάριο που εκπόνησαν ερευνητές για το Συμβούλιο των Υπουργών των Σκανδιναβικών χωρών.

Κατά μήκος των ακτών του Βόρειου Ατλαντικού στην Ευρώπη, η άνοδος της στάθμης της θάλασσας θα μπορούσε να επιδεινώσει τις πλημμύρες και να οδηγήσει θαλασσινό νερό σε χαμηλές γεωργικές εκτάσεις. Τα καλοκαίρια θα εξακολουθούσαν να χαρακτηρίζονται από ακραία ζέστη, όμως η μείωση των βροχοπτώσεων θα επιδείνωνε την έλλειψη νερού. Μία μελέτη διαπίστωσε ότι στο Ηνωμένο Βασίλειο η έκταση της γης που είναι κατάλληλη για καλλιέργεια θα μπορούσε να μειωθεί από 32% σήμερα σε μόλις 7% μετά από μια κατάρρευση της AMOC.

Η ανησυχία για αυτές τις πιθανές επιπτώσεις αρχίζει να επηρεάζει τον κυβερνητικό σχεδιασμό. Η Ισλανδία έθεσε την απειλή στο Συμβούλιο των Υπουργών των Σκανδιναβικών χωρών αυτή την άνοιξη.

Στη Φινλανδία, η υπουργός Κλίματος Σάρι Μουτάλα ξεκίνησε το καλοκαίρι αξιολόγηση των πιθανών συνεπειών που θα μπορούσε να έχει μια επιβράδυνση της AMOC για τη χώρα. Η Ολλανδία πραγματοποιεί αντίστοιχη αξιολόγηση, με ιδιαίτερη έμφαση στην απειλή για τα αντιπλημμυρικά της έργα. Μία από τις πρώτες γραμμές άμυνας απέναντι σε μια κατάρρευση της AMOC είναι να εντοπιστεί πότε αυτή αρχίζει.

Η βρετανική κυβέρνηση έχει διαθέσει 81 εκατομμύρια λίρες σε ερευνητικό πρόγραμμα για τη δημιουργία ενός μηχανισμού έγκαιρης προειδοποίησης για δύο βασικά συστήματα που συνδέονται με την AMOC και τα οποία ενδέχεται επίσης να πλησιάζουν σε ένα σημείο χωρίς επιστροφή: το παγοκάλυμμα της Γροιλανδίας και την υποπολική δίνη.

«Προσπαθούμε να φέρουμε κοντά ομάδες ώστε να παρατηρούμε, να μοντελοποιούμε και να προβλέπουμε καλύτερα τα σημεία καμπής, ώστε να μπορούμε να αντιδρούμε καλύτερα σε αυτά», δήλωσε η Γκέμα Μπέιλ, μία από τις δύο επιστήμονες που ηγούνται του προγράμματος. Ωστόσο, το δίκτυο παρακολούθησης παραμένει ευάλωτο. Πολλά από τα συστήματα χρηματοδοτούνται μέσω βραχυπρόθεσμων ερευνητικών επιχορηγήσεων, ορισμένες από τις οποίες λήγουν το 2028.

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, για παράδειγμα, η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ αποφάσισε νωρίτερα φέτος να περικόψει τη χρηματοδότηση για την παρακολούθηση των ωκεανών και να αποσύρει τις σημαδούρες, πριν υπαναχωρήσει μετά τις έντονες αντιδράσεις.

Για τους επιστήμονες, το περιστατικό ανέδειξε το πρόβλημα που δημιουργείται όταν η μακροχρόνια παρακολούθηση των ωκεανών αντιμετωπίζεται ως μια σειρά βραχυπρόθεσμων ερευνητικών προγραμμάτων. Αυτό που ζητούν είναι ένα μόνιμο, διεθνώς χρηματοδοτούμενο σύστημα παρακολούθησης – μια υποδομή αντίστοιχης κλίμακας με εκείνη που οι κυβερνήσεις ήδη στηρίζουν για την πρόγνωση του καιρού ή την έρευνα του διαστήματος.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκανε ένα πρώτο βήμα το καλοκαίρι, ανακοινώνοντας χρηματοδότηση 92 εκατομμυρίων ευρώ για την παρακολούθηση των ωκεανών. Σε εκδήλωση δεσμεύσεων τον Σεπτέμβριο, το ποσό αυξήθηκε στα 220 εκατομμύρια ευρώ. Οι επιστήμονες της AMOC χαιρέτισαν τη χρηματοδότηση, αλλά τόνισαν ότι για ένα αξιόπιστο σύστημα παρακολούθησης σε ολόκληρο τον Ατλαντικό απαιτούνται περισσότερα.

«Χρειάζεσαι περίπου 500 εκατομμύρια ή 1 δισεκατομμύριο ευρώ τον χρόνο και τότε μπορείς να παρακολουθείς τους ωκεανούς σε βάθος», δήλωσε ο Σγιέρντ Γκρόεσκαμπ, ερευνητής στο Βασιλικό Ολλανδικό Ινστιτούτο Θαλάσσιας Έρευνας. «Μπορεί να ακούγεται μεγάλο ποσό, αλλά δεν είναι. Ο επιταχυντής σωματιδίων στο CERN έχει προϋπολογισμό 1 δισεκατομμύριο ευρώ τον χρόνο, σωστά; Το διαστημικό τηλεσκόπιο James Webb κόστισε 10 δισεκατομμύρια».

Προβλήματα που αλληλοενισχύονται

Πολλές από τις επιπτώσεις μιας διακοπής της AMOC θα επιδείνωναν προβλήματα που ήδη αντιμετωπίζει η Ευρώπη καθώς ο πλανήτης θερμαίνεται, όπως η ξηρασία, τα ακραία καιρικά φαινόμενα και η άνοδος της στάθμης της θάλασσας. Αυτό σημαίνει ότι πολλά από τα απαραίτητα μέτρα προετοιμασίας είναι ήδη γνωστά: ενίσχυση των υποδομών απέναντι στα ακραία καιρικά φαινόμενα, επενδύσεις στην προστασία των παράκτιων περιοχών από τις πλημμύρες και δημιουργία λιγότερο ευάλωτων αλυσίδων εφοδιασμού.

«Μπορούμε να εντοπίσουμε ορισμένα μέτρα που δεν θα έχουν αρνητικές συνέπειες, ό,τι κι αν συμβεί», δήλωσε ο Λέιμπερν, συνεργάτης του Chatham House. Αναφέρθηκε στην αναβάθμιση υφιστάμενων κτιρίων, στην αποκατάσταση της φύσης ώστε η γεωργία να γίνει πιο ανθεκτική και στη στήριξη των χωρών της Αφρικής, όπου οι μουσώνες θα μπορούσαν να διαταραχθούν. «Υπάρχουν πράγματα που λειτουργούν ανεξάρτητα από το τι πρόκειται να συμβεί».

Το σημαντικότερο από αυτά τα μέτρα είναι ταυτόχρονα και το μόνο που, σύμφωνα με τους επιστήμονες, μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο κατάρρευσης της AMOC εξαρχής: η μείωση των εκπομπών που προκαλούν την υπερθέρμανση του πλανήτη.