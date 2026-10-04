Αναφερόμενη στα μέτρα που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, σημείωσε πως «αντ’ αυτού έχουμε ψίχουλα».

Σκληρή κριτική στην κυβέρνηση για την πολιτική της απέναντι στην ακρίβεια και το υψηλό κόστος των καυσίμων άσκησε η αναπληρώτρια εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.Α.Σ., Άννα Παπαδοπούλου, μιλώντας στον ΣΚΑΪ και στη δημοσιογράφο Φαίη Μαυραγάνη.

Όπως επισήμανε, η τοποθέτηση του Χάρη Θεοχάρη επιβεβαιώνει την κριτική που ασκείται στην κυβέρνηση για τις προτεραιότητές της. «Ο κύριος Θεοχάρης μίλησε πραγματικά ως εκπρόσωπος των διυλιστηρίων, γιατί το βασικό του επιχείρημα ήταν ότι οποιοδήποτε μέτρο αφορά είτε στο πλαφόν στο περιθώριο κέρδους των διυλιστηρίων είτε στην έκτακτη φορολόγηση των υπερκερδών τους, θα επηρεάσει την εξαγωγική τους δυνατότητα».

«Αυτό είναι ένα επιχείρημα που πρωτίστως θα έπρεπε να προβάλλουν τα διυλιστήρια και όχι η κυβέρνηση», τόνισε η Άννα Παπαδοπούλου, υπογραμμίζοντας ότι πρώτιστο μέλημα της κυβέρνησης θα έπρεπε και οφείλει να είναι η ανακούφιση των πολιτών και της μεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας, όταν αυτή τη στιγμή, κάθε μέρα που περνάει επιβαρύνεται όλο και περισσότερο από το κόστος ζωής.

Αναφερόμενη στα μέτρα που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, σημείωσε πως «αντ’ αυτού έχουμε ψίχουλα. Ούτε καν πολιτική μπορούμε να χαρακτηρίσουμε αυτά τα οποία ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός για την αντιμετώπιση τάχα της ακρίβειας».

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Η αναπληρώτρια εκπρόσωπος Τύπου στάθηκε ιδιαίτερα και στο επιχείρημα της «εισαγόμενης ακρίβειας», επισημαίνοντας τη διαφορά στον πληθωρισμό μεταξύ Ελλάδας και Ευρωζώνης. «Το επιχείρημα της εισαγόμενης ακρίβειας νομίζω ότι διαψεύστηκε από τον πληθωρισμό του Σεπτεμβρίου, όπου εμείς έχουμε 5% και η Ευρωζώνη έχει 3,8%. Η διεθνής κρίση υπάρχει, αλλά το πώς την αντιμετωπίζεις είναι ένα εθνικό θέμα».

Η Άννα Παπαδοπούλου υπογράμμισε ότι δεν τίθεται ζήτημα παραβίασης των δημοσιονομικών κανόνων. Η ΕΛ.Α.Σ. έχει καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις, εργαλεία για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, «Εμείς κάναμε τέσσερις προτάσεις, τέσσερα εργαλεία θέσαμε στον δημόσιο διάλογο, εκ των οποίων τα δύο δεν έχουν κανένα δημοσιονομικό κόστος. Αυτά πρέπει να συνδυαστούν και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να παραβιαστούν οι δημοσιονομικοί κανόνες». Σημειώνοντας παράλληλα πως «συμφωνούμε ότι υπάρχουν κανόνες οι οποίοι πρέπει να τηρούνται. Σε καμία περίπτωση δεν μιλάμε για δημοσιονομικό εκτροχιασμό. Αυτός είναι ένας μπαμπούλας».

Αναφερόμενη στις τιμές των καυσίμων, τόνισε ότι η μείωση των τιμών είναι απολύτως εφικτή μέσω της επιβολής πλαφόν στο περιθώριο κέρδους των διυλιστηρίων σημειώνοντας πως «τα διυλιστήρια είχαν 2 δισ. ευρώ κέρδη το πρώτο εξάμηνο, εκ των οποίων το 1,2 δισ. είναι υπερκέρδη με βάση τη συνήθη κερδοφορία τους».

Παράλληλα, άσκησε κριτική στην κυβέρνηση για τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεται το δημόσιο χρήμα, κάνοντας αναφορά σε συμβάσεις και απευθείας αναθέσεις. «Την ίδια στιγμή ακούμε ότι έχουμε 25 αναθέσεις της κυβέρνησης σε ιδιοκτήτες ξενοδοχείων ημιδιαμονής, ύψους 800.000 ευρώ. Τα ίδια φυσικά πρόσωπα έχουν στήσει έτερη εταιρεία που από το 2019, -ενώ πριν δεν υπήρχε-, μέχρι σήμερα έχει 25 εκατομμύρια ευρώ σε συμβάσεις από το ελληνικό Δημόσιο και 96 απευθείας αναθέσεις».

Κατέληξε πως «όταν υπάρχει ένα τεράστιο πάρτι διαφθοράς και ένα τεράστιο φαγοπότι, δεν μπορεί να πέφτουμε στην παγίδα της κυβέρνησης περί δημοσιονομικής σταθερότητας. Εμείς λέμε ναι, υπάρχουν κανόνες και πρέπει να τηρούνται, αλλά υπάρχει και μια τεράστια κοροϊδία».