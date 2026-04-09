Η ανάρτηση στην οποία ο Λαζαρίδης ανέφερε ότι έχει αποφοιτήσει από δημόσιο πανεπιστήμιο.

Στην επικαιρότητα επανέρχεται μια ανάρτηση του Μακάριου Λαζαρίδη, μετά την πολιτική αντιπαράθεση που έχει ξεσπάσει για το αν ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης έχει πτυχίο ΑΕΙ ή βεβαίωση σπουδών Εργαστήριο Ελευθέρων Σπουδών (κολέγιο).

Μόλις στις 2 Ιανουαρίου, ο Μακάριος Λαζαρίδης έγραφε σε ανάρτηση πως έχει αποφοιτήσει από δημόσιο πανεπιστήμιο. Υπενθυμίζεται ότι στην κόντρα του με τον Παύλο Πολάκη στη Βουλή ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης είπε μεταξύ άλλων ότι έχει τελειώσει «το Εργαστήρι Ελευθέρων Σπουδών, το College of Southeastern Europe. Το πτυχίο μου υπάρχει μπορεί να σας το δείξω».

Ωστόσο, στην επίμαχη ανάρτηση που έκανε πριν από μόλις τρεις μήνες έγραφε: «Όσοι έχουμε αποφοιτήσει από δημόσιο πανεπιστήμιο, γνωρίζουμε πολύ καλά πόσες ευκαιρίες πήγαν χαμένες για ολόκληρες δεκαετίες».

Αναλυτικά, στις 2 Ιανουαρίου 2026, ο Μακάριος Λαζαρίδης έγραψε στο X:

« Το 2026 βρίσκει τα ελληνικά δημόσια πανεπιστήμια:

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Χωρίς αιώνιους φοιτητές, αφού ολοκληρώθηκαν 309.000 διαγραφές.

Χωρίς ενεργό κατάληψη.

Με περίπου 30% παραπάνω χρηματοδότηση σε σχέση με το 2019.

Με τα μεγαλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου, όπως το Yale και το Harvard, να τους δίνουν ψήφο εμπιστοσύνης, συμπράττοντας μαζί τους.

Όσοι έχουμε αποφοιτήσει από δημόσιο πανεπιστήμιο, γνωρίζουμε πολύ καλά πόσες ευκαιρίες πήγαν χαμένες για ολόκληρες δεκαετίες. Τώρα όμως τα πράγματα αλλάζουν και οι μόνοι πρωταγωνιστές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, δηλαδή οι φοιτητές και οι καθηγητές, παίρνουν πίσω όσα αυτονόητα ζητούσαν για δεκαετίες».

Η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ

«Ο Μακάριος Λαζαρίδης συνεχίζει τα ασύστολα ψεύδη και τις υπεκφυγές, σε ό,τι αφορά τους ανύπαρκτους τίτλους σπουδών του. Επιμένει δηλαδή να παρουσιάζει μια βεβαίωση σπουδών από Εργαστήριο Ελεύθερων Σπουδών ως πανεπιστημιακό τίτλο, τούτη τη φορά με το… ακλόνητο επιχείρημα ότι αυτό έγινε δεκτό από τη Διεύθυνση Διοικητικού-Οικονομικού της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς.

Ο κ. Λαζαρίδης θα έπρεπε να έχει καταθέσει ήδη τους τίτλους σπουδών του στη Βουλή, όπως ζήτησαν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και όπως οφείλει. Είναι προφανές πως ο κ. Λαζαρίδης πρέπει να παραιτηθεί. Δεν πρόκειται περί ενός απλού ψέματος: ο κ. Λαζαρίδης είναι απατεώνας εδώ και 20 χρόνια, όπως αποδεικνύεται.

Αλλά δεν φταίει μόνο αυτός. Αυτή είναι η «αριστεία» του ίδιου του κ. Μητσοτάκη, που τον διόρισε υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης.

Αν νομίζει ο κ. Λαζαρίδης ότι η ανάρτηση του θα ξεχαστεί λόγω Μεγάλης Εβδομάδας, τους ενημερώνουμε ότι οι εβδομάδες των παθών για την ΝΔ ξεκινούν μετά τις διακοπές. Δεν υπάρχει ούτε ανάσταση ούτε ανάταξη για το διεφθαρμένο 'επιτελικό κράτος'».