Όπως επισημαίνει, σύμφωνα με την έρευνα, το 58% των νοικοκυριών δηλώνει ότι «μόλις τα βγάζει πέρα», ενώ το 60% αναφέρει επιδείνωση της οικονομικής του κατάστασης κατά τον τελευταίο χρόνο.

Στα στοιχεία της πρόσφατης Έρευνας Οικονομικής Συγκυρίας του ΙΟΒΕ αναφέρεται με ανακοίνωσή της η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, ασκώντας κριτική στην οικονομική πολιτική της κυβέρνησης και υποστηρίζοντας ότι η κατάσταση που αντιμετωπίζουν τα νοικοκυριά απέχει από την εικόνα που παρουσιάζεται επισήμως.

Όπως επισημαίνει, σύμφωνα με την έρευνα, το 58% των νοικοκυριών δηλώνει ότι «μόλις τα βγάζει πέρα», ενώ το 60% αναφέρει επιδείνωση της οικονομικής του κατάστασης κατά τον τελευταίο χρόνο. Μόλις το 3% διαπίστωσε βελτίωση, την ώρα που το 55% αναμένει περαιτέρω επιδείνωση.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στην αποταμίευση, καθώς, σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλείται η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, το 82% θεωρεί απίθανο να μπορέσει να αποταμιεύσει.

Το κόμμα υποστηρίζει ότι η απαισιοδοξία των Ελλήνων καταναλωτών συνδέεται με τις πιέσεις που δέχεται το διαθέσιμο εισόδημα από τις τιμές στο σούπερ μάρκετ, τα ενοίκια, την ενέργεια και τα καύσιμα.

Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη ζητά ουσιαστικά μέτρα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, έλεγχο των περιθωρίων κέρδους, ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος και δικαιότερη κατανομή των οικονομικών βαρών.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ολόκληρη η ανακοίνωση του Τομέα Οικονομικών της ΕΛΑΣ

«Η πρόσφατη Έρευνα Οικονομικής Συγκυρίας του ΙΟΒΕ δεν αφήνει περιθώρια για κυβερνητικούς πανηγυρισμούς.

Το 58% των νοικοκυριών δηλώνει ότι μόλις τα βγάζει πέρα. Το 60% είδε την οικονομική του κατάσταση να χειροτερεύει μέσα σε έναν χρόνο, ενώ μόλις το 3% διαπίστωσε κάποια βελτίωση. Το 55% περιμένει νέα επιδείνωση και το 82% θεωρεί απίθανο να μπορέσει να αποταμιεύσει.

Οι Έλληνες παραμένουν οι πιο απαισιόδοξοι καταναλωτές στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτό δεν είναι πρόβλημα ψυχολογίας, ούτε αποτέλεσμα υπερβολικής γκρίνιας. Είναι η καθημερινή εμπειρία μιας κοινωνίας που βλέπει το εισόδημά της να εξανεμίζεται στο σούπερ μάρκετ, στο ενοίκιο, στην ενέργεια και στα καύσιμα.

Αυτή είναι η πραγματική εικόνα της οικονομίας πίσω από τους κυβερνητικούς δείκτες και τις θριαμβολογίες.

Οι πολίτες δεν χρειάζονται άλλες διαβεβαιώσεις ότι τα πράγματα πηγαίνουν καλά. Ξέρουν καλύτερα από τον λογαριασμό τους. Χρειάζονται ουσιαστικά μέτρα για τις τιμές, έλεγχο των περιθωρίων κέρδους, ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος και δικαιότερη κατανομή των βαρών».