«Διαθέτουμε περισσότερες δικλείδες από την Αυστραλία, στην οποία το μέτρο αυτό απέδωσε σε ένα 5%», είπε ο Δημήτρης Παπαστεργίου για την απαγόρευση πρόσβασης στους ανήλικους κάτω των 15 ετών στα social media.

Για το ζήτημα της προστασίας των ανηλίκων, κάτω των 15 ετών, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και το νομοσχέδιο που θα έρθει το επόμενο διάστημα για συζήτηση και ψηφοφορία στη Βουλή, μίλησε ο Δημήτρης Παπαστεργίου.

Από την πρώτη πολιτική παρέμβαση του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών πριν από περίπου δύο χρόνια, μέχρι την ανάπτυξη του Kids Wallet και την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το EU Kids Act, η συζήτηση μετακινήθηκε από το αν χρειάζεται να υπάρξει ηλικιακό όριο, στο πώς αυτό μπορεί να εφαρμοστεί στην πράξη χωρίς να δημιουργούνται νέοι κίνδυνοι για τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών.

Όπως είπε ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, μιλώντας στον ΑΝΤ1, «από 1/1/27 οι πλατφόρμες θα είναι υποχρεωμένες να επιβεβαιώσουν την ηλικία των χρηστών. Είναι σαφές από το περιεχόμενο ότι κάποιοι λογαριασμοί ανήκουν σε μικρά παιδιά. Εκεί θα ζητηθεί επανεπιβεβαίωση της ηλικίας από τον χρήστη, αν δεν είναι βέβαιες για την ηλικία».

Όπως είπε «αυτή η διαδικασία θα γίνεται μέσω Kids Wallet, το οποίο δεν δίνει κανένα στοιχεία όπως την ημερομηνία γέννησης ή άλλα στοιχεία ταυτότητας αλλά μόνο μια ένδειξη για το αν ο χρήστης βρίσκεται πάνω ή κάτω από το εκάστοτε ηλικιακό όριο».

Παράλληλα, εξήγησε γιατί θεωρεί ότι η ευθύνη δεν μπορεί να είναι ισομερώς κατανεμημένη μεταξύ πλατφορμών και γονέων. «Οι γονείς να είναι εκεί, όταν ζητηθεί επιβεβαίωση ηλικίας και να μην πάρουν τα παιδιά το δικό τους κινητό. Η Ευρώπη βάζει ως υπεύθυνες πια τις ίδιες τις πλατφόρμες για να δημιουργήσουν ένα ασφαλές περιβάλλον και όχι να "τρέχει" ο γονέας».

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Για το αν τα παιδιά μπορούν να παρακάμψουν αυτούς τους νέους περιορισμούς στα socia media ο υπουργός τόνισε πως «100% βέβαιος τρόπος δεν υπάρχει, ό,τι κλειδώνει - ξεκλειδώνει, όμως διαθέτουμε περισσότερες δικλείδες από την Αυστραλία στην οποία το μέτρο αυτό απέδωσε σε ένα 5%».

Σχετικά με το αν οι πλατφόρμες υποχρεούνται να «κλειδώσουν» κομμάτι από το περιεχόμενό τους για τους ανήλικους τόνισε πως «ναι, θα είναι υποχρεωμένες να το κάνουν, λόγω του DSA, της υφιστάμενης ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Δεν θα νομοθετήσουμε κάτι που δεν έχει ευρωπαϊκό αντίκρισμα. Μαζί με τη Γαλλία θα είμαστε οι πρώτες χώρες που θα κάνουμε κάτι που περιμένουν οι γονείς».

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