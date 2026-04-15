Οι καταγγελίες περιλαμβάνουν περιστατικά βίας, ληστειών, εξευτελισμών και σεξουαλικών επιθέσεων, τονίζει η Νέα Αριστερά.

«Οι εξαιρετικά σοβαρές αποκαλύψεις του BBC για τη δράση "μισθοφόρων" στα σύνορα της Ελλάδας, στον Έβρο, εκθέτουν για ακόμη μία φορά τη χώρα μας διεθνώς, σε σχέση με την ακροδεξιά ατζέντα που έχει υιοθετήσει η κυβέρνηση Μητσοτάκη στο μεταναστευτικό ζήτημα. Και δεν είναι η πρώτη φορά που έρχονται τέτοιες αποκαλύψεις στο φως, καθώς το Lighthouse Reports είχε καταλήξει σε παρόμοια συμπεράσματα σε έρευνά του ήδη από το 2022», αναφέρει ανακοίνωση της Νέας Αριστεράς.

«Σύμφωνα με την έρευνα, υπάρχουν μαρτυρίες, έγγραφα και καταγγελίες που κάνουν λόγο για οργανωμένες επαναπροωθήσεις μεταναστών, με τη συμμετοχή αλλοδαπών, οι οποίοι φέρονται να δρουν υπό την καθοδήγηση ή την ανοχή κρατικών μηχανισμών. Οι καταγγελίες περιλαμβάνουν περιστατικά βίας, ληστειών, εξευτελισμών και σεξουαλικών επιθέσεων. Και παράλληλα, ο κ. Μητσοτάκης απαντά στο BBC ότι [για ακόμη μία φορά] "δεν γνώριζει". Δεν γνώριζε ούτε για το σκάνδαλο των υποκλοπών, ούτε για το έγκλημα των Τεμπών, ούτε για τις καταγγελίες περί παράνομων επαναπροωθήσεων. Αν ο Alfred Hitchcock γνώριζε τον κ. Μητσοτάκη, ίσως να είχε γυρίσει όχι "Ο άνθρωπος που γνώριζε πολλά", αλλά "Ο άνθρωπος που δεν γνώριζε τίποτα".

»Το ερώτημα που προκύπτει όμως είναι πλέον σαφές: είτε ο κ. Μητσοτάκης είναι ακατάλληλος και επικίνδυνος για πρωθυπουργός είτε η άγνοια αποτελεί την κεντρική κυβερνητική γραμμή. Η αλήθεια, όμως, είναι ότι συμβαίνουν και τα δύο ταυτόχρονα.

»Η επίκληση της "προστασίας των συνόρων" δεν μπορεί να λειτουργεί ως άλλοθι για πρακτικές που παραπέμπουν σε σκοτεινές, παρακρατικές μεθόδους.

»Η Νέα Αριστερά απαιτεί από την κυβέρνηση:

- Να δώσει άμεσα σαφείς απαντήσεις για τις καταγγελίες.

- Να διασφαλίσει πλήρη και ανεξάρτητη διερεύνηση της υπόθεσης.

- Να εγγυηθεί την τήρηση του διεθνούς και ευρωπαϊκού δικαίου στα σύνορα», καταλήγει η ανακοίνωση της Νέας Αριστεράς.