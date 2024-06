Οι αρχαιολόγοι ζητούν την διατήρηση ενός εμβληματικού Συριακού ναού μετά τον βομβαρδισμό του από τον ISIS

Οι αρχαιολόγοι απηύθυναν μια επείγουσα έκκληση για τη διατήρηση των υπολειμμάτων του «εξαιρετικού» αρχαίου ναού στην Παλμύρα της Συρίας που υπέστη εκτεταμένες ζημιές στα χέρια του ISIS.

Ο Ναός του Μπελ ή Ναός του Βήλου, γνωστός και ως Ναός του Βάαλ-Δία είναι ένας αρχαίος ναός στην Παλμύρα, στη Συρία.

Ο ναός αφιερώθηκε το 32 μ.Χ. στον Μεσοποταμιακό θεό Μπελ ή Βήλο και είναι ένα μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO που βρίσκεται στη μέση της ερήμου της Συρίας, δίπλα σε μια όαση με φοίνικες και άφθονα νερά.

Η κατασκευή του Ναού του Μπελ, ο οποίος συνδυάζει την αρχιτεκτονική της Μέσης Ανατολής και της Ελληνιστικής Περιόδου ξεκίνησε τον πρώτο αιώνα και ολοκληρώθηκε το 32 μ.Χ. αποτελώντας έναν από τους πιο καλοδιατηρημένους ναούς στην περιοχή. Τον πέμπτο αιώνα μετατράπηκε σε εκκλησία, καθώς ο Χριστιανισμός εξαπλώθηκε στην περιοχή, και στη συνέχεια σε τζαμί κατά την ισλαμική περίοδο. Η τεράστια αυλή του ναού χρησίμευε ακόμη και ως καταφύγιο όπου οι άνθρωποι ζούσαν για αιώνες.

Μεταξύ 1920 και 1946, η Συρία και ο Λίβανος βρίσκονταν υπό γαλλική διοίκηση και κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, οι γαλλικές αρχές ενδιαφέρθηκαν για τη διατήρηση των αρχαιοτήτων της Συρίας. Οι κάτοικοι της Παλμύρας εκτοπίστηκαν από το ιερό του Μπελ σε έναν οικισμό που χτίστηκε κοντά, ενώ η γαλλική διοίκηση καθάρισε τον χώρο του ναού.

Το 2015, ωστόσο, ο ναός καταστράφηκε σε μεγάλο βαθμό από βομβαρδισμό του ISIS εν μέσω του συριακού εμφυλίου πολέμου όταν η τζιχαντιστές απέκτησαν τον έλεγχο της περιοχής. Αυτός ο βομβαρδισμός προκάλεσε μεγάλη ζημιά στο ναό, αλλά δεν κατέστρεψε πλήρως τη δομή του. Ο έλεγχος του ISIS στην περιοχή της Παλμύρας εξανάγκασε επίσης την τοπική κοινότητα σε φυγή με αποτέλεσμα ο πληθυσμός που κάποτε ήταν 40.000 άτομα να φτάσει τα 2.000 μέχρι το 2022.

Ειδικοί που επισκέφθηκαν την τοποθεσία το 2016 μετά την απελευθέρωσή της από τον συριακό στρατό επιβεβαίωσαν ότι παρόλο που οι τοίχοι του σηκού (ο εσωτερικός χώρος του ναού) είχαν καταρρεύσει, μαζί με τους κίονες των γύρω στοών, ορισμένα στοιχεία, συμπεριλαμβανομένης μιας μεγάλης δυτικής πύλης και τα θεμέλια των τοίχων του ναού, παρέμειναν ανέπαφα. Η Παλμύρα τέθηκε ξανά υπό τον έλεγχο του ISIS αργότερα το 2016, αλλά ανακαταλήφθηκε από τον στρατό το 2017.

Τώρα, σε ένα άρθρο που δημοσιεύτηκε στο Bulletin of the American Society of Overseas Research , οι αρχαιολόγοι Maamoun Abdulkarim και Jacques Seigne αναφέρουν ότι υπάρχει επείγουσα ανάγκη παρέμβασης στον ναό για να διατηρηθεί, αλλά και ανάγκη διευκόλυνσης της επιστροφής του πληθυσμού της Παλμύρας για να διασφαλιστεί η συνέχεια ύπαρξής της.

«Αυτό το έγγραφο τονίζει την κρίσιμη ανάγκη να πραγματοποιηθούν εργασίες εκτάκτως για να σταματήσει η υποβάθμιση αυτού του σημαντικού Μνημείου Παγκόσμιας Κληρονομιάς», αναφέρουν οι συγγραφείς της δημοσίευσης. «Η καταστροφή που προκάλεσε ο ISIS ενώ είχε τον έλεγχο της περιοχής το 2015 και ξανά το 2016 είχε τρομερές συνέπειες για το μνημείο και την τοπική κοινότητα», συνεχίζουν. «Η τραγωδία πήρε δύο μορφές: πρώτον, με τη φυσική ζημιά στον αρχαιολογικό και αρχιτεκτονικό ιστό της αρχαίας πόλης της Παλμύρας και, δεύτερον, με την διατάραξη της κοινωνίας των πολιτών».

Οι συγγραφείς δεν συνιστούν την πλήρη ανοικοδόμηση του ναού. Κατά την άποψή τους, αυτό θα ήταν «αδύνατον» λόγω της έκτασης της ζημιάς και απαγορευτικό ίσως για οικονομικούς λόγους και για άλλους παράγοντες. Αλλά είπαν ότι είναι ‘εξίσου σαφές’ ότι το μνημείο δεν μπορεί να μείνει ως έχει. Υποστηρίζουν την επιλεκτική αποκατάσταση ορισμένων στοιχείων με στόχο τη διατήρηση των σημαντικών αρχιτεκτονικών του χαρακτηριστικών.

«Πρώτον, έχουμε καθήκον να εξασφαλίσουμε τα ερείπια του μνημείου που παρέμειναν όρθια, διασφαλίζοντας ότι η ζημιά που προκλήθηκε από τους βομβαρδισμούς δεν θα οδηγήσει σε περαιτέρω κατάρρευση», έγραψαν οι συγγραφείς. «Η περιοχή γύρω από τη μνημειακή πύλη θα πρέπει να καθαριστεί και να στηριχτεί με ασφάλεια, έστω και προσωρινά. Δεύτερον, πρέπει επίσης να καταγράψουμε, να συγκεντρώσουμε και να συντηρήσουμε τα θραύσματα του ναού που σκορπίστηκαν από την έκρηξη. Εάν δεν το κάνουμε αυτό, κινδυνεύουμε να τα χάσουμε από ληστείες, από φυσικές διαδικασίες διάβρωσης ή από ακούσιες ζημιές»

Οι ερευνητές υποστηρίζουν επίσης ότι οποιαδήποτε ουσιαστική ενέργεια για την αποκατάσταση μνημείων στην Παλμύρα δεν ενδείκνυται αν δεν επιστρέψει ο τοπικός πληθυσμός. «Αυτή η κοινότητα είναι ζωτικής σημασίας για την επιτυχία και τη βιωσιμότητα οποιουδήποτε στρατηγικού σχεδιασμού. Αποτελούν μέρος της ιστορίας της», σημειώνουν οι συγγραφείς.

«Η συνεισφορά τους είναι απαραίτητη για την ανοικοδόμηση των υποδομών και των υπηρεσιών της Παλμύρας και θα διαδραματίσουν θεμελιώδη ρόλο στην αναβίωση της όασης της περιοχής, ιδιαίτερα μέσω της διατήρησης του συστήματος νερού και των φοινίκων και των ελιών που ανέκαθεν έδιναν ζωή στον οικισμό. Η τρέχουσα κατάσταση της όασης και των δέντρων της έχει επηρεαστεί αρνητικά από την αδυναμία των κατοίκων να επιστρέψουν στην πόλη τους. Χωρίς ανθρώπους να τη φροντίζουν, να την προστατεύουν και να την διατηρούν, η όαση στεγνώνει».

«Είναι πλέον ευθύνη των εθνικών αρχών, με τη βοήθεια διεθνών εταίρων, να καταρτίσουν ένα σχέδιο για την επανένωση του τοπικού πληθυσμού με την πόλη τους, ώστε να μπορέσουν να βοηθήσουν στην αποκατάσταση των μνημείων που υπέστησαν ζημιές ή που καταστράφηκαν κατά τη διάρκεια του πολέμου», λένε οι συγγραφείς.