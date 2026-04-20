«Όσες προσπάθειες κι αν γίνουν, δεν μπορεί να κρυφτεί το μέγεθος του σκανδάλου» του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ βαραίνει προσωπικά τον Κυριάκο Μητσοτάκη, δήλωσε η Έφη Αχτσιόγλου, τονίζοντας πως όσες προσπάθειες κι αν γίνουν, «δεν μπορεί να κρυφτεί το μέγεθος του σκανδάλου και της διασπάθισης» δημοσίου χρήματος.

«Oι δύο νέες δικογραφίες για βουλευτές της ΝΔ προστίθενται στις 11 βουλευτών της και δύο υπουργών, πρόκειται για ένα εκτεταμένο πια σκάνδαλο και αυτό καθημερινά αποκαλύπτεται, όπου υπουργοί, βουλευτές και στελέχη της ΝΔ παρενέβαιναν στη διοίκηση του ΟΠΕΚΕΠΕ, παραβιάζοντας διαδικασίες και κανόνες, αλλοιώνοντας στοιχεία, προκειμένου να λάβουν επιδοτήσεις που δεν τις δικαιούνταν, ή να γλιτώσουν από πρόστιμα και από επιστροφές επιδοτήσεων που δεν θα έπρεπε να έχουν λάβει», επεσήμανε η βουλευτής της Νέας Αριστεράς, μιλώντας στο περιστύλιο της Βουλής.

«Το σκάνδαλο αυτό βαραίνει πια προσωπικά τον κ. Μητσοτάκη, ο οποίος έχει επιλέξει να καλύπτει τα στελέχη και τους βουλευτές της ΝΔ. Όμως, όσες προσπάθειες κι αν γίνουν είτε για να αποδομηθεί Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, είτε για να δώσει αθωωτική ετυμηγορία η ίδια η κυβέρνηση στον εαυτό της, δεν μπορεί να κρυφτεί το μέγεθος του σκανδάλου και της διασπάθισης του δημοσίου χρήματος», υπογράμμισε.

