Η ανακοίνωση της Νέας Αριστεράς.

Η Νέα Αριστερά, σε ανακοίνωσή της, επισημαίνει:

«Ο κ. Μακάριος Λαζαρίδης δεν είναι ένας οποιοσδήποτε βουλευτής της ΝΔ. Έχει υπάρξει στενός προσωπικός συνεργάτης του κ. Μητσοτάκη. Ο πρωθυπουργός, μάλιστα, του εμπιστεύτηκε τη θέση του επικεφαλής της κυβερνητικής πλειοψηφίας στην Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, όπου ο κ. Λαζαρίδης κυριολεκτικά «έλαμψε».

Εριστικός, προκλητικός και αμετροεπής, τα έδωσε όλα προκειμένου να συμβάλει στη συγκάλυψη του σκανδάλου. Και ανταμείφθηκε ως «άριστος» από τον κ. Μητσοτάκη με τη θέση του υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης.

Ωστόσο, ο κ. Λαζαρίδης, όπως τόσοι «άριστοι» της ΝΔ, όχι μόνο δεν διαθέτει πτυχίο ΑΕΙ, αλλά φέρεται να έχει πει και ψέματα για το ζήτημα αυτό, καθώς εμφανίστηκε ψευδώς να διαθέτει απαραίτητο τυπικό προσόν για θέση στο Δημόσιο, την οποία παρανόμως κατείχε.

Και επειδή το θράσος φαίνεται να αποτελεί βασικό προσόν των «αρίστων», ο κ. Λαζαρίδης, πριν από μερικούς μήνες, πανηγύριζε ως «απόφοιτος δημόσιου ΑΕΙ» για τη διαγραφή των «αιώνιων φοιτητών».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Να θυμίσουμε ότι πριν από μερικά χρόνια δικαστήριο καταδίκασε σε πολυετή φυλάκιση καθαρίστρια για πλαστό απολυτήριο δημοτικού.

Μπορεί ο κ. Λαζαρίδης να παραμένει υφυπουργός;

Η μπάλα είναι πλέον στο γήπεδο του πρωθυπουργού».