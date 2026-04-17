Η Νέα Αριστερά διερωτάται «πόσοι από αυτούς θα κληθούν να επιστρέψουν τα χρήματα που πήραν, όπως ο κ. Λαζαρίδης;»

Κριτική στην κυβέρνηση ασκεί η Νέα Αριστερά, κάνοντας λόγο για εκτεταμένη αύξηση των μετακλητών και για λειτουργία του κράτους με κομματικά κριτήρια. Στην ανακοίνωσή της υποστηρίζει ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη «έχει ξεπεράσει κάθε όριο», αναφερόμενη σε ρεκόρ μετακλητών και σε «στρατιές ημετέρων» που, όπως αναφέρει, στελεχώνουν τον κρατικό μηχανισμό. Παράλληλα, επικαλείται δημοσιευμένα στοιχεία από το datajournalists.co.uk, σύμφωνα με τα οποία καταγράφεται αύξηση περίπου 50% στους μετακλητούς υπαλλήλους το 2025 σε σχέση με το 2019.

Ειδικότερα σημειώνεται ότι «Η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει ξεπεράσει κάθε όριο. Ρεκόρ μετακλητών, στρατιές «ημετέρων», ένα κράτος που λειτουργεί ως κομματικό λάφυρο. Μια νέα γενιά στελεχών, μια «νέα γενιά Λαζαρίδηδων», που δεν υπηρετεί την κοινωνία αλλά το κομματικό κράτος του κ. Μητσοτάκη, με το κόστος να μετακυλίεται στους πολίτες μέσω της υπερφορολόγησης και της ακρίβειας. Το ερώτημα είναι απλό: πόσοι από αυτούς θα κληθούν να επιστρέψουν τα χρήματα που πήραν, όπως ο κ. Λαζαρίδης;»

