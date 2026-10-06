Εξακολουθώ να πιστεύω ότι και εμείς οι Έλληνες έχουμε ευθύνη, σχολίασε η Μαρία Δαμανάκη.

Στα δύσκολα μνημονιακά χρόνια μετά το 2010 αναφέρθηκε η Μαρία Δαμανάκη, μιλώντας στο συνέδριο «Διάλογοι για την Αθήνα: Από τον μύθο στη σύγχρονη πόλη» που διοργανώνει η εφημερίδα «Το Βήμα», στο ΕΚΠΑ ενώ εμφανίστηκε απαισιόδοξη για το μέλλον.

«Μετά το δεύτερο μνημόνιο είμαστε σε καλύτερο δρόμο. Αλλά μέχρι τότε πήγαμε και ήρθαμε. Εξακολουθώ να πιστεύω ότι και εμείς οι Έλληνες έχουμε ευθύνη. Είναι μύθος ότι οι κακές Βρυξέλλες και η ΕΕ μας εχθρεύονταν. Η προηγούμενη κυβέρνηση είχε ξεχειλώσει το χρέος. Αφού περάσαμε όλα αυτά και δυστυχώς δεν έχουμε αλλάξει όπως θα έπρεπε είναι δυσοίωνη η πρόβλεψη για το μέλλον» σημείωσε.

Η Μαρία Δαμανάκη διαχώρισε πως «υπάρχει η θεσμική εξουσία και η εξουσία του πλήθους. Το δημοκρατικό μας πολίτευμα έχει το πλεονέκτημα ότι καλύτερο δεν υπάρχει. Και έχουμε και την εξουσία που αναδύεται από το πλήθος, η οποία έχει νόημα μόνο αν είναι μαζική για να αποτελέσει πολιτικό γεγονός. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα του πρωθυπουργού Σάντσεθ ο οποίος προκήρυξε εκλογές, γιατί η πλατεία τού επέβαλε ορισμένα πράγματα».

Υπογράμμισε ότι «οποιοσδήποτε ασκεί εξουσία αντλεί απόλαυση. Η εξουσία πρέπει να είναι αυτοπεριοριστική. Το καιρό που είχα εξουσία ως επίτροπος κάθε πρωί έλεγα στον εαυτό μου: επίτροπε αφυπεύσατε. Είναι ευκολότερο για εμάς τις γυναίκες να διαχειριστούμε την εξουσία» σημείωσε.

Για την ίδια τόνισε πως αυτό που την έσωσε «είναι ότι υπήρχαν κι άλλα πράγματα που λειτουργούσαν σαν διαφυγές, όπως η μητρότητα. Είναι σημαντικά όταν αποχωρείς από την εξουσία να έχεις κάπου να πας. Η εξουσία φθείρει και διαφθείρει». Κατέληξε λέγοντας πως «η Αθήνα είναι η πόλη μας την αγαπάμε αλλά πρέπει να κοιτάξουμε και προς τα έξω».