Τι δήλωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ για το ενδεχόμενο κατάθεση πρότασης μομφής.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης προανήγγειλε πως το ΠΑΣΟΚ θα καταθέσει πρόταση μομφής, σε περίπτωση που η κυβέρνηση επιχειρήσει να αλλάξει τον ποινικό κώδικα, προκειμένου να μείνουν εκτός φυλακής οι καταδικασμένοι για την υπόθεση των υποκλοπών.

Σε «πηγαδάκι» με δημοσιογράφους, αμέσως μετά την ολοκλήρωση της έκτακτης συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε, αρχικά, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επεσήμανε ότι θα συνεχίσουν να εξαντλούν όλα τα μέσα, σε Ελλάδα και Ευρώπη.

«Η πρόταση μομφής πρέπει να γίνεται με πολύ προσεκτικό τρόπο, ως απάντηση σε κάτι που έχει πράξει η κυβέρνηση. Τώρα το έχει κάνει η Δικαιοσύνη οπότε δεν μπορούμε να κάνουμε πρόταση μομφής», σημείωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Στη συνέχεια εκτίμησε πως στο εφετείο «δεν υπάρχει περίπτωση να μην μπουν φυλακή» οι καταδικασμένοι για τις υποκλοπές, με βάση τον σημερινό Ποινικό Κώδικα. «Ο μόνος τρόπος είναι να αλλάξει η κυβέρνηση τον Ποινικό Κώδικα», συμπλήρωσε.

«Αν επιχειρήσουν να αλλάξουν τον Ποινικό Κώδικα, θα κάνουμε πρόταση μομφής», ξεκαθάρισε. Όταν ρωτήθηκε αν εκτιμά πως η κυβέρνηση θα προχωρήσει σε μια τέτοια κίνηση, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης περιορίστηκε να χαμογελάσει.