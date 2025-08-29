Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Επιστήμη

Τρώτε τυρί αργά το βράδυ; Τότε μην παραπονιέστε αν έχετε εφιάλτες

Νέα έρευνα δείχνει ότι τα γαλακτοκομικά προϊόντα, ειδικά σε όσους έχουν δυσανεξία στη λακτόζη, μπορεί να προκαλέσουν εφιάλτες.

Ονειρευτήκατε ότι σας κυνηγάει κάποιος ή ότι σας απέλυσαν; Μην πανικοβάλλεστε, μπορεί το όνειρο να σχετίζεται με το τι φάγατε το προηγούμενο βράδυ πριν κοιμηθείτε.

Νέα έρευνα από Καναδούς επιστήμονες υποδηλώνει ότι ορισμένα τρόφιμα, και συγκεκριμένα τα γαλακτοκομικά προϊόντα, σχετίζονται με εφιάλτες. Η αιτία; Η γαστρεντερική δυσφορία που προκαλείται μετά την κατανάλωση τροφών, όπως το τυρί λίγο πριν τον ύπνο.

Συγκεκριμένα, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι τα άτομα που έχουν δυσανεξία στη λακτόζη εμφανίζουν περισσότερες διαταραχές ύπνου. Όταν άτομα με τέτοιες τροφικές ευαισθησίες δεν μπορούν να αντισταθούν στα γαλακτοκομικά, θα υποστούν τις συνέπειες, σύμφωνα με τον Tore Nielsen, κύριο συγγραφέα της μελέτης και διευθυντή του εργαστηρίου ονείρων και εφιαλτών του νοσοκομείου Montréal Sacré-Cœur.

«Είναι λογικό οι άνθρωποι που έχουν δυσανεξία στη λακτόζη και κάνουν «απιστίες» τρώγοντας γαλακτοκομικά, να αισθάνονται συμπτώματα κατά τη διάρκεια του ύπνου», δήλωσε ο Nielsen στη Wall Street Journal. «Ο εγκέφαλος βρίσκεται σε συνεχή επαφή με το σώμα κατά τη διάρκεια του ύπνου», πρόσθεσε, «επομένως οποιαδήποτε σημάδια δυσφορίας, κράμπες, μετεωρισμός, φούσκωμα ή πόνος, μπορούν να επηρεάσουν τα όνειρα».

Η μελέτη της ομάδας του που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Frontiers in Psychology, εξέτασε τη σχέση μεταξύ φαγητού και ονείρων μέσω διαδικτυακής έρευνας σε περισσότερους από 1.000 φοιτητές στο Πανεπιστήμιο MacEwan στην Αλμπέρτα. Οι ερωτήσεις αφορούσαν, μεταξύ άλλων, τη συχνότητα των εφιαλτών των συμμετεχόντων, τις ευαισθησίες και τα συμπτώματα στα τρόφιμα, καθώς και τις συσχετίσεις που παρατηρούσαν οι ίδιοι μεταξύ των τύπων ονείρων και διαφόρων τροφών.

Περίπου το 40% των ερωτηθέντων ήταν πεπεισμένοι ότι η κατανάλωση ορισμένων τροφών βελτίωνε ή επιδείνωνε τον ύπνο τους. Περίπου το 5,5% πίστευε ότι αυτό που έτρωγαν επηρέαζε τα όνειρά τους, με πολλούς να επισημαίνουν τα γαλακτοκομικά προϊόντα και τα γλυκά ως τους κύριους υπαίτιους των έντονων, ενοχλητικών ονείρων. Άλλοι σημείωσαν ότι τα αφεψήματα βοτάνων και τα φρούτα και τα λαχανικά συνδέονται με καλύτερο ύπνο.

Ενώ η επιστήμη δεν μπορεί να αποφανθεί με βεβαιότητα αν η κατανάλωση γαλακτοκομικών προϊόντων ή οποιωνδήποτε άλλων τροφών προκαλεί εφιάλτες, τα υπάρχοντα στοιχεία υποστηρίζουν μια διασύνδεση μεταξύ του φαγητού και των ονείρων.

Οι επιστήμονες δηλώνουν ότι πολύ περισσότερα είναι γνωστά σχετικά με τον χρόνο του φαγητού και τη σημασία της επίδρασής του στον επακόλουθο ύπνο, ανεξάρτητα από το είδος της τροφής που καταναλώνει κάποιος. Τα σώματά μας είναι φτιαγμένα για να κοιμούνται τη νύχτα και να είναι ενεργά κατά τη διάρκεια της ημέρας, λένε. Όταν κάποιος τρώει τυρί πριν τον ύπνο, ζητά από το σώμα του να χωνέψει την τροφή σε μια στιγμή που εκείνο θα προτιμούσε να ξεκουράζεται.

Αν το σώμα είναι απασχολημένο με την διάσπαση της τροφής αντί να επικεντρώνεται στον ύπνο, η ποιότητα του ύπνου μπορεί να επηρεαστεί αρνητικά, αυξάνοντας τις νυχτερινές αφυπνίσεις, ειδικά κατά τη διάρκεια του βαθύτερου σταδίου του ύπνου μας REM. Το να ξυπνάμε απότομα από το στάδιο REM μας κάνει να θυμόμαστε τα όνειρα ή τους εφιάλτες μας πιο έντονα.

Οι συγγραφείς της μελέτης προτείνουν να αποφεύγεται οποιαδήποτε τροφή, όχι μόνο γαλακτοκομικά, περίπου μερικές ώρες πριν τον ύπνο, ώστε να μην διαταράσσονται οι ρυθμοί του σώματος. Δεν έχει σημασία μόνο τι τρώμε, αλλά και πότε το τρώμε. «Η συνήθεια να τρώμε κοντά στην ώρα του ύπνου μπορεί να μας βάλει σε μπελάδες», καταλήγουν.

