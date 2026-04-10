Η ιστορική αποστολή του Artemis II φτάνει στο τέλος της.

Στην τελική φάση της επιστροφής του στη Γη βρίσκεται το πλήρωμα του Artemis II. Οι αστροναύτες της αποστολής ολοκληρώνουν ένα εντυπωσιακό ταξίδι στο Διάστημα, έχοντας διανύσει συνολικά 406.893 χιλιόμετρα μακριά από τη Γη και πραγματοποιώντας περιστροφή γύρω από την αθέατη πλευρά της Σελήνης, προσφέροντας μοναδικές εικόνες της επιφάνειάς της.

Η προθαλάσσωση (splashdown) έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή 10 Απριλίου, περίπου στις 8:07 μ.μ. ώρα Ανατολικής Ακτής ΗΠΑ (ET), δηλαδή στις 03:07 τα ξημερώματα του Σαββάτου ώρα Ελλάδας, με το ενδιαφέρον να είναι στραμμένο στην ασφαλή ολοκλήρωση της αποστολής.

Το Artemis II αποτελεί την πρώτη επανδρωμένη αποστολή του προγράμματος Artemis Program της NASA και έχει ως βασικό στόχο τη δοκιμή των συστημάτων πτήσης με ανθρώπινο πλήρωμα. Τα δεδομένα που συλλέγονται θεωρούνται κρίσιμα για τα επόμενα βήματα του προγράμματος.

Το ευρύτερο σχέδιο της NASA περιλαμβάνει την επιστροφή ανθρώπων στη Σελήνη μέσα στα επόμενα χρόνια, με προοπτική τη δημιουργία μόνιμης παρουσίας εκεί. Παράλληλα, το πρόγραμμα λειτουργεί ως προετοιμασία για ακόμη πιο φιλόδοξες αποστολές, όπως η εξερεύνηση του Άρη, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή στην επανδρωμένη διαστημική εξερεύνηση.

Δείτε ζωντανά την πορεία του Artemis II

{https://www.youtube.com/watch?v=m3kR2KK8TEs}