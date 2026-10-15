«Την άλλη φορά που θα μιλάτε για οστά και θα δείχνετε φωτογραφίες να ήσαστε πολύ προσεκτικός γιατί βρέθηκαν και οστά των παιδιών μου και δεν θα ήθελα να τα δείχνει κανένας και για κανένα λόγο» έγραψε ο Νίκος Πλακιάς.

Την έντονη αντίδραση του Νίκου Πλακιά, προκάλεσε η κίνηση του Κυριάκου Βελόπουλου να δείξει από το βήμα της βουλής εικόνες με οστά, όπως ο ίδιος ισχυρίστηκε, ανήκαν σε νεκρούς των Τεμπών.

Έκπληκτος παρακολούθησα τον Κυριάκο Βελόπουλο σήμερα στην βουλή να δείχνει φωτογραφίες οστών μέσα στην βουλή υποστηρίζοντας και φωνάζοντας ότι είναι από τα θύματα των ΤΕΜΠΩΝ!!!» αναφέρει σε ανάρτησή του ο Νίκος Πλακιάς.

«Να ενημερώσω τον Κύριο Βελόπουλο ότι αυτά τα οστά που δείχνει στην βουλή είναι από σκύλο και ένα βοοειδή (μικρό μοσχάρι είναι το βοοειδή για όσους δεν γνωρίζουν) που βρέθηκαν εκεί στην μάντρα που είχαν πετάξει τα μπάζα. Και εντύπωση μου κάνει που δεν το γνωρίζει μιας και εκεί στην μάντρα ένα οστό βρέθηκε και αυτό από τον καλύτερο του φίλο που μας έλεγε τέσσερα χρόνια τώρα» συνεχίζει ο Νίκος Πλακιάς.

Του συστήνει δε, «την άλλη φορά που θα μιλάτε για οστά και θα δείχνετε φωτογραφίες να ήσαστε πολύ προσεκτικός γιατί βρέθηκαν και οστά των παιδιών μου και δεν θα ήθελα να τα δείχνει κανένας και για κανένα λόγο».

{https://x.com/PlakiasNikos/status/2110723413534748900}

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Καβγάς Βελόπουλου - Φλωρίδη

«Έχω φωτογραφίες 200 οστών» είπε κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στην Ολομέλεια της Βουλής ο Κυριάκος Βελόπουλος παρουσιάζοντας εικόνες από αυτό που ο ίδιος ισχυρίστηκε ότι είναι λείψανα νεκρών των Τεμπών.

Ισχυρίστηκε ότι τα οστά αυτά βρέθηκαν σε Κουλούρι και Παντρεμένο και πως δεν έχουν ενσωματωθεί στη δικογραφία αλλά βρίσκονται στο γραφείο του ανακριτή.

Στη συνέχεια τοποθέτησε τις φωτογραφίες επιδεικτικά μπροστά από τον υπουργό Δικαιοσύνης και όχι στα πρακτικά της Βουλής, προκαλώντας την αντίδραση του Γιώργου Φλωρίδη, ο οποίος τον κατηγόρησε για πολιτική εκμετάλλευση του δυστυχήματος των Τεμπών.

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