«Δημιουργείται μόνιμη συνεργασία στον τομέα της θαλάσσιας ρομποτικής και αυτονομίας», αναφέρει μεταξύ άλλων ο Νίκος Δένδιας.

Υπογράφθηκε χθες, παρουσία του Νίκου Δένδια, στη Βοστώνη, η υπογραφή Κοινής Διακήρυξης για τη Στρατηγική Συνεργασία μεταξύ του Ελληνικού Κέντρου Αμυντικής Καινοτομίας (ΕΛΚΑΚ) και του Massachusetts Institute of Technology Sea Grant Program (MITSG).

Τη Διακήρυξη υπέγραψαν ο Καθηγητής και Διευθυντής του MIT Sea Grant, Μιχάλης Τριανταφύλλου και ο Εκτελεστικός Διευθυντής, μέλος του Δ.Σ. του ΕΛΚΑΚ, Μάρκος Βασιλικός.

«Δημιουργείται μόνιμη συνεργασία στον τομέα της θαλάσσιας ρομποτικής και αυτονομίας, μεταξύ άλλων, μέσω της μεταφοράς τεχνογνωσίας, της ανάπτυξης εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και της δημιουργίας στην Ελλάδα υποδομών για την υλοποίηση αντίστοιχων προγραμμάτων», αναφέρει σε ανάρτησή του ο υπουργός Εθνικής Άμυνας.

{https://x.com/NikosDendias/status/2113145770123645036}