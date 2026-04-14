«Κάθε πολίτης που σέβεται τον εαυτό του είτε είναι αριστερός, είτε δεξιός, είτε είναι κεντρώος ντρέπεται για τη σημερινή δημόσια παρουσία του Λαζαρίδη.»

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Κώστας Ζαχαριάδης, προχώρησε σε ιδιαίτερα αιχμηρή δήλωση αναφορικά με τα λεγόμενα του Μακάριου Λαζαρίδη στη σημερινή τηλεοπτική του εμφάνιση στο OPEN. Ο κ. Ζαχαριάδης κατηγόρησε τον κ. Λαζαρίδη για «χυδαίες επιθέσεις και χαρακτηρισμούς», υποστηρίζοντας ότι τέτοιου είδους τοποθετήσεις «δείχνουν αδυναμία, έλλειψη επιχειρημάτων και φόβο». Παράλληλα, αναφέρθηκε σε δημόσιες αναφορές γύρω από τον ακαδημαϊκό του τίτλο.

Όπως τόνισε «μέσα στην απελπισία του ο Μακάριος Λαζαρίδης, που το παίζει πτυχιούχος Δημοσίου Πανεπιστημίου ενώ δεν είναι, έχει το θράσος να κατηγορεί τους αριστερούς ως «τεμπέληδες». Τέτοιες χυδαίες επιθέσεις και χαρακτηρισμοί δείχνουν αδυναμία, έλλειψη επιχειρημάτων και φόβο.»

Σε ιδιαίτερα οξείς τόνους, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ σημείωσε: «Από σήμερα, το ψέμα έχει όνομα και επίθετο: Μακάριος Λαζαρίδης», ενώ έκανε λόγο και για «υποκρισία», την οποία απέδωσε στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ο κ. Ζαχαριάδης πρόσθεσε ότι η δημόσια παρουσία του κ. Λαζαρίδη προκαλεί αρνητικά σχόλια σε πολίτες ανεξαρτήτως πολιτικής τοποθέτησης, κάνοντας λόγο για κλίμα «τοξικότητας» στον δημόσιο διάλογο.

