Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Επιστήμη

Θα πίνατε έναν καφέ που να είναι «φορτωμένος» με σίδηρο;

Θα πίνατε έναν καφέ που να είναι «φορτωμένος» με σίδηρο; Φωτογραφία: Unsplash
Μικροσωματίδια «φορτωμένα» με σίδηρο ή ιώδιο θα μπορούσαν να προστεθούν σε τρόφιμα και ποτά και να βοηθήσουν έτσι στην καταπολέμηση του υποσιτισμού.

Περίπου δυο δισεκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο υποφέρουν από έλλειψη σιδήρου, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε αναιμία, σε μειωμένη ανάπτυξη του εγκεφάλου στα παιδιά και σε αυξημένη βρεφική θνησιμότητα.

Για να αντιμετωπίσουν αυτό το πρόβλημα, ερευνητές του Τεχνολογικού Ινστιτούτου της Μασαχουσέτης (MIT) βρήκαν έναν νέο τρόπο εμπλουτισμού τροφίμων και ποτών με σίδηρο, χρησιμοποιώντας μικρά κρυσταλλικά σωματίδια. Οι επιστήμονες σκέφτονται να πασπαλίσουν διάφορα τρόφιμα με αυτά τα σωματίδια, που είναι γνωστά ως μεταλλο-οργανικά πλαίσια (metal-organic frameworks, MOFs) ή εναλλακτικά να τα προσθέσουν σε βασικά είδη διατροφής, όπως το ψωμί ή να τα ενσωματώσουν σε ποτά όπως ο καφές και το τσάι.

«Δημιουργούμε μια λύση που μπορεί να προστεθεί απρόσκοπτα σε βασικά τρόφιμα και σε διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές», σχολιάζει σε δελτίο τύπου η Ana Jaklenec, κύρια ερευνήτρια στο Ινστιτούτο Koch για τον καρκίνο του MIT. «Αυτό που θεωρείται ως βασικό είδος διατροφής στη Σενεγάλη, μπορεί να μην θεωρείται στην Ινδία ή τις ΗΠΑ, επομένως ο στόχος μας ήταν να αναπτύξουμε κάτι που δεν αντιδρά με το ίδιο το τρόφιμο και που δεν χρειάζεται να το αναδιαμορφώνουμε ανάλογα με την περίπτωση, αφού μπορεί να ενσωματωθεί σε ένα ευρύ φάσμα τροφίμων και ποτών χωρίς συμβιβασμούς».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Η πρώτη προγραμματισμένη μετανάστευση μιας ολόκληρης χώρας βρίσκεται σε εξέλιξη

Η πρώτη προγραμματισμένη μετανάστευση μιας ολόκληρης χώρας βρίσκεται σε εξέλιξη

Επιστήμη

Τα σωματίδια που σχεδιάστηκαν σε αυτή τη μελέτη μπορούν επίσης να μεταφέρουν ιώδιο, που είναι ένα άλλο κρίσιμο θρεπτικό συστατικό ή να προσαρμοστούν ώστε να μεταφέρουν σημαντικά μέταλλα όπως ψευδάργυρο, ασβέστιο ή μαγνήσιο.

«Είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι με αυτή τη νέα προσέγγιση και με την πεποίθησή μας ότι συνιστά μια νέα εφαρμογή μεταλλο-οργανικών πλαισίων για την ενίσχυση της διατροφής, ιδιαίτερα στον αναπτυσσόμενο κόσμο», λέει ο Robert Langer, καθηγητής του Ινστιτούτου David H. Koch στο MIT και μέλος του Ινστιτούτου Koch.

Ο κορυφαίος επιστήμονας, σε αποκλειστική συνέντευξή του στο Dnews είχε αναφέρει πως, παράλληλα με την ανάπτυξη θεραπειών, εργάζεται πάνω σε νέες προσεγγίσεις για την βελτίωση της ανθρώπινης διατροφής στον αναπτυσσόμενο κόσμο, χρησιμοποιώντας την τεχνική της ενθυλάκωσης σε κατάλληλο πολυμερές υλικό.

Ο εμπλουτισμός των τροφίμων είναι μια λύση..

Ο εμπλουτισμός των τροφίμων μπορεί να αποτελέσει έναν επιτυχημένο τρόπο καταπολέμησης της έλλειψης θρεπτικών συστατικών, αλλά αυτή η προσέγγιση είναι συχνά δύσκολη επειδή πολλά θρεπτικά συστατικά είναι εύθραυστα και διασπώνται κατά την αποθήκευση ή το μαγείρεμα. Όταν προστίθεται σίδηρος στα τρόφιμα, μπορεί να αντιδράσει με άλλα μόρια και να προσδώσει στα τρόφιμα μια μεταλλική γεύση.

«Η ενθυλάκωση του σιδήρου σε πολυμερή βελτιώνει σημαντικά τη σταθερότητα και την αντιδραστικότητά του, διευκολύνοντας την προσθήκη του στα τρόφιμα», λέει η Jaklenec, η οποία, σε προηγούμενη εργασία υπέδειξε ότι η ενθυλάκωση θρεπτικών συστατικών σε πολυμερή μπορεί να τα προστατεύσει από τη διάσπαση ή από την αντίδρασή τους με άλλα μόρια.

Σε μια μικρή κλινική δοκιμή, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι οι γυναίκες που κατανάλωναν ψωμί εμπλουτισμένο με ενθυλακωμένο σίδηρο κατάφεραν να τον απορροφήσουν μέσα από την τροφή.
Αλλά για να είναι αποτελεσματική αυτή προσέγγιση απαιτεί σημαντική ποσότητα πολυμερούς, το οποίο προσθέτει πολύ όγκο περιορίζοντας την ποσότητα σιδήρου που μπορεί να προσφερθεί σε μια τυπική μερίδα τροφίμων και καθιστώντας δύσκολη την επίτευξη των καθημερινών διατροφικών στόχων μέσω εμπλουτισμένων τροφών».

Για να ξεπεράσουν αυτή την πρόκληση, η ομάδα σκέφτηκε μια άλλη ιδέα. Αντί να ενθυλακώνει τον σίδηρο σε ένα πολυμερές, να τον χρησιμοποιεί ως δομικό στοιχείο ενός κρυσταλλικού σωματιδίου MOF.
Τα MOF αποτελούνται από άτομα μετάλλων που ενώνονται με οργανικά μόρια τα οποία ονομάζονται προσδέματα (ligands) για να δημιουργήσουν μια άκαμπτη δομή που μοιάζει με κλουβί. Ανάλογα με τον κατ’ επιλογή συνδυασμό μετάλλων και προσδεμάτων, τα MOF μπορούν να χρησιμοποιηθούν για μια ευρεία ποικιλία εφαρμογών.

«Σκεφτήκαμε να συνθέσουμε ένα μεταλλο-οργανικό πλαίσιο με προσδέματα και με μικροθρεπτικά συστατικά κατάλληλης ποιότητας για τρόφιμα», λέει ο μεταδιδακτορικός ερευνητής Xin Yang. «Τα μεταλλο-οργανικά πλαίσια έχουν πολύ υψηλό πορώδες (ύπαρξη κενών) επομένως αντέχουν μεγάλο φορτίο. Αξιοποιήσαμε αυτήν την πλατφόρμα για να κατασκευάσουμε ένα νέο μεταλλο-οργανικό πλαίσιο που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί στη βιομηχανία τροφίμων».

Σε αυτήν την περίπτωση, οι ερευνητές σχεδίασαν ένα MOF που αποτελείται από σίδηρο συνδεδεμένο με ένα πρόσδεμα που ονομάζεται φουμαρικό οξύ, το οποίο χρησιμοποιείται συχνά ως πρόσθετο τροφίμων για την ενίσχυση της γεύσης ή για τη διατήρησή τους. Αυτή η δομή εμποδίζει τον σίδηρο να αντιδράσει με πολυφαινόλες, ενώσεις που βρίσκονται συνήθως σε τρόφιμα όπως τα δημητριακά ολικής αλέσεως και οι ξηροί καρποί, καθώς και στον καφέ και το τσάι. Όταν ο σίδηρος αντιδρά με αυτές τις ενώσεις, σχηματίζει ένα σύμπλοκο μεταλλικών πολυφαινολών που δεν μπορεί να απορροφηθεί από τον οργανισμό. Η δομή των MOF επιτρέπει να παραμένουν οι φαινόλες σταθερές μέχρι να φτάσουν σε ένα όξινο περιβάλλον, όπως το στομάχι, όπου διασπώνται και απελευθερώνουν το ωφέλιμο φορτίο σιδήρου τους.

Οι ερευνητές δοκίμασαν επίσης να συμπεριλάβουν και ιώδιο στο σωματίδιο MOF τους, το οποίο ονομάζουν NuMOF. Το ιωδιούχο αλάτι αποδεικνύεται πολύ επιτυχημένο στην πρόληψη της ανεπάρκειας ιωδίου και τώρα βρίσκονται σε εξέλιξη πολλές προσπάθειες για τη δημιουργία διπλά εμπλουτισμένου με ιώδιο αλατιού που θα περιέχει και σίδηρο.

Η ταυτόχρονη χορήγηση των δυο αυτών στοιχείων έχει αποδειχθεί δύσκολη, επειδή ο σίδηρος και το ιώδιο μπορούν να αντιδράσουν μεταξύ τους, με αποτέλεσμα να μειώνεται η πιθανότητα απορρόφησής τους από τον οργανισμό. Σε αυτή τη μελέτη, η ομάδα του MIT σχημάτισε τα σωματίδια MOF που περιέχουν σίδηρο και τα φόρτωσε με ιώδιο, με έναν τρόπο που τα δυο στοιχεία να μην αντιδρούν μεταξύ τους. Σε δοκιμές της σταθερότητας αυτών των NuMOFs σωματιδίων, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι διατήρησαν τη δομή τους αντέχοντας σε μακροχρόνια αποθήκευση, σε υψηλή θερμότητα και υγρασία, αλλά και σε βραστό νερό.

Στη συνέχεια, όταν οι ερευνητές τάισαν ποντίκια με τα NuMOFs, διαπίστωσαν ότι τόσο ο σίδηρος, όσο και το ιώδιο εισήλθαν στην κυκλοφορία του αίματός τους εντός λίγων ωρών από την κατανάλωσή τους.

Οι ερευνητές εργάζονται τώρα για την ίδρυση μιας start-up που θα παράγει καφέ και άλλα ροφήματα εμπλουτισμένα με σίδηρο και ιώδιο. Συνεχίσουν επίσης να εργάζονται για ένα διπλά εμπλουτισμένο με ιώδιο αλάτι που θα μπορούσε να καταναλωθεί μόνο του ή να ενσωματωθεί σε βασικά τρόφιμα.

Πηγή: MIT news

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Πρόλαβε το επίδομα των 750€ – Αν έχεις λάβει ΚΑΥΑΣ, δες τι πρέπει να κάνεις άμεσα

Πρόλαβε το επίδομα των 750€ – Αν έχεις λάβει ΚΑΥΑΣ, δες τι πρέπει να κάνεις άμεσα

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Για πόσο χρόνο μπορείς να μιλήσεις σήμερα με μια τηλεκάρτα

Για πόσο χρόνο μπορείς να μιλήσεις σήμερα με μια τηλεκάρτα

Τι ώρα θα ρίξει καταιγίδες στην Αθήνα σήμερα, ραγδαία αλλαγή του καιρού

Τι ώρα θα ρίξει καταιγίδες στην Αθήνα σήμερα, ραγδαία αλλαγή του καιρού

Ποιες φορολογικές υποθέσεις παραγράφονται στο τέλος του 2025

Ποιες φορολογικές υποθέσεις παραγράφονται στο τέλος του 2025

Αυτά είναι τα μέτρα που θα ανακοινωθούν στη ΔΕΘ: Έκπληξη με το επίδομα 250 ευρώ σε συνταξιούχους

Αυτά είναι τα μέτρα που θα ανακοινωθούν στη ΔΕΘ: Έκπληξη με το επίδομα 250 ευρώ σε συνταξιούχους

ΔΕΘ 2025: Υποσχέσεις ελαφρύνσεων την ώρα που η ακρίβεια «φουσκώνει» ασταμάτητα τα φορολογικά έσοδα

ΔΕΘ 2025: Υποσχέσεις ελαφρύνσεων την ώρα που η ακρίβεια «φουσκώνει» ασταμάτητα τα φορολογικά έσοδα

Στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ οι μηδενικές δηλώσεις ΦΠΑ και οι «φουσκωμένες» επιστροφές

Στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ οι μηδενικές δηλώσεις ΦΠΑ και οι «φουσκωμένες» επιστροφές

«Πόλεμος» για το ΕΣΥ: Η ανάρτηση Μητσοτάκη και οι σφοδρές αντιδράσεις

«Πόλεμος» για το ΕΣΥ: Η ανάρτηση Μητσοτάκη και οι σφοδρές αντιδράσεις

Αμύγδαλα: Η υψηλή κατανάλωση συνδέεται με ισχυρότερη αντιοξειδωτική προστασία

Αμύγδαλα: Η υψηλή κατανάλωση συνδέεται με ισχυρότερη αντιοξειδωτική προστασία

Ποιο είναι το πιο υγιεινό γάλα για τους ενήλικες

Ποιο είναι το πιο υγιεινό γάλα για τους ενήλικες

Νέο εργαλείο για τη θεραπεία του καρκίνου – Στοχεύει μόνο τα καρκινικά κύτταρα

Νέο εργαλείο για τη θεραπεία του καρκίνου – Στοχεύει μόνο τα καρκινικά κύτταρα

Η ενεργειακή ακρίβεια στην κορυφή της ατζέντας των ΜμΕ ενόψει ΔΕΘ

Η ενεργειακή ακρίβεια στην κορυφή της ατζέντας των ΜμΕ ενόψει ΔΕΘ

Ηλεκτρισμός: Σε ανοδική τροχιά η χονδρεμπορική αγορά- Τι δείχνουν οι τιμές για τους λογαριασμούς Σεπτεμβρίου

Ηλεκτρισμός: Σε ανοδική τροχιά η χονδρεμπορική αγορά- Τι δείχνουν οι τιμές για τους λογαριασμούς Σεπτεμβρίου

Έρχονται τα «ευέλικτα» τιμολόγια ρεύματος - Τι αλλάζει για τους καταναλωτές

Έρχονται τα «ευέλικτα» τιμολόγια ρεύματος - Τι αλλάζει για τους καταναλωτές

Η υπερπαραγωγή των ΑΠΕ ρίχνει τις τιμές στη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας – Τι θα συμβεί με τους λογαριασμούς

Η υπερπαραγωγή των ΑΠΕ ρίχνει τις τιμές στη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας – Τι θα συμβεί με τους λογαριασμούς

Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο 2025: Ποιοι κινδυνεύουν να μείνουν εκτός

Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο 2025: Ποιοι κινδυνεύουν να μείνουν εκτός

Έρχεται το τέλος για τα πράσινα τιμολόγια ρεύματος

Έρχεται το τέλος για τα πράσινα τιμολόγια ρεύματος

HELLENIQ ENERGY: Αποτελέσματα Β’ Τριμήνου / Α’ Εξαμήνου 2025

HELLENIQ ENERGY: Αποτελέσματα Β’ Τριμήνου / Α’ Εξαμήνου 2025

Σχετικά Άρθρα

Γαστρεντερολόγος αποκαλύπτει το «μυστικό» συστατικό που δεν πρέπει να λείπει από τον καφέ σας

Γαστρεντερολόγος αποκαλύπτει το «μυστικό» συστατικό που δεν πρέπει να λείπει από τον καφέ σας

Υγεία
Αυτά είναι τα 5 συμπληρώματα διατροφής που δεν πρέπει να παίρνετε ποτέ με τον καφέ

Αυτά είναι τα 5 συμπληρώματα διατροφής που δεν πρέπει να παίρνετε ποτέ με τον καφέ

Υγεία
Καφές με Cola: Ο εναλλακτικός τρόπος για να περιορίσεις την πρόσληψη καφεΐνης

Καφές με Cola: Ο εναλλακτικός τρόπος για να περιορίσεις την πρόσληψη καφεΐνης

Υγεία
Τελικά ο καφές κάνει καλό στη υγεία; Τι λένε οι ειδικοί

Τελικά ο καφές κάνει καλό στη υγεία; Τι λένε οι ειδικοί

Υγεία

NETWORK

Μονάδα Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείου: Η αλήθεια για τα έργα Antinero στη Χίο

Μονάδα Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείου: Η αλήθεια για τα έργα Antinero στη Χίο

ienergeia.gr
Συμμετοχή του Κυριάκου Μητσοτάκη σε τηλεδιάσκεψη Ευρωπαίων ηγετών για την Ουκρανία

Συμμετοχή του Κυριάκου Μητσοτάκη σε τηλεδιάσκεψη Ευρωπαίων ηγετών για την Ουκρανία

ienergeia.gr
Επιδρομή drones της Ουκρανίας προκαλεί πυρκαγιά σε διυλιστήριο πετρελαίου στη νοτιοδυτική Ρωσία

Επιδρομή drones της Ουκρανίας προκαλεί πυρκαγιά σε διυλιστήριο πετρελαίου στη νοτιοδυτική Ρωσία

ienergeia.gr
Κτηνίατρος: Τα 7 συμπτώματα που πρέπει να προσέχετε στο σκύλο σας το καλοκαίρι

Κτηνίατρος: Τα 7 συμπτώματα που πρέπει να προσέχετε στο σκύλο σας το καλοκαίρι

healthstat.gr
Σάρον Στόουν: Το πρόγραμμα γυμναστικής που ακολουθεί για να παραμένει σε φόρμα

Σάρον Στόουν: Το πρόγραμμα γυμναστικής που ακολουθεί για να παραμένει σε φόρμα

healthstat.gr
Τι θα συμβεί στο σώμα σας αν τρώτε δαμάσκηνα καθημερινά

Τι θα συμβεί στο σώμα σας αν τρώτε δαμάσκηνα καθημερινά

healthstat.gr
Πότε να τρώτε φρούτα για αδυνάτισμα και ενίσχυση ενέργειας

Πότε να τρώτε φρούτα για αδυνάτισμα και ενίσχυση ενέργειας

healthstat.gr
Ειδική Τιμή Αγοράς (Ε.Τ.Α.) τεχνολογιών ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ Ιούλιος 2025

Ειδική Τιμή Αγοράς (Ε.Τ.Α.) τεχνολογιών ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ Ιούλιος 2025

ienergeia.gr