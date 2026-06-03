Ο Γιώργος Λυκοπάντης τόνισε ότι η πολιτική της κυβέρνησης Μητσοτάκη πρέπει να ηττηθεί «από τη σκοπιά της Αριστεράς» και όχι από τη σκοπιά ενός θολού πολιτικού στίγματος.

Ο Εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Αριστεράς, Γιώργος Λυκοπάντης, μιλώντας στη ΔΙΟΝ TV και στη δημοσιογράφο Δήμητρα Μακρή, σημείωσε αρχικά ότι η χθεσινή εξέλιξη είναι αρνητική, καθώς από χθες η Νέα Αριστερά δεν διαθέτει Κοινοβουλευτική Ομάδα. Πρόσθεσε, ωστόσο, ότι «η Νέα Αριστερά θα ξεπεράσει αυτή την εξέλιξη μέσα από ένα οργανωμένο σχέδιο και μέσα από τη δράση της το επόμενο διάστημα».

Απαντώντας στο επιχείρημα των επτά βουλευτών και των 143 στελεχών που αποχώρησαν ότι το σημερινό καθεστώς δεν πρέπει να έχει τρίτη θητεία, με ή χωρίς τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο Γιώργος Λυκοπάντης υπογράμμισε ότι στη Νέα Αριστερά «δεν υπάρχει κάποιος ο οποίος θέλει να έχει τρίτη ευκαιρία ο κ. Μητσοτάκης». Αντίθετα, σημείωσε ότι υπάρχει η απόφαση του συνεδρίου του κόμματος, την οποία είχαν υπερψηφίσει και τα στελέχη που αποχώρησαν, και η οποία θέτει στη Νέα Αριστερά «το καθήκον να διαμορφωθεί ένα αριστερό πολιτικό μέτωπο, το οποίο θα διεκδικήσει στις επόμενες εκλογές την είσοδό του στο ελληνικό Κοινοβούλιο, που θα έχει ισχυρή φωνή και στην κοινωνία και στη Βουλή».

Τόνισε, εν συνεχεία, ότι η Νέα Αριστερά θα δώσει τις μάχες τόσο εντός όσο και εκτός Βουλής, μαζί με τους ανθρώπους της κοινωνίας, ώστε να προκληθούν «ρωγμές και ήττες» στην κυβέρνηση Μητσοτάκη, ενώ παράλληλα, ανέφερε ότι όσοι επέλεξαν τη διάλυση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας θα κριθούν αυστηρά από τους προοδευτικούς και αριστερούς πολίτες, γιατί στερούν από την Αριστερά τη δυνατότητα να καλέσει τον κ. Ντίλιαν στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, αλλά και τη δυνατότητα να μιλήσει για τον «εργασιακό μεσαίωνα» και για τους «72 πλέον νεκρούς» στους χώρους δουλειάς.

Ο Γιώργος Λυκοπάντης ανέφερε ότι η πολιτική της κυβέρνησης Μητσοτάκη πρέπει να ηττηθεί «από τη σκοπιά της Αριστεράς» και όχι από τη σκοπιά ενός θολού πολιτικού στίγματος, όπως αυτό που διαμορφώνεται από τον κ. Τσίπρα» και πρόσθεσε ότι η Νέα Αριστερά θεωρεί πως ούτε το κόμμα της ΕΛ.ΑΣ. ούτε το ΠΑΣΟΚ μπορούν σήμερα να διαμορφώσουν «έναν αντίπαλο πόλο, ένα ανταγωνιστικό πολιτικό σχέδιο που θα ανατρέψει τις πολιτικές της κυβέρνησης».

Στη συνέχεια, ο Εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Αριστεράς σημείωσε ότι «η διαφωνία, η οποία προϋπήρχε εντός του κόμματος, ήταν ανοιχτή και δημόσια και είχε εκφραστεί και με την επιστολή παραίτησης του πρώην προέδρου, Αλέξη Χαρίτση».

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«Φάνηκε ότι για κάποιους η ομόφωνη απόφαση του συνεδρίου ήταν επίπλαστη πολιτική συμφωνία που δυσκόλευε τη λειτουργία του κόμματος», είπε.

Όπως υπογράμμισε, η Νέα Αριστερά είχε πάρει συγκεκριμένες αποφάσεις και είχε συγκεκριμένη κατεύθυνση, οι οποίες δεν αφορούν τη συμπόρευση με τον κ. Τσίπρα, «πόσο μάλλον να διαλύσουμε τη Νέα Αριστερά και να συμπαραταχθούμε μαζί του».

Ο Εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Αριστεράς ανέφερε ότι η πολιτική διαφωνία με την ΕΛ.ΑΣ. είναι υπαρκτή και θα φανεί ακόμη πιο έντονα το επόμενο διάστημα, όταν το νέο κόμμα ξεδιπλώσει σαφέστερα τις προγραμματικές του αιχμές. Όπως σημείωσε, η ΕΛ.ΑΣ. δεν έχει ακόμα συγκεκριμένο προγραμματικό πλαίσιο για το πώς θέλει να κυβερνήσει τον τόπο, ενώ και όσα λένε στελέχη της στα κανάλια δεν βρίσκουν πολιτικά σύμφωνη τη Νέα Αριστερά.

Ο κ. Λυκοπάντης ανέφερε ότι «η Νέα Αριστερά δεν θεωρεί πως υπάρχει ολίγον γενοκτονία, ούτε ότι ο φόρος στον μεγάλο πλούτο και στο μεγάλο κεφάλαιο είναι “ελεημοσύνη”, όπως παρουσιάζεται από την ΕΛ.ΑΣ. ως “πατριωτική εισφορά”». Πρόσθεσε ακόμη ότι η Νέα Αριστερά δεν συμφωνεί με μια πολιτική που αναγνωρίζει ότι οι εργαζόμενοι δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα μετά τις 15 του μήνα, αλλά δεν βάζει στο κέντρο την αύξηση των μισθών και τη σύγκρουση με τα συμφέροντα. «Δεν χρειάζεται να πείσουμε τους ολιγάρχες ότι πρέπει να ζήσουμε και εμείς», σημείωσε, υπογραμμίζοντας ότι χρειάζεται πρόγραμμα «συγκρούσεων και τομών που θα γείρει την πλάστιγγα υπέρ της μεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας».

Η Νέα Αριστερά, όπως τόνισε, επιμένει ότι είναι αναγκαίο να διαμορφωθεί ένας αριστερός πόλος από τις δυνάμεις που χαρακτηρίζονται ως αριστερές και βλέπουν τον εαυτό τους σε αυτόν τον πόλο, αλλά και από τις δυνάμεις της πολιτικής οικολογίας. Ένας πόλος που θα βρίσκεται στο επόμενο Κοινοβούλιο και θα μεταφέρει «τα προβλήματα ελληνικής κοινωνίας μέσα στη Βουλή».

«Απευθυνόμαστε στους απογοητευμένους, τους δυσαρεστημένους, τους αποστρατευμένους προοδευτικούς και αριστερούς πολίτες που έχουν ματαιωθεί από τις ήττες και τις διασπάσεις του προηγούμενου διαστήματος. Τους καλούμε να συστρατευτούν με τη Νέα Αριστερά, ώστε να διαμορφωθεί ένας πόλος που θα διεκδικήσει σε πρώτη φάση την είσοδό του στο επόμενο Κοινοβούλιο και, στη συνέχεια, θα παίξει καθοριστικό ρόλο για την ανατροπή της πολιτικής της κυβέρνησης», συμπλήρωσε.

Κλείνοντας, και ερωτηθείς αν η Νέα Αριστερά θα μπορούσε να δει συνεργασία με το ΜέΡΑ25, ο Γιώργος Λυκοπάντης απάντησε ότι η Νέα Αριστερά απευθύνεται σε όλους όσοι αντιλαμβάνονται πως πρέπει να μπει έλεγχος στα καρτέλ στην ενέργεια, πως όταν οι πολίτες πηγαίνουν στο σούπερ μάρκετ νιώθουν ότι τους κλέβουν, πως δεν είναι λογικό το 2026 να υπάρχουν πανελλαδικές εξετάσεις, τις οποίες χαρακτήρισε «το πιο στρεσογόνο σύστημα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση», και πως πρέπει να φορολογηθεί ο μεγάλος πλούτος και τα μερίσματα των εισηγμένων εταιρειών στο Χρηματιστήριο. «Αν σε αυτή την κατεύθυνση συμφωνεί και το ΜέΡΑ25 και οι δυνάμεις της υπόλοιπης Αριστεράς και της πολιτικής οικολογίας, ιδού η Ρόδος», σημείωσε.