Ο διαγωνισμός «EUSAIR POPRI youth» αποτελεί μέρος της Στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Περιφέρεια της Αδριατικής και του Ιονίου (EU Strategy for the Adriatic and Ionian Region – EUSAIR) και δίνει τη δυνατότητα σε ομάδες μαθητριών/τών (από 14-18 ετών) και φοιτητριών/τών (από 18-29 ετών) από 10 χώρες της συγκεκριμένης περιφέρειας να λάβουν μέρος καταθέτοντας τις επιχειρηματικές τους ιδέες (προτάσεις για επίλυση κοινωνικών προκλήσεων και προβλημάτων, ιδέες για νέα προϊόντα και καινοτόμες υπηρεσίες κ.λπ.).

Ο διαγωνισμός ξεκίνησε πριν 9 χρόνια στη Σλοβενία και μέχρι στιγμής έχουν λάβει μέρος 3.494 συμμετέχουσες και συμμετέχοντες (υποστηριζόμενοι από περισσότερους από 500 μέντορες και 300 ιδρύματα).

Το Επιστημονικό Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης (ΕΤΕΠ Κρήτης), του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) στο πλαίσιο της συνεργασίας του με το Primorski Tehnološki Park της Σλοβενίας, συμμετείχε και φέτος στην πρωτοβουλία «EUSAIR POPRI youth».

Ομάδες από την Ελλάδα και από τις υπόλοιπες χώρες (όπως Αλβανία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Κροατία, Ιταλία, Μαυροβούνιο, Βόρεια Μακεδονία, Σερβία, Σλοβενία και Σαν Μαρίνο) κατέθεσαν τις επιχειρηματικές τους ιδέες στον διεθνή διαγωνισμό που πραγματοποιήθηκε στο Σίμπενικ της Κροατίας στις 15 και 16 Μαΐου 2024.

Την Ελλάδα εκπροσώπησε η ομάδα «Trash Feaster Vessel» του Πολυτεχνείου Κρήτης με επικεφαλής τον φοιτητή Ερνέστο Σιγάλα, η οποία κατέκτησε την πρώτη θέση στην κατηγορία της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, παρουσιάζοντας ένα ημιαυτόνομο σκάφος που συλλέγει σκουπίδια από μαρίνες και λιμάνια με ελάχιστη ανθρώπινη παρέμβαση, προσφέροντας έτσι μια βιώσιμη λύση σε ένα σοβαρό περιβαλλοντικό πρόβλημα.

Την ομάδα στην οποία συμμετείχε επίσης και ο μεταπτυχιακός φοιτητής Μάριος Κωνσταντουδάκης, με μέντορα τον Επίκουρο Καθηγητή Διομήδη Κατζουράκη από τη Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης χρηματοδοτεί το Φυτώριο Ιδεών.

Το Φυτώριο Ιδεών αποτελεί πράξη του έργου «Δράσεις ακαδημαϊκής καινοτομίας στο πλαίσιο λειτουργίας του Παρατηρητηρίου Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας της Περιφέρειας Κρήτης», το οποίο υλοποιείται από την Περιφέρεια Κρήτης, με χρηματοδότησή της, σε συνεργασία με το Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Κρήτης, το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο και το ΙΤΕ.

Πέρσι το Φυτώριο Ιδεών στον ίδιο διαγωνισμό υποστήριξε την ιδέα “Ambu Squeeze” παρουσιάζοντας μια αυτοματοποιημένη σακούλα με την ονομασία ‘ambu’ που χρησιμοποιείται για την χορήγηση του οξυγόνου σε άτομα που χρειάζονται επείγουσα αναπνευστική υποστήριξη, αντικαθιστώντας το ανθρώπινο χέρι νοσηλευτών και διασωστών.

Το ΕΤΕΠ Κρήτης αποτελεί τον μοναδικό φορέα από την Ελλάδα που συμμετείχε στην πρωτοβουλία «EUSAIR POPRI youth», με στόχο τη στήριξη, την προώθηση και την προβολή της νεανικής καινοτόμου επιχειρηματικότητας της Κρήτης, διεθνώς. Το Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης (ETEΠ-Kρήτης) ιδρύθηκε το 1993 από το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), έναν από τους μεγαλύτερους ερευνητικούς οργανισμούς της χώρας και μαζί με το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ, αποτελούν τις βασικές δομές του ΙΤΕ για την προώθηση της έρευνας, της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας.