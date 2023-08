Επιστήμονες κατάφεραν να ανακατασκευάσουν την μεγάλη επιτυχία των Pink Floyd, «Another Brick in the Wall, Part 1» χρησιμοποιώντας την τεχνητή νοημοσύνη για να αποκρυπτογραφήσουν την δραστηριότητα του εγκεφάλου.

Το «ανακατασκευασμένο» τραγούδι των Pink Floyd αποτελεί μια σημαντική ανακάλυψη που θα μπορούσε να αποκαταστήσει τη μουσικότητα της φυσικής ομιλίας σε ασθενείς με νευρολογικές παθήσεις που αντιμετωπίζουν δυσκολία στην ομιλία.

Ερευνητές του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνιας στο Μπέρκλεϊ (ΗΠΑ) χρησιμοποίησαν τεχνικές με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης, για να αποκωδικοποιήσουν τα εγκεφαλικά σήματα, αναδημιουργώντας την επιτυχία του 1979 «Another Brick In The Wall, Part 1».

Για τη συγκεκριμένη μελέτη, οι ερευνητές ανέλυσαν καταγραφές εγκεφαλικής δραστηριότητας 29 ασθενών στο Ιατρικό Κέντρο Albany στην Πολιτεία της Νέας Υόρκης από το 2009 έως το 2015.

Στο πλαίσιο της θεραπείας ασθενών με επιληψία, οι ασθενείς είχαν εμφυτεύσει στον εγκέφαλό τους ένα δίκτυο ηλεκτροδίων.

Συνολικά 2.668 ηλεκτρόδια χρησιμοποιήθηκαν για την καταγραφή όλης της εγκεφαλικής δραστηριότητας και 347 από αυτά σχετίζονταν ειδικά με τη μουσική.

Οι επιστήμονες δήλωσαν ότι η διάσημη φράση "All in all it's just another brick in the wall" είναι αναγνωρίσιμη στο ανακατασκευασμένο τραγούδι και οι νότες παραμένουν ακέραιες.

«Ακούγεται σαν να μιλάνε υποβρύχια», δήλωσε ο Ρόμπερτ Νάιτ, νευρολόγος και καθηγητής ψυχολογίας του UC Berkeley στο Ινστιτούτο Νευροεπιστημών Helen Wills, ο οποίος διεξήγαγε τη μελέτη μαζί με τον μεταδιδακτορικό συνεργάτη Ludovic Bellier.

Σύμφωνα με την ομάδα, τα ευρήματα, τα οποία δημοσιεύονται στο περιοδικό PLOS Biology, δείχνουν ότι τα εγκεφαλικά σήματα μπορούν να μεταφραστούν για να συλλάβουν τα μουσικά στοιχεία της ομιλίας (προσωδία) - μοτίβα ρυθμού, ήχου, τόνου και επιτονισμού - τα οποία μεταφέρουν νόημα που οι λέξεις από μόνες τους δεν μπορούν να εκφράσουν.

Οι επιστήμονες πιστεύουν ότι το έργο τους μπορεί να βοηθήσει περαιτέρω στην κατανόηση του τρόπου με τον οποίο ο εγκέφαλος ανταποκρίνεται στη μουσική και θα μπορούσε να ανοίξει το δρόμο για νέες συσκευές που θα μπορούν να βοηθήσουν στη βελτίωση της αντίληψης του ρυθμού και της μελωδίας της ομιλίας.

Η μελέτη αυτή αποτελεί επίσης μια σημαντική ανακάλυψη για τους νευροεπιστήμονες και τους νευροτεχνολόγους που θέλουν να βοηθήσουν τους ανθρώπους με σοβαρές νευρολογικές βλάβες - όπως η αμυοτροφική πλευρική σκλήρυνση, η νευροεκφυλιστική ασθένεια με την οποία διαγνώστηκε ο Στίβεν Χόκινγκ.

Θα μπορούσε να βοηθήσει τους ανθρώπους που έχουν υποστεί εγκεφαλικό επεισόδιο ή παράλυση ή έχουν άλλα προβλήματα λεκτικής επικοινωνίας, να επικοινωνούν μέσω διεπαφών εγκεφάλου-υπολογιστή με τρόπο που να ακούγεται πιο φυσικός.

Πηγή: The Guardian