Σε μια σκληρή δήλωση προχώρησε ο ευρωβουλευτής Νικόλας Φαραντούρης, μετά την απόφαση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνου Τζαβέλλα, να αρχειοθετήσει την υπόθεση των υποκλοπών.

Σε δηλώσεις του από το Στρασβούργο, ο συντονιστής της επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τόνισε πως «ο εισαγγελέας Τζαβέλλας έρχεται δυστυχώς να δικαιώσει όσους δυσπιστούν για την ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης».

«Ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλλας αποφάσισε αιφνιδιαστικά να βάλει στο αρχείο μια υπόθεση η οποία συγκλονίζει όχι μόνο την Ελλάδα, αλλά και ολόκληρη την Ευρώπη. Την υπόθεση των παράνομων παρακολουθήσεων, η οποία παραπέμπει σε κατασκοπεία και για την οποία το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών ζήτησε να εξεταστεί εις βάθος».

«Ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Τζαβέλλας συνταξιοδοτείται σε έναν μήνα και αυτή τη στιγμή προσφέρει την καλύτερη υπηρεσία σε αυτούς που τον διόρισαν: Στην εκτελεστική εξουσία και στον πρωθυπουργό. Ο εισαγγελέας Τζαβέλλας ήταν αυτός ο οποίος υπέγραψε την παρακολούθηση εκατοντάδων Ελλήνων πολιτών, μεταξύ των οποίων του προέδρου του ΠΑΣΟΚ και αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Νίκου Ανδρουλάκη. Ο εισαγγελέας Τζαβέλλας έρχεται δυστυχώς να δικαιώσει όσους δυσπιστούν για την ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης. Ο εισαγγελέας Τζαβέλλας συνεχίζει την παράδοση του εισαγγελέα Ντογιάκου, του εισαγγελέα Ζήση και άλλων δικαστικών που δεν τίμησαν το δικαστικό λειτούργημα», πρόσθεσε.

