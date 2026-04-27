Σοβαρό πλήγμα στο κράτος δικαίου αποτελούν οι κυβερνητικές πρακτικές στο σκάνδαλο των υποκλοπών, σύμφωνα με τον ΣΥΡΙΖΑ.

Στην ανάγκη άμεσης πολιτικής συνεννόησης μεταξύ των δημοκρατικών δυνάμεων για την αποκατάσταση του κράτους δικαίου αναφέρεται η άτυπη ενημέρωση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, με αφορμή τις εξελίξεις στην υπόθεση των υποκλοπών.

Σύμφωνα με την ενημέρωση, ο πρόεδρος του κόμματος, Σωκράτης Φάμελλος, ήδη από το μεσημέρι υπογράμμισε ότι απαιτείται άμεση σύμπλευση των πολιτικών και κοινωνικών δυνάμεων, υποστηρίζοντας ότι το κράτος δικαίου έχει υποστεί σοβαρό πλήγμα από την κυβερνητική πολιτική.

Στο πλαίσιο αυτό, υπήρξε επικοινωνία με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής, Νίκο Ανδρουλάκη, καθώς και με την Πέτη Πέρκα, προκειμένου να τους μεταφερθεί η θέση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για την ανάγκη ανάκλησης της λεγόμενης «διάταξης Τζαβέλλα».

Παράλληλα, επισημαίνεται ότι βρίσκεται σε εξέλιξη συνεννόηση για κοινή στάση των κοινοβουλευτικών ομάδων ως προς την κατάθεση πρότασης για σύσταση εξεταστικής επιτροπής σχετικά με το σκάνδαλο των υποκλοπών, πρωτοβουλία στην οποία το κόμμα δηλώνει θετικό.

Τέλος, υπενθυμίζεται ότι το προηγούμενο διάστημα ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έχει προτείνει και άλλες κοινές πολιτικές πρωτοβουλίες, όπως την κατάθεση πρότασης δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης, τη διαμόρφωση ενιαίας στάσης στη διαδικασία της συνταγματικής αναθεώρησης —ιδίως ως προς την ενίσχυση της ανεξαρτησίας της Δικαιοσύνης— καθώς και τον ευρύτερο συντονισμό των προοδευτικών δυνάμεων απέναντι στην κυβερνητική πολιτική.