Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Κώστας Ζαχαριάδης, συμμετείχε σε συζήτηση για τα νέα μέσα επικοινωνίας στα πλαίσια του Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών, με συντονιστή τον δημοσιογράφο Αιμίλιο Περδικάρη.

Στο ίδιο πάνελ συμμετείχαν η Αλ. Σδούκου από τη ΝΔ και ο Ανδρέας Σπυρόπουλος από το ΠΑΣΟΚ.

Ο Κ. Ζαχαριάδης μεταξύ άλλων, επισήμανε:

Για τα fake news, τα social media, την ανωνυμία του διαδικτύου, την «τοξικότητα» στον πολιτικό λόγο και πόσο μπορεί να επηρεάσει το εκλογικό σώμα:

«Απαντώντας σε προηγούμενες αναφορές της εκπροσώπου της ΝΔ: Έλεγε η κ. Σδούκου για το timing. Ακούστε μια σύμπτωση που συνέβη προχθές: την ώρα που ψηφίζονταν οι 13 άρσεις ασυλιών στη Βουλή και είχαν γίνει κάποιες, μικρότερες ή μεγαλύτερες, ανταρσίες βουλευτών της ΝΔ στο δημόσιο λόγο, την ίδια ώρα, ακριβώς, ο κ. Μητσοτάκης με μαγνητοσκοπημένο μήνυμά του ανακοίνωσε αυτά τα μέτρα οικονομικής στήριξης. Τώρα, ποιος πιστεύει ότι αυτά τα δύο γεγονότα μεταξύ τους δεν συνδέονται; Δεύτερον, για το ζήτημα με τα λεφτόδεντρα που ανέφερε η κ. Σδούκου. Άμα θέλετε να βρείτε λεφτόδεντρα κ. Σδούκου, επειδή είστε εφτά χρόνια στην κυβέρνηση, πρέπει να κοιτάξετε στις εταιρείες που είναι σύμβουλοι επικοινωνίας στο Μέγαρο Μαξίμου, όπου έχετε πάει το μπάτζετ 500% πάνω. Τα λεφτόδεντρα είναι στο Μαξίμου. Είναι και στους ισολογισμούς των εταιρειών ενέργειας, δείτε τι κέρδη έχουν. Δεν έχουν λεφτόδεντρα οι εταιρείες ηλεκτρικής ενέργειας, οι εταιρείες πετρελαιοειδών, οι τράπεζες; Ζορίζονται αυτοί οι οργανισμοί;

Για την «τοξικότητα» στο Διαδίκτυο και την Ομάδα Αλήθειας:

«Μπορεί να μιλάει η Νέα Δημοκρατία για τοξικότητα στο διαδίκτυο όταν έχει κομματικά στελέχη στην Ομάδα Αλήθειας; Όταν λειτουργεί αυτός ο τοξικός μηχανισμός προπαγάνδας και δολοφονίας χαρακτήρα πολιτικών αντιπάλων, μπορεί η ΝΔ να μιλάει για τοξικότητα; Υπάρχουν δεκάδες τρολ τα οποία βυσσοδομούν σε προσωπικό, κοινωνικό, οικογενειακό επίπεδο. Η Νέα Δημοκρατία τα χρηματοδοτεί με κρατικό χρήμα μέσα από την εταιρεία BlueSkies, εκεί που δούλευαν, όταν ήταν η ΝΔ στην αντιπολίτευση, άνθρωποι που σήμερα είναι στα υπουργικά έδρανα. Υπάρχει μια συνδυαστική στρατηγική. Ένα επιθετικό άρθρο στο διαδίκτυο, μια ανάρτηση στο Χ υπέρ της ΝΔ, το τρολ Ζούκοφ για παράδειγμα και η Ομάδα Αλήθειας δρουν συνδυαστικά και ταυτόχρονα. Πώς γίνεται αυτό; Το ίδιο τοξικό κέντρο επικοινωνίας έχουν από πίσω, που δίνει εντολές. Εάν κάποιος θέλει να μιλήσει γι' αυτά τα ζητήματα και να αλλάξουν τα πράγματα, θα πρέπει να μιλήσει με θάρρος. Αυτή τη στιγμή, έτσι όπως είναι τα πράγματα, η Νέα Δημοκρατία ελέγχει συντριπτικά αυτό το χώρο, σε βαθμό που κάποιοι έχουν αρχίσει να στραγγαλίζονται και μεταξύ τους. Δείτε τι γράφεται αυτές τις μέρες για κορυφαίο στέλεχος στο Μαξίμου και τι λέγεται στον δημόσιο λόγο από υπουργούς. Δεν ασχολούμαστε εμείς με το ποιον έχει αριστερό και δεξί χέρι ή «κεντροαριστερό» και «εκσυγχρονιστικό» ο κύριος Μητσοτάκης, αλλά τα δικά τους τρολ στο internet. Αυτό το τέρας το εξέθρεψαν τα τελευταία δέκα χρόνια, από το 2016 που ξεκίνησε η προσπάθεια να γίνει πλειοψηφία η ΝΔ μέχρι και σήμερα. Στο τέλος θα τους καταπιεί το σύστημα που οι ίδιοι εξέθρεψαν. Το θέμα είναι να μην διαλύσει το πολιτικό σύστημα και να μην διαλύσει τις υγιείς δημοκρατικές δυνάμεις, που μπορούν να παίξουν έναν ρόλο ανασύνθεσης την επόμενη μέρα».