«Τον τιμά τον Λαζαρίδη η συγγνώμη του στη Γιαννακοπούλου, αλλά δεν έχει κάτι το συγκλονιστικό. Έκανε μια πολιτική εκτίμηση», είπε για το χθεσινό επεισόδιο ανάμεσα στους δύο βουλευτές.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης μίλησε για το βίντεο που ανέβασε ο ίδιος στους λογαριασμούς του στα social media, το οποίο τον δείχνει να φωνάζει «και α και ου και ΔΑΠ-ΝΔΦΚ», το οποίο προκάλεσε σάλο αντιδράσεων. Απαντώντας με ειρωνικό τρόπο, είπε: «Ναι, έκανα έγκλημα, για το οποίο ζητώ γονυπετής συγγνώμη», περιγράφοντας στη συνέχεια το πρόγραμμα της διήμερης περιοδείας του στον νομό Ιωαννίνων.

Όπως ανέφερε, κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του εγκαινίασε μονάδες υγείας, επισκέφθηκε νοσοκομεία και συναντήθηκε με εκπροσώπους της τοπικής κοινωνίας, πριν καταλήξει στα κομματικά γραφεία, όπου τον περίμεναν μέλη της ΟΝΝΕΔ. Εκεί, όπως είπε, συμμετείχε για λίγα δευτερόλεπτα σε σύνθημα που συνδέεται με τη ΔΑΠ-ΝΔΦΚ και το οποίο, όπως υποστήριξε, φώναζε και ο ίδιος στα νεανικά του χρόνια.

Ο υπουργός χαρακτήρισε την αντίδρασή του ως «τιμητική και υποστηρικτική» προς τους νέους της ΟΝΝΕΔ, προσθέτοντας ότι αισθάνεται χαρά για τη συμμετοχή του και ευχαριστεί τα μέλη της νεολαίας για τη στήριξή τους. Παράλληλα, υπερασπίστηκε το συγκεκριμένο σύνθημα, υποστηρίζοντας ότι εκφράζει τη στάση της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ απέναντι στις καταλήψεις και στις διακοπές της εκπαιδευτικής διαδικασίας στα πανεπιστήμια.

{https://x.com/adonisgeorgiadi/status/2113165484841386107}

Η απάντηση στην κριτική Τσίπρα και Λαζόπουλου

Ο Άδωνις Γεωργιάδης απάντησε και στην κριτική του Λάκη Λαζόπουλου, σύμφωνα με την οποία δεν προβάλλει αντίστοιχα βίντεο από τις επισκέψεις του σε ασθενείς και τις συνομιλίες μαζί τους. «Είναι τελείως ψέμα», δήλωσε, υποστηρίζοντας ότι επισκέπτεται ασθενείς σε κάθε επίσκεψή του σε νοσοκομείο και ότι δημοσιεύει συχνά σχετικά βίντεο και αναρτήσεις, όταν υπάρχει η συγκατάθεσή τους, λόγω της προστασίας των προσωπικών δεδομένων.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Όπως ανέφερε, στις αναρτήσεις του περιλαμβάνει τόσο θετικά όσο και αρνητικά σχόλια ασθενών για τις υπηρεσίες υγείας. Ως παράδειγμα επικαλέστηκε πρόσφατη επίσκεψή του στην Κάλυμνο, κατά την οποία, σύμφωνα με τον ίδιο, συνομίλησε με δέκα ασθενείς που συναίνεσαν στη δημοσιοποίηση των συνομιλιών τους.

Παράλληλα, άσκησε κριτική στον Αλέξη Τσίπρα, με αφορμή τις ειρωνικές αναφορές που, όπως είπε, δέχθηκε για το σύνθημα. «Θα μου κάνει εμένα μαθήματα ο Τσίπρας, ο Τσίπρας, των Μολότοφ;» διερωτήθηκε. «Είναι ακριβώς ο Τσίπρας του '15», πρόσθεσε. Επίσης, συνέδεσε την αντιπαράθεση με τις πολιτικές διαφορές μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και αντιπολίτευσης, υποστηρίζοντας ότι στις επόμενες εκλογές θα τεθούν αντιμέτωπες διαφορετικές αντιλήψεις για την πορεία της χώρας.

Τι είπε για τη μάχη της δεύτερης θέσης στις εκλογές

Ερωτηθείς για το ποιο κόμμα εκτιμά ότι θα καταλάβει τη δεύτερη θέση στις επόμενες εκλογές, ο Άδωνις Γεωργιάδης ανέφερε ότι δύο είναι τα βασικά ζητήματα που θα απασχολήσουν την εκλογική αναμέτρηση: αν η Νέα Δημοκρατία θα εξασφαλίσει αυτοδυναμία και ποιο κόμμα θα βρεθεί στη δεύτερη θέση, εκείνο του Αλέξη Τσίπρα ή το ΠΑΣΟΚ του Νίκου Ανδρουλάκη.

«Γενικά πιστεύω ότι ο Τσίπρας έχει πλεονέκτημα. Κάνει ό,τι μπορεί για να χάσει», δήλωσε χαρακτηριστικά, εκφράζοντας την εκτίμησή του για την πολιτική αντιπαράθεση που αναμένεται να διαμορφωθεί ενόψει των επόμενων εκλογών.

Γεωργιάδης για Καρυστιανού: «Δεν υπάρχει κβαντική ιατρική»

Ο υπουργός Υγείας αναφέρθηκε στη γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (ΚΕΣΥ) για το μηχάνημα βιοσυντονισμού που εντοπίστηκε στο ιατρείο της Μαρίας Καρυστιανού στη Θεσσαλονίκη, υποστηρίζοντας ότι η χρήση του για διαγνωστικούς ή θεραπευτικούς σκοπούς δεν αποτελεί αποδεκτή ιατρική πρακτική, σύμφωνα με την επιστημονική αξιολόγηση του Συμβουλίου.

Όπως εξήγησε, ο Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης είχε απευθυνθεί στο ΚΕΣΥ, ζητώντας επίσημη γνωμοδότηση σχετικά με τη χρήση των μηχανημάτων βιοσυντονισμού και την αναφορά στην «κβαντική ιατρική», προκειμένου να διαπιστωθεί εάν οι συγκεκριμένες πρακτικές συνάδουν με τον Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας.

Ο υπουργός ανέφερε ότι η γνωμοδότηση ολοκληρώθηκε και επρόκειτο να διαβιβαστεί στον Ιατρικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης, ο οποίος είναι αρμόδιος να εξετάσει την υπόθεση και να αποφασίσει για τις περαιτέρω ενέργειες.

Σύμφωνα με τη γνωμοδότηση του ΚΕΣΥ, δεν υπάρχει επαρκής επιστημονική τεκμηρίωση για τη διαγνωστική ή θεραπευτική αποτελεσματικότητα των μηχανημάτων βιοσυντονισμού και συναφών μεθόδων. Παράλληλα, οι όροι «κβαντική ιατρική» και «ολιστική ιατρική» δεν αντιστοιχούν σε αναγνωρισμένες ιατρικές ειδικότητες ή εξειδικεύσεις στην Ελλάδα και δεν μπορούν να προβάλλονται ως τέτοιοι τίτλοι. Το Συμβούλιο κρίνει ότι η χρήση του συγκεκριμένου εξοπλισμού για ιατρικούς σκοπούς δεν είναι αποδεκτή στο πλαίσιο της άσκησης της ιατρικής.

Ο κ. Γεωργιάδης διευκρίνισε ότι δεν μπορεί να προδικάσει την απόφαση του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, τονίζοντας ότι η τελική αξιολόγηση της υπόθεσης ανήκει στα αρμόδια όργανα.

Οι αιχμές κατά Λαζόπουλου και η αναφορά στον Σαμαρά

Στη συνέχεια, ο υπουργός Υγείας αναφέρθηκε στον Λάκη Λαζόπουλο, ασκώντας κριτική στις πολιτικές επιλογές που, κατά την εκτίμησή του, έχει υποστηρίξει τα τελευταία χρόνια. Ο κ. Γεωργιάδης υποστήριξε ότι ο γνωστός καλλιτέχνης έχει κατά καιρούς εκφράσει την υποστήριξή του προς διαφορετικά πρόσωπα της πολιτικής σκηνής, μεταξύ των οποίων η Μαρία Καρυστιανού, ο Αλέξης Τσίπρας, ο Νίκος Ανδρουλάκης και ο Αντώνης Σαμαράς.

«Ο Λαζόπουλος προσπαθεί να σκεφτεί ποιος μπορεί να ρίξει τον Μητσοτάκη», ανέφερε χαρακτηριστικά, υποστηρίζοντας ότι η πολιτική κριτική του καλλιτέχνη επικεντρώνεται στην αναζήτηση προσώπων που θα μπορούσαν να αμφισβητήσουν την κυβέρνηση.

Η τοποθέτηση για το τουρκολιβυκό μνημόνιο

Ερωτηθείς για την ανακοίνωση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ σχετικά με το τουρκολιβυκό μνημόνιο, ο Άδωνις Γεωργιάδης τη χαρακτήρισε σοβαρή εξέλιξη, καλώντας, ωστόσο, να μην επικρατήσει πανικός για την πορεία της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής.

Ο υπουργός αναγνώρισε ότι η προσέγγιση της Τουρκίας με την πλευρά της ανατολικής Λιβύης, που συνδέεται με τον στρατάρχη Χαλίφα Χαφτάρ, δεν αποτελεί θετική εξέλιξη για την Ελλάδα. Υποστήριξε, ωστόσο, ότι δεν μεταβάλλει τη νομική θέση της χώρας απέναντι στο τουρκολιβυκό μνημόνιο.

«Παράνομο ήταν πριν το τουρκολιβυκό μνημόνιο, παράνομο παραμένει», δήλωσε χαρακτηριστικά, εκφράζοντας την εκτίμηση ότι η συγκεκριμένη εξέλιξη δεν αλλάζει ουσιαστικά τα δεδομένα.

Κλείνοντας, ο κ. Γεωργιάδης κάλεσε τους πολίτες να δείξουν εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση και στους χειρισμούς της στην εξωτερική πολιτική, ασκώντας παράλληλα κριτική στην αντιπολίτευση για τη στάση της απέναντι στις διεθνείς εξελίξεις.

«Τον τιμά τον Λαζαρίδη η συγγνώμη του στη Γιαννακοπούλου»

«Είδα το βίντεο προσεκτικά. Τον τιμά τον κ. Λαζαρίδη που ζήτησε συγγνώμη και ότι προσπαθεί κι αυτός να πει «να μην σκοτωθούμε μέχρι τις εκλογές». Το χθεσινό βίντεο δεν έχει κάτι το συγκλονιστικό από πλευράς Λαζαρίδη. Έκανε μια πολιτική εκτίμηση», είπε για το χθεσινό περιστατικό ανάμεσα στον βουλευτή Καβάλας και τη Νάντια Γιαννακοπούλου και πρόσθεσε: «Δεν έγινε η φασαρία για το γεγονός που κατήγγειλε. Ως προς την κατ’ ιδίαν συνομιλία, σιγά το θέμα. Είναι σοβαρό; Δεν έγινε γι’ αυτό η φασαρία. Η φασαρία έγινε επειδή έκανε μια πολιτική εκτίμηση, ότι το βράδυ των εκλογών, αν ο Ανδρουλάκης θα είναι τρίτος, θα αμφισβητηθεί από το ΠΑΣΟΚ. «Και πρώτη θα είστε εσείς», είπε. Είναι μια πολιτική εκτίμηση, μένει να αποδειχθεί ή όχι. Δεν είναι θέμα σεξισμού. Κάποια στιγμή να δούμε τα όρια. Είδα την ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ. Ο καθένας μπορεί να κλάψει για οτιδήποτε. Ο κ. Λαζαρίδης έκανε μια πολιτική εκτίμηση, ζήτησε συγγνώμη γιατί δεν έπρεπε να ήταν έτσι. Να δούμε την πολιτική υποκρισία. Το ΠΑΣΟΚ μίλησε για σεξισμό, στοχοποίηση. Μια εβδομάδα πριν η κ. Παπαδοπούλου δεν κατήγγειλε τον κ. Κωνσταντόπουλο και θα πάνε στα δικαστήρια; Το ΠΑΣΟΚ δεν έχει βγάλει καν ανακοίνωση. Αν συγκρούεται ο Λαζαρίδης με τη Γιαννακοπούλου και στεναχωριέται – μου είναι και πολύ συμπαθής – είναι αυτός λόγος για να βγει ανακοίνωση, αλλά όχι για τον Κωνσταντόπουλο; Αυτό δεν το πήραν χαμπάρι;»

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