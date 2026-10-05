Το CBL-514 προκαλεί επιλεκτική απόπτωση, δηλαδή ελεγχόμενο «θάνατο» των λιποκυττάρων, χωρίς να επηρεάζει άλλα κύτταρα.

Η νέα ενέσιμη θεραπεία CBL-514, η οποία στοχεύει επιλεκτικά τα λιποκύτταρα και προκαλεί την απόπτωσή τους, φαίνεται να μειώνει τόσο το υποδόριο όσο και το σπλαχνικό λίπος. Τα νέα δεδομένα για το φάρμακο παρουσιάστηκαν στο ετήσιο συνέδριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Μελέτη του Διαβήτη (EASD) στο Μιλάνο.

Το CBL-514 προκαλεί επιλεκτική απόπτωση, δηλαδή ελεγχόμενο «θάνατο» των λιποκυττάρων, χωρίς να επηρεάζει άλλα κύτταρα. Στις κλινικές δοκιμές φάσης 2, το φάρμακο μείωσε τον όγκο του υποδόριου λιπώδους ιστού. Το 69,6% των συμμετεχόντων που έλαβαν τη θεραπεία παρουσίασε μείωση τουλάχιστον 150 ml οκτώ εβδομάδες μετά τη θεραπεία, έναντι 0% στην ομάδα του εικονικού φαρμάκου.

Μείωση και του σπλαχνικού λίπους

Σε προκλινικές μελέτες σε ζώα, το CBL-514 μείωσε το σωματικό βάρος, καθώς και τα επίπεδα του υποδόριου και του σπλαχνικού λίπους. Το σπλαχνικό λίπος βρίσκεται βαθιά στην κοιλιακή χώρα, γύρω από τα εσωτερικά όργανα, και συνδέεται με την αντίσταση στην ινσουλίνη, τον διαβήτη τύπου 2 και καρδιομεταβολικές παθήσεις.

Νεότερη ανάλυση δεδομένων από μελέτες φάσης 2 εξέτασε την επίδραση του CBL-514 ειδικά στο σπλαχνικό λίπος των ανθρώπων. Συνολικά 40 συμμετέχοντες έλαβαν έως 600 mg του φαρμάκου ή εικονικό φάρμακο, με ενέσεις στο κάτω μέρος της κοιλιάς ανά τρεις εβδομάδες, για διάστημα έως 12 εβδομάδων.

Οι μαγνητικές τομογραφίες έδειξαν ότι τέσσερις εβδομάδες μετά την τελευταία θεραπεία, ο μέσος όγκος του σπλαχνικού λίπους είχε μειωθεί κατά 12,01% στην ομάδα του CBL-514, ενώ σε εκείνη του εικονικού φαρμάκου είχε αυξηθεί κατά 5,68%.

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Στην επόμενη αξιολόγηση, ο όγκος του σπλαχνικού λίπους παρέμενε 10,45% χαμηλότερος από την αρχική τιμή στους συμμετέχοντες που έλαβαν CBL-514, ενώ στην ομάδα του εικονικού φαρμάκου είχε αυξηθεί κατά 11,76%.

Η πιθανή συμβολή στη διατήρηση της απώλειας βάρους

Οι ερευνητές εξετάζουν επίσης αν το CBL-514 μπορεί να περιορίσει την επαναπρόσληψη βάρους μετά τη διακοπή των φαρμάκων τύπου GLP-1. Σε μελέτες σε αρουραίους, ο συνδυασμός CBL-514 με τιρζεπατίδη οδήγησε σε μεγαλύτερη απώλεια βάρους και μικρότερη επαναπρόσληψη μετά τη διακοπή της τιρζεπατίδης, σε σύγκριση με τη χορήγηση μόνο τιρζεπατίδης.

Οι ερευνητές εκτιμούν ότι η μείωση του αριθμού των λιποκυττάρων μπορεί να περιορίζει την επανασυσσώρευση λίπους. Ωστόσο, χρειάζονται περισσότερες μελέτες για να επιβεβαιωθεί αν αυτό ισχύει και στους ανθρώπους.

Το CBL-514 ήταν γενικά καλά ανεκτό στις μέχρι τώρα κλινικές δοκιμές. Οι συχνότερες ανεπιθύμητες ενέργειες ήταν ήπιες έως μέτριες και παροδικές αντιδράσεις στο σημείο της ένεσης, όπως πόνος, πρήξιμο και ερυθρότητα. Δεν αναφέρθηκαν σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες.

Οι ερευνητές τονίζουν ότι η θεραπεία βρίσκεται ακόμη σε στάδιο ανάπτυξης. Έχουν ήδη ξεκινήσει οι συμμετοχές στην πρώτη από δύο μελέτες φάσης 3, οι οποίες θα αξιολογήσουν την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα του CBL-514 για τη μείωση του κοιλιακού λίπους χωρίς χειρουργείο. Τα πρώτα αποτελέσματα αναμένονται στα τέλη του επόμενου έτους.

Με πληροφορίες από medicalxpress.com